Выходят две монеты, посвященные сериалу "Звездный путь"

Не только Пертский монетный двор продолжает выпуск монет, посвященных "Звездному пути", но и Канадский королевский монетный двор радует поклонников этого фильма, выпуская две монеты, одна из которых посвящена "Звездному пути" в целом, а вторая 30-летию премьеры "Звездный путь: Следующее поколение".
На первой монете, весом в 2 унции, изображены пять капитанов, которые были главными героями в пяти основных сериях этой любимой многими научно-фантастической франшизы. Пять персонажей, изображенных в цвете, находятся в знаменитом символе в виде дельты, который ассоциируется с культовыми сериями. На этой стороне присутствуют надписи с датой и заголовок "STAR TREK", что позволяет основное внимание уделить изображению. Но основной особенностью монеты является то, что в темноте изображение капитанов исчезает и вместо него можно наблюдать вид спереди корабля USS Enterprise, ведущего огонь из своих фазеров.
На второй монете, весом в 1 унцию, изображен один из больших злодеев франшизы - Борг. Впервые представленные в "Следующем поколении", эта раса появлялась в нескольких сериях и всегда с большим успехом. На цветной монете в центе изображен корабль Enterprise-D преследуемый Кубом Борга (основной корабль Борга), а вокруг находится текстура корабля Борга. На этой стороне присутствует единственная надпись "CANADA 2017".
На обеих обеих монетах присутствует изображение королевы Елизаветы II, выполненное Сузанной Блантс. Они упакованы в тематические оформленные коробки и дополнены сертификатами подлинности. Монета "Пять Капитанов" имеет тираж 5 000 экземпляров и будет продавать по цене 194,95 долларов США, а монета "Борг" имеет тираж в два раза больший и стоит 112,95 долларов США.
Монета "Борг":
Номинал: 20 канадских долларов
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 31,39 грамм
Диаметр: 38 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.
Монета "Пять капитанов":
Номинал: 30 канадских долларов
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 62,67 грамм
Диаметр: 54 мм
Качество: пруф
Тираж: 5 000 экземпляров
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Уникальность
Специально для mmgp.ru