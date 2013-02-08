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Выходят две монеты, посвященные сериалу "Звездный путь"

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#1
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Выходят две монеты, посвященные сериалу "Звездный путь"

Не только Пертский монетный двор продолжает выпуск монет, посвященных "Звездному пути", но и Канадский королевский монетный двор радует поклонников этого фильма, выпуская две монеты, одна из которых посвящена "Звездному пути" в целом, а вторая 30-летию премьеры "Звездный путь: Следующее поколение".




На первой монете, весом в 2 унции, изображены пять капитанов, которые были главными героями в пяти основных сериях этой любимой многими научно-фантастической франшизы. Пять персонажей, изображенных в цвете, находятся в знаменитом символе в виде дельты, который ассоциируется с культовыми сериями. На этой стороне присутствуют надписи с датой и заголовок "STAR TREK", что позволяет основное внимание уделить изображению. Но основной особенностью монеты является то, что в темноте изображение капитанов исчезает и вместо него можно наблюдать вид спереди корабля USS Enterprise, ведущего огонь из своих фазеров.




На второй монете, весом в 1 унцию, изображен один из больших злодеев франшизы - Борг. Впервые представленные в "Следующем поколении", эта раса появлялась в нескольких сериях и всегда с большим успехом. На цветной монете в центе изображен корабль Enterprise-D преследуемый Кубом Борга (основной корабль Борга), а вокруг находится текстура корабля Борга. На этой стороне присутствует единственная надпись "CANADA 2017".

На обеих обеих монетах присутствует изображение королевы Елизаветы II, выполненное Сузанной Блантс. Они упакованы в тематические оформленные коробки и дополнены сертификатами подлинности. Монета "Пять Капитанов" имеет тираж 5 000 экземпляров и будет продавать по цене 194,95 долларов США, а монета "Борг" имеет тираж в два раза больший и стоит 112,95 долларов США.

Монета "Борг":

Номинал: 20 канадских долларов
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 31,39 грамм
Диаметр: 38 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.

Монета "Пять капитанов":

Номинал: 30 канадских долларов
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 62,67 грамм
Диаметр: 54 мм
Качество: пруф
Тираж: 5 000 экземпляров.

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axiomist (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:12
#2
Топ Мастер
 
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Re: Выходят две монеты, посвященные сериалу "Звездный путь"
Редко когда монеты посвященные одному событию имеют успех. Это надо быть уже не коллекционером а тематическим фанатом, на подобие стартрековцев и толкиенистов.
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