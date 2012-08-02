Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,150 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Баффет: беспилотные автомобили — угроза для страхового бизнеса

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:57
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 825
Благодарностей: 309
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
Баффет: беспилотные автомобили — угроза для страхового бизнеса
В субботу прошло ежегодное собрание аналитиков Berkshire Hathaway. Первый вопрос, который обсуждался на встрече, был связан с угрозой технологии беспилотного вождения. «Беспилотные автомобили могут сделать мир более безопасным, и это прекрасно, но не для страховщиков автомобилей», - сказал Баффет.

За последние несколько лет беспилотные автомобили перешли от футурустической мечты к технологии, в которую инвестируют корпорации, начиная с BMW и заканчивая Apple и Alphabet. Баффет сказал, что скорость внедрения беспилотных транспортных средств на дороги будет зависеть от того, насколько они безопасны вне тестовых ситуаций.



«Если автомобили без водителей начнут везде появляться, это будет значить, что они более безопасные, - сказал Баффет. – Но это влечет за собой снижение стоимости экономических потерь, связанных с автомобилями, а значит — снизятся размеры премий для таких страховых компаний, как Geico, дочерней компании Berkshire».

Баффет добавил, что беспилотные грузовики представляют гораздо большую угрозу для Берлингтонского северного региона, чем возможность.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple разрешили тестировать беспилотные автомобили в Калифорнии Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.04.2017 16:10
Езда рулю: как беспилотные автомобили изменят экономику tigr Новости в мире финансов и инвестиций 61 29.12.2016 12:41
Acronis внедрит блокчейн в беспилотные автомобили pilot10 Новости криптовалют 0 01.10.2016 05:03
Баффет заглянул в будущее своего бизнеса на 50 лет вперед Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2015 08:44
Будущее страхового бизнеса связано с использованием цифровых технологий Angelika78 Новости в банковской сфере и страховании 0 28.10.2014 20:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Маркетинговый аналитический стартап AppsFlyer привлек $ 56 млн инвестиций
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheLenin
cashfish.ru - Рыбный бизнес
От TheLenin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ukrainec
Binar.Expert - binar
От ukrainec в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Стартап Rivian Automotive купит бывший завод Mitsubishi за $100млн
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Funy-Maker
В Украине "заморозят" стипендии
От Funy-Maker в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Bet and Trading - betandtrading.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,150
Тем
468,536
Сообщений
11,571,539

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube