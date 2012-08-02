Баффет: беспилотные автомобили — угроза для страхового бизнеса

В субботу прошло ежегодное собрание аналитиков Berkshire Hathaway. Первый вопрос, который обсуждался на встрече, был связан с угрозой технологии беспилотного вождения. «Беспилотные автомобили могут сделать мир более безопасным, и это прекрасно, но не для страховщиков автомобилей», - сказал Баффет.
За последние несколько лет беспилотные автомобили перешли от футурустической мечты к технологии, в которую инвестируют корпорации, начиная с BMW и заканчивая Apple и Alphabet. Баффет сказал, что скорость внедрения беспилотных транспортных средств на дороги будет зависеть от того, насколько они безопасны вне тестовых ситуаций.
«Если автомобили без водителей начнут везде появляться, это будет значить, что они более безопасные, - сказал Баффет. – Но это влечет за собой снижение стоимости экономических потерь, связанных с автомобилями, а значит — снизятся размеры премий для таких страховых компаний, как Geico, дочерней компании Berkshire».
Баффет добавил, что беспилотные грузовики представляют гораздо большую угрозу для Берлингтонского северного региона, чем возможность.
Перевод специально для mmgp.ru