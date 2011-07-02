Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,150 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Шейха из Шарджи более чем в 10 раз "нагрели" на британском аукционе Sotheby's

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:52
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,681
Благодарностей: 861
УГ: 20
КП: 0.160
подарки
Шейха из Шарджи более чем в 10 раз "нагрели" на британском аукционе Sotheby's


Издание Arabian Business сообщило, что шейха аль Кассеми из Шарджи скорее всего хорошо "нагрел" известный британский аукцион Сотбис (Sotheby's). Недавно шейх приобрел на нём чуть ли не за 1 миллион долларов бронзовую скульптуру женщины под названием Au Bord du Nil и вначале был доволен своим приобретением и полагал, что он выгодно вложил свои средства. Но по всей видимости впоследствии эксперты всё же "открыли ему глаза" и "просветили" заявив, что всё же ему просто "впарили" не прижизненную работу известного египетского мастера по имени Махмуд Мохтар, а скульптуру из бронзы, которую отлили уже после его смерти, а это уже совсем другая цена и поэтому надо судиться

Теперь стоимость вопроса для шейха приближается почти к 935 000 долл. США - такую сумму он указал в своем иске в Высокий суд Лондона. Он утверждает, что красная цена такой работе сейчас равна чуть более 90 000 долл. США, а значит он понёс более чем десятикратные убытки.

Дело в том, что шейх перед началом аукциона, конечно, изучал аукционный каталог Сотбис, где, как обычно, предоставляется вся полная информация и там было зафиксировано, что эта бронзовая скульптура женщины была отлита приблизительно в 20-х годах прошлого века и в отдельной записке к каталогу говорилось, что её отливали когда мастер еще не умер в 1934 году.

Но затем адвокатам нанятым шейхом удалось заполучить отчёт (есть в суде) литейного цеха во Франции, где и отливалась эта работа, говорящий о том, что сие событие (литьё по оставшемуся от мастера слепку) случилось на самом деле в 1939 году, когда уже мастера не было в живых, ну а значит стоимость работы на Сотбис была явно завышена. Отсюда, теперь было бы неплохо вернуть разницу назад, в пользу шейха.

На досудебной стадии разбирательства этого кейса стороны так и не пришли к взаимопониманию - каждая настаивает на своей правоте. Представители Сотбис говорят, что на самом деле они действовали, как и полагается. Например, они специально в каталоге, где было дано описание этой работы, при комментировании даты создания произведения использовали слово "приблизительно", совсем не давая прямо уж точную дату её создания и это, во-первых. А во-вторых, мол это никакой 1939 год, как утверждает истец - на скульптуре отсутствует бронзовая печать, Закон о которой сам же этот французский цех в своё время и проллобировал и пользовался им с 1935 года. То есть раз это "якобы" 1939 год, то там должна быть обязательно печать, а раз её на скульптуре нигде нет, то изделие выполнено до 1935 года, еще при жизни мастера.

Правда литейный завод теперь сам отскакивает в сторону. Сотбис тоже ранее обращался к ним и те в ответ проинформировали, что наличие печати на отлитых после 1935 года - это на самом деле их гипотеза, мол точных документов на этот счёт у них нет.

Вообщем, возвращать разницу в стоимости скульптуры Сотбис отказывает и точка. Мол нет на это у них веских оснований. Ситуация можно сказать, что патовая - судьям в Лондоне явно придется нелегко, чтобы принять верное решение в чью-либо пользу.

Cпециально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590f4f81ed077
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 11:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 14:29
Картина основателя Alibaba продана на аукционе Sotheby's за $5,4 млн impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 5 05.10.2015 19:51
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 2 02.07.2011 23:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет attach: 658226 (Forex Trend)
От Mangoose в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар tiu-bik
Когда лучше завершить игру в слотах?
От tiu-bik в разделе «Казино»
Аватар Alcest
Microsoft описала игровые улучшения Windows 10 Creators Update
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Правила форума. Штрафы и Предупреждения
От MMG в разделе «Общий раздел»
Аватар nlobp
Лидер - leadermt.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар deco90
isbank - www.isbank.cc
От deco90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,150
Тем
468,536
Сообщений
11,571,539

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube