OPLOTT



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Шейха из Шарджи более чем в 10 раз "нагрели" на британском аукционе Sotheby's



Издание Arabian Business сообщило, что шейха аль Кассеми из Шарджи скорее всего хорошо "нагрел" известный британский аукцион Сотбис (Sotheby's). Недавно шейх приобрел на нём чуть ли не за 1 миллион долларов бронзовую скульптуру женщины под названием Au Bord du Nil и вначале был доволен своим приобретением и полагал, что он выгодно вложил свои средства. Но по всей видимости впоследствии эксперты всё же "открыли ему глаза" и "просветили" заявив, что всё же ему просто "впарили" не прижизненную работу известного египетского мастера по имени Махмуд Мохтар, а скульптуру из бронзы, которую отлили уже после его смерти, а это уже совсем другая цена и поэтому надо судиться



Теперь стоимость вопроса для шейха приближается почти к 935 000 долл. США - такую сумму он указал в своем иске в Высокий суд Лондона. Он утверждает, что красная цена такой работе сейчас равна чуть более 90 000 долл. США, а значит он понёс более чем десятикратные убытки.



Дело в том, что шейх перед началом аукциона, конечно, изучал аукционный каталог Сотбис, где, как обычно, предоставляется вся полная информация и там было зафиксировано, что эта бронзовая скульптура женщины была отлита приблизительно в 20-х годах прошлого века и в отдельной записке к каталогу говорилось, что её отливали когда мастер еще не умер в 1934 году.



Но затем адвокатам нанятым шейхом удалось заполучить отчёт (есть в суде) литейного цеха во Франции, где и отливалась эта работа, говорящий о том, что сие событие (литьё по оставшемуся от мастера слепку) случилось на самом деле в 1939 году, когда уже мастера не было в живых, ну а значит стоимость работы на Сотбис была явно завышена. Отсюда, теперь было бы неплохо вернуть разницу назад, в пользу шейха.



На досудебной стадии разбирательства этого кейса стороны так и не пришли к взаимопониманию - каждая настаивает на своей правоте. Представители Сотбис говорят, что на самом деле они действовали, как и полагается. Например, они специально в каталоге, где было дано описание этой работы, при комментировании даты создания произведения использовали слово "приблизительно", совсем не давая прямо уж точную дату её создания и это, во-первых. А во-вторых, мол это никакой 1939 год, как утверждает истец - на скульптуре отсутствует бронзовая печать, Закон о которой сам же этот французский цех в своё время и проллобировал и пользовался им с 1935 года. То есть раз это "якобы" 1939 год, то там должна быть обязательно печать, а раз её на скульптуре нигде нет, то изделие выполнено до 1935 года, еще при жизни мастера.



Правда литейный завод теперь сам отскакивает в сторону. Сотбис тоже ранее обращался к ним и те в ответ проинформировали, что наличие печати на отлитых после 1935 года - это на самом деле их гипотеза, мол точных документов на этот счёт у них нет.



Вообщем, возвращать разницу в стоимости скульптуры Сотбис отказывает и точка. Мол нет на это у них веских оснований. Ситуация можно сказать, что патовая - судьям в Лондоне явно придется нелегко, чтобы принять верное решение в чью-либо пользу.



Cпециально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590f4f81ed077 Издание Arabian Business сообщило, что шейха аль Кассеми из Шарджи скорее всего хорошо "нагрел" известный британский аукцион Сотбис (Sotheby's). Недавно шейх приобрел на нём чуть ли не за 1 миллион долларов бронзовую скульптуру женщины под названием Au Bord du Nil и вначале был доволен своим приобретением и полагал, что он выгодно вложил свои средства. Но по всей видимости впоследствии эксперты всё же "открыли ему глаза" и "просветили" заявив, что всё же ему просто "впарили" не прижизненную работу известного египетского мастера по имени Махмуд Мохтар, а скульптуру из бронзы, которую отлили уже после его смерти, а это уже совсем другая цена и поэтому надо судитьсяТеперь стоимость вопроса для шейха приближается почти к 935 000 долл. США - такую сумму он указал в своем иске в Высокий суд Лондона. Он утверждает, что красная цена такой работе сейчас равна чуть более 90 000 долл. США, а значит он понёс более чем десятикратные убытки.Дело в том, что шейх перед началом аукциона, конечно, изучал аукционный каталог Сотбис, где, как обычно, предоставляется вся полная информация и там было зафиксировано, что эта бронзовая скульптура женщины была отлита приблизительно в 20-х годах прошлого века и в отдельной записке к каталогу говорилось, что её отливали когда мастер еще не умер в 1934 году.Но затем адвокатам нанятым шейхом удалось заполучить отчёт (есть в суде) литейного цеха во Франции, где и отливалась эта работа, говорящий о том, что сие событие (литьё по оставшемуся от мастера слепку) случилось на самом деле в 1939 году, когда уже мастера не было в живых, ну а значит стоимость работы на Сотбис была явно завышена. Отсюда, теперь было бы неплохо вернуть разницу назад, в пользу шейха.На досудебной стадии разбирательства этого кейса стороны так и не пришли к взаимопониманию - каждая настаивает на своей правоте. Представители Сотбис говорят, что на самом деле они действовали, как и полагается. Например, они специально в каталоге, где было дано описание этой работы, при комментировании даты создания произведения использовали слово "приблизительно", совсем не давая прямо уж точную дату её создания и это, во-первых. А во-вторых, мол это никакой 1939 год, как утверждает истец - на скульптуре отсутствует бронзовая печать, Закон о которой сам же этот французский цех в своё время и проллобировал и пользовался им с 1935 года. То есть раз это "якобы" 1939 год, то там должна быть обязательно печать, а раз её на скульптуре нигде нет, то изделие выполнено до 1935 года, еще при жизни мастера.Правда литейный завод теперь сам отскакивает в сторону. Сотбис тоже ранее обращался к ним и те в ответ проинформировали, что наличие печати на отлитых после 1935 года - это на самом деле их гипотеза, мол точных документов на этот счёт у них нет.Вообщем, возвращать разницу в стоимости скульптуры Сотбис отказывает и точка. Мол нет на это у них веских оснований. Ситуация можно сказать, что патовая - судьям в Лондоне явно придется нелегко, чтобы принять верное решение в чью-либо пользу.Cпециально для mmgp.ru

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