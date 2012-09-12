Гривна становится крепче
Укрепление валютного курса гривны в последнее время ускорилось: доллар на межбанке стоит уже порядка 26,5 грн, а на наличном рынке даже дешевле – 26,3 грн. Банкиры ожидают, что благоприятная ситуация для валюты должна продержаться весь май, а НБУ сдержит гривну от укрепления ниже 26 грн.
Курс на гривну
В преддверии майских праздников курс гривны начал укрепляться. Если за первые три недели апреля курс укрепился на 29 копеек, то с начала этой недели доллар подешевел еще на 18 копеек, достигнув на межбанке отметки 26,55 грн/$. В обменных пунктах американскую валюту можно было купить еще дешевле – всего по 26,28 грн. Сегодня с утра межбанк открылся на уровне закрытия четверга.
Причин для укрепления курса гривны несколько. По мнению экспертов, это недавнее получение Украиной очередного транша кредита от МВФ на $1 млрд, стабильная ситуация в экономике и значительные поступления экспортной выручки. «Укрепление носит сезонный характер, связанный с заведением выручки экспортерами аграрной продукции под посевную. Есть вклад и от определенного роста цен на металлы и руду. При этом отсутствуют факторы, способные увеличить покупательную способность населения для приобретения импортных товаров», – отмечает председатель правления Альтбанка Игорь Волох.
Кроме того, драйвером снижения курса доллара выступали расчеты бизнеса с бюджетом, которые привели к необходимости продажи экспортерами валютной выручки в размере выше, чем обязательный лимит продажи. «Экспортеры всеми силами пытаются остановить нисходящий тренд, что заставляет НБУ выкупать излишки предложения валюты путем проведения аукционов или запроса лучшего курса. В апреле НБУ купил $170,58 млн на аукционах», – говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. На текущей неделе НБУ уже трижды проводил аукционы: 24 апреля он купил $49,98 млн, 25 апреля – $44,9 млн, а 27 апреля – $30,7 млн.
Май будет спокойным
Скорее всего, доллар не пойдет дальше отметки 26 грн. «Сезонность, выраженная низкой активностью у импортеров и, соответственно, низким спросом на валюту, а также, параллельно активизацией деятельности агрокомпаний, обеспечивающей стабильные объемы продажи валюты, поспособствовали укреплению гривны. При этом маловероятно, что курс опустится ниже отметки 26 грн/$», – считает ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.
В ближайшее время курс доллара вряд ли будет очень волатильным. «Падение доллара не может быть бесконечным. Украина не демонстрирует серьезного экономического роста, отток валюты из страны продолжается, что покрывается новыми заимствованиями, а не притоком инвестиций. По нашим прогнозам, в мае тренд по доллару изменится и курс стабилизируется на уровне 26,5-26,8 грн/$», – говорит Ярослав Кабин.
Нацбанк будет и далее выкупать излишки валюты, декларируя цель наращивания международных резервов. «Мы видим незначительные колебания под контролем НБУ. При этом системных изменений в экономике пока нет. Соответственно, уровень может измениться, например до 26 грн, но это не долгосрочный тренд», – отмечает Игорь Волох.
Летом на межбанк в большей мере будут давить факты ухудшившейся ситуации на внешних рынках сырья, которое экспортирует Украина. За последние полтора месяца цены на руду и сталь упали на 15-20%, на зерно и кукурузу – на 10-15%. «Если этот тренд на внешних рынках продолжится, экономику будут ждать непростые времена. Темпы прироста ВВП могут замедлиться, а на валютном рынке возможно ослабление гривны», – говорит финансовый эксперт Андрей Герус. Ранее эксперты уже предрекали, что из-за блокады ОРДЛО к концу года курс может быть 30 грн/$.