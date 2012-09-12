Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,150 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Гривна становится крепче

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:41
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,594
Благодарностей: 6,555
УГ: 12
КП: 0.193
подарки
награды Волшебный горшочек 
Гривна становится крепче
Гривна становится крепче


Укрепление валютного курса гривны в последнее время ускорилось: доллар на межбанке стоит уже порядка 26,5 грн, а на наличном рынке даже дешевле – 26,3 грн. Банкиры ожидают, что благоприятная ситуация для валюты должна продержаться весь май, а НБУ сдержит гривну от укрепления ниже 26 грн.

Курс на гривну

В преддверии майских праздников курс гривны начал укрепляться. Если за первые три недели апреля курс укрепился на 29 копеек, то с начала этой недели доллар подешевел еще на 18 копеек, достигнув на межбанке отметки 26,55 грн/$. В обменных пунктах американскую валюту можно было купить еще дешевле – всего по 26,28 грн. Сегодня с утра межбанк открылся на уровне закрытия четверга.

Причин для укрепления курса гривны несколько. По мнению экспертов, это недавнее получение Украиной очередного транша кредита от МВФ на $1 млрд, стабильная ситуация в экономике и значительные поступления экспортной выручки. «Укрепление носит сезонный характер, связанный с заведением выручки экспортерами аграрной продукции под посевную. Есть вклад и от определенного роста цен на металлы и руду. При этом отсутствуют факторы, способные увеличить покупательную способность населения для приобретения импортных товаров», – отмечает председатель правления Альтбанка Игорь Волох.

Кроме того, драйвером снижения курса доллара выступали расчеты бизнеса с бюджетом, которые привели к необходимости продажи экспортерами валютной выручки в размере выше, чем обязательный лимит продажи. «Экспортеры всеми силами пытаются остановить нисходящий тренд, что заставляет НБУ выкупать излишки предложения валюты путем проведения аукционов или запроса лучшего курса. В апреле НБУ купил $170,58 млн на аукционах», – говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. На текущей неделе НБУ уже трижды проводил аукционы: 24 апреля он купил $49,98 млн, 25 апреля – $44,9 млн, а 27 апреля – $30,7 млн.

Май будет спокойным

Скорее всего, доллар не пойдет дальше отметки 26 грн. «Сезонность, выраженная низкой активностью у импортеров и, соответственно, низким спросом на валюту, а также, параллельно активизацией деятельности агрокомпаний, обеспечивающей стабильные объемы продажи валюты, поспособствовали укреплению гривны. При этом маловероятно, что курс опустится ниже отметки 26 грн/$», – считает ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.


В ближайшее время курс доллара вряд ли будет очень волатильным. «Падение доллара не может быть бесконечным. Украина не демонстрирует серьезного экономического роста, отток валюты из страны продолжается, что покрывается новыми заимствованиями, а не притоком инвестиций. По нашим прогнозам, в мае тренд по доллару изменится и курс стабилизируется на уровне 26,5-26,8 грн/$», – говорит Ярослав Кабин.

Нацбанк будет и далее выкупать излишки валюты, декларируя цель наращивания международных резервов. «Мы видим незначительные колебания под контролем НБУ. При этом системных изменений в экономике пока нет. Соответственно, уровень может измениться, например до 26 грн, но это не долгосрочный тренд», – отмечает Игорь Волох.

Летом на межбанк в большей мере будут давить факты ухудшившейся ситуации на внешних рынках сырья, которое экспортирует Украина. За последние полтора месяца цены на руду и сталь упали на 15-20%, на зерно и кукурузу – на 10-15%. «Если этот тренд на внешних рынках продолжится, экономику будут ждать непростые времена. Темпы прироста ВВП могут замедлиться, а на валютном рынке возможно ослабление гривны», – говорит финансовый эксперт Андрей Герус. Ранее эксперты уже предрекали, что из-за блокады ОРДЛО к концу года курс может быть 30 грн/$.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гривна не отреагировала на отказ МВФ morg Новости в банковской сфере и страховании 13 24.03.2017 08:29
Гривна становится неприступной для фальшивомонетчиков TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 4 25.03.2016 16:10
Гривна потеснила доллар Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.07.2015 10:59
WM-парадокс: виртуальный белорусский рубль крепче наличного Aliaksandre Новости криптовалют 0 06.03.2015 03:11
Куда катится гривна Sashoua Новости в мире финансов и инвестиций 18 13.11.2014 23:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Erto.biz-Близнец Empar.pro
От NikolaB в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Достучаться до небес
От luckyea в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Ввод/Вывод денег по Украине
От alien в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Цены в McDonald`s будут расти медленнее инфляции
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар richesclub
Выгодный обмен WMZ, LiqPAY, PM, Privat24, LR
От richesclub в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Sergey Plusnin
Верну 70% реферальских в HYIP - ImperialMoney
От Sergey Plusnin в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
410,150
Тем
468,536
Сообщений
11,571,539

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube