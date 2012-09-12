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Гривна становится крепче Гривна становится крепче





Укрепление валютного курса гривны в последнее время ускорилось: доллар на межбанке стоит уже порядка 26,5 грн, а на наличном рынке даже дешевле – 26,3 грн. Банкиры ожидают, что благоприятная ситуация для валюты должна продержаться весь май, а НБУ сдержит гривну от укрепления ниже 26 грн.



Курс на гривну



В преддверии майских праздников курс гривны начал укрепляться. Если за первые три недели апреля курс укрепился на 29 копеек, то с начала этой недели доллар подешевел еще на 18 копеек, достигнув на межбанке отметки 26,55 грн/$. В обменных пунктах американскую валюту можно было купить еще дешевле – всего по 26,28 грн. Сегодня с утра межбанк открылся на уровне закрытия четверга.



Причин для укрепления курса гривны несколько. По мнению экспертов, это недавнее получение Украиной очередного транша кредита от МВФ на $1 млрд, стабильная ситуация в экономике и значительные поступления экспортной выручки. «Укрепление носит сезонный характер, связанный с заведением выручки экспортерами аграрной продукции под посевную. Есть вклад и от определенного роста цен на металлы и руду. При этом отсутствуют факторы, способные увеличить покупательную способность населения для приобретения импортных товаров», – отмечает председатель правления Альтбанка Игорь Волох.



Кроме того, драйвером снижения курса доллара выступали расчеты бизнеса с бюджетом, которые привели к необходимости продажи экспортерами валютной выручки в размере выше, чем обязательный лимит продажи. «Экспортеры всеми силами пытаются остановить нисходящий тренд, что заставляет НБУ выкупать излишки предложения валюты путем проведения аукционов или запроса лучшего курса. В апреле НБУ купил $170,58 млн на аукционах», – говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. На текущей неделе НБУ уже трижды проводил аукционы: 24 апреля он купил $49,98 млн, 25 апреля – $44,9 млн, а 27 апреля – $30,7 млн.



Май будет спокойным



Скорее всего, доллар не пойдет дальше отметки 26 грн. «Сезонность, выраженная низкой активностью у импортеров и, соответственно, низким спросом на валюту, а также, параллельно активизацией деятельности агрокомпаний, обеспечивающей стабильные объемы продажи валюты, поспособствовали укреплению гривны. При этом маловероятно, что курс опустится ниже отметки 26 грн/$», – считает ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.





В ближайшее время курс доллара вряд ли будет очень волатильным. «Падение доллара не может быть бесконечным. Украина не демонстрирует серьезного экономического роста, отток валюты из страны продолжается, что покрывается новыми заимствованиями, а не притоком инвестиций. По нашим прогнозам, в мае тренд по доллару изменится и курс стабилизируется на уровне 26,5-26,8 грн/$», – говорит Ярослав Кабин.



Нацбанк будет и далее выкупать излишки валюты, декларируя цель наращивания международных резервов. «Мы видим незначительные колебания под контролем НБУ. При этом системных изменений в экономике пока нет. Соответственно, уровень может измениться, например до 26 грн, но это не долгосрочный тренд», – отмечает Игорь Волох.



Летом на межбанк в большей мере будут давить факты ухудшившейся ситуации на внешних рынках сырья, которое экспортирует Украина. За последние полтора месяца цены на руду и сталь упали на 15-20%, на зерно и кукурузу – на 10-15%. «Если этот тренд на внешних рынках продолжится, экономику будут ждать непростые времена. Темпы прироста ВВП могут замедлиться, а на валютном рынке возможно ослабление гривны», – говорит финансовый эксперт Андрей Герус. Ранее эксперты уже предрекали, что из-за блокады ОРДЛО к концу года курс может быть 30 грн/$.



Источник Укрепление валютного курса гривны в последнее время ускорилось: доллар на межбанке стоит уже порядка 26,5 грн, а на наличном рынке даже дешевле – 26,3 грн. Банкиры ожидают, что благоприятная ситуация для валюты должна продержаться весь май, а НБУ сдержит гривну от укрепления ниже 26 грн.В преддверии майских праздников курс гривны начал укрепляться. Если за первые три недели апреля курс укрепился на 29 копеек, то с начала этой недели доллар подешевел еще на 18 копеек, достигнув на межбанке отметки 26,55 грн/$. В обменных пунктах американскую валюту можно было купить еще дешевле – всего по 26,28 грн. Сегодня с утра межбанк открылся на уровне закрытия четверга.Причин для укрепления курса гривны несколько. По мнению экспертов, это недавнее получение Украиной очередного транша кредита от МВФ на $1 млрд, стабильная ситуация в экономике и значительные поступления экспортной выручки. «Укрепление носит сезонный характер, связанный с заведением выручки экспортерами аграрной продукции под посевную. Есть вклад и от определенного роста цен на металлы и руду. При этом отсутствуют факторы, способные увеличить покупательную способность населения для приобретения импортных товаров», – отмечает председатель правления Альтбанка Игорь Волох.Кроме того, драйвером снижения курса доллара выступали расчеты бизнеса с бюджетом, которые привели к необходимости продажи экспортерами валютной выручки в размере выше, чем обязательный лимит продажи. «Экспортеры всеми силами пытаются остановить нисходящий тренд, что заставляет НБУ выкупать излишки предложения валюты путем проведения аукционов или запроса лучшего курса. В апреле НБУ купил $170,58 млн на аукционах», – говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. На текущей неделе НБУ уже трижды проводил аукционы: 24 апреля он купил $49,98 млн, 25 апреля – $44,9 млн, а 27 апреля – $30,7 млн.Скорее всего, доллар не пойдет дальше отметки 26 грн. «Сезонность, выраженная низкой активностью у импортеров и, соответственно, низким спросом на валюту, а также, параллельно активизацией деятельности агрокомпаний, обеспечивающей стабильные объемы продажи валюты, поспособствовали укреплению гривны. При этом маловероятно, что курс опустится ниже отметки 26 грн/$», – считает ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.В ближайшее время курс доллара вряд ли будет очень волатильным. «Падение доллара не может быть бесконечным. Украина не демонстрирует серьезного экономического роста, отток валюты из страны продолжается, что покрывается новыми заимствованиями, а не притоком инвестиций. По нашим прогнозам, в мае тренд по доллару изменится и курс стабилизируется на уровне 26,5-26,8 грн/$», – говорит Ярослав Кабин.Нацбанк будет и далее выкупать излишки валюты, декларируя цель наращивания международных резервов. «Мы видим незначительные колебания под контролем НБУ. При этом системных изменений в экономике пока нет. Соответственно, уровень может измениться, например до 26 грн, но это не долгосрочный тренд», – отмечает Игорь Волох.Летом на межбанк в большей мере будут давить факты ухудшившейся ситуации на внешних рынках сырья, которое экспортирует Украина. За последние полтора месяца цены на руду и сталь упали на 15-20%, на зерно и кукурузу – на 10-15%. «Если этот тренд на внешних рынках продолжится, экономику будут ждать непростые времена. Темпы прироста ВВП могут замедлиться, а на валютном рынке возможно ослабление гривны», – говорит финансовый эксперт Андрей Герус. Ранее эксперты уже предрекали, что из-за блокады ОРДЛО к концу года курс может быть 30 грн/$.

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