EmpireForex - empireforex.biz

Планы nvestment 2.3% ежедневно в течение 70 дней (возврат основной суммы)
Минимальный вклад $10
Рефские до 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting
Перевод с Google:
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, которые хотят достичь финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами.
EMPIRE FOREX LTD - это долгосрочная высокодоходная программа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для расширения нашей программы и повышения ее стабильности на долгосрочную перспективу.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2,3% за 70 дней + возврат 100,00% основной суммы
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
НАЧАЛО $ 10.00 - $ 1000.00 2.30