Китай намерен ужесточить контроль над интернетом

В воскресенье стало известно, что в будущем Китай планирует ужесточить правила в области интернета, и усилит контроль над поисковыми машинами и порталами новостей. Это последний шаг в стремлении президента Си Цзиньпина держать интернет и создаваемый в нем контент под строгим контролем Компартии.
Си объявил суверенитет Китая в киберпространстве главным приоритетом широкомасштабной кампании по укреплению безопасности. Он также утвердил постановление, исходя из которого правящая коммунистическая партия управляет ограничениями, накладываемыми на интернет. Пятилетний план развития культуры и реформ, утвержденный партией и Госсоветом, призывает к «усовершенствованию» законов и правил, связанных с интернетом. Согласно плану, предоставленным официальным информационным агентством Xinhua, в список реформ входит внедрение системы квалификации для людей, работающих в новостных порталах.
«Главные удары придутся на слухи в сети, вредную информацию, фальшивые новости, фейковые СМИ и фейковых журналистов», - сказал Си, не уточняя деталей. Си четко сказал, что средства массовой информации должны поддерживать позицию партии, правильно руководить общественным мнением и проводить «позитивную пропаганду». Новый план выходит за рамки действующего жесткого контроля над интернетом. В планах правительства — блокировка
популярных зарубежных сайтов, таких как Google и Facebook
. На прошлой неделе власти подтвердили более строгие правила для новостных порталов и сетевых провайдеров.
По мнению регулирующих органов, подобный контроль необходим для борьбы с растущим количеством угроз для безопасности, а осуществляется он в соответствии с законом. Говоря общими понятиями, действия правительства призывают к укреплению и улучшению «позитивной пропаганды». Усилить и улучшить надзор за общественным мнением — главная цель новой политики. В плане содержится призыв прилагать больше усилий для поощрения точки зрения Китая и культуры в глобальном масштабе, хотя никаких подробностей не раскрывают.
Перевод специально для mmgp.ru