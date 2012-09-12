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Ротшильды помогут Приватбанку с реструктуризацией

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Ротшильды помогут Приватбанку с реструктуризацией
В начале мая Приватбанк подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co ( “Ротшильд”) относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, Набсовет банка избрал консорциум компаний в составе Ротшильд, ООО “Эрнст энд Янг” и ООО “Финпоинт” победителем конкурса по избранию компании для ведения переговоров о реструктуризации, внесении допобеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов, которые были предоставлены бывшим конечным бенефициарам Приватбанка, для максимизации качества такого кредитного портфеля.

“Учитывая обязательства конечных бенефициаров банка и исходя из необходимости обеспечения стабильности финансовой системы, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка, согласно которому государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций”, – говорится в сообщении.

Кроме того, напоминают в пресс-службе, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.

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