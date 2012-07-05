Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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asterix-and-odelix.ru - Asterix-and-Odelix

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,560
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
asterix-and-odelix.ru - Asterix-and-Odelix

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 07.05.2017




Об игре:

Магазин персонажей
Здесь Вы можете приобрести персонажи разного вида. Каждый персонаж производит разное количество зелья, которые можно потом продать, получая золото, которое обменивается на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество героев игры.



Сбор и продажа зелья
Здесь вы можете собирать произведённое Вашими героями зелье и продавать его за золото.
Распределение золота при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи зелья: 100 зелья = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.

БОНУСЫ:


Два персонажа "ВЕТЕРАНИКС" в подарок!
Первое пополнение + 10%


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать +10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.



ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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