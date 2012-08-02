Walmart пытается раздавить Amazon с помощью ценовой политики

В схватке с Amazon торговая сеть Walmart предлагает клиентам самые низкие цены. В прошлом году гигант розничной торговли гнался за покупками, чтобы нарастить свое влияние в области электронной коммерции. Компания Walmart приобрела Shoebuy, Moosejaw, Modcloth, и Jet.com, в общей сложности заплатив $ 3 млрд.
Walmart вместе со своей дочерней компанией Jet напрямую нацелена на растущего гиганта электронной коммерции Amazon, который «выбрасывает» из бизнеса своих конкурентов. Такая схватка, по идее, должна стать хорошей новостью для покупателей.
Но какой магазин станет самым дешевым? Чтобы узнать это, была проведена проверка цен на 25 продуктов с Amazon.com, Jet.com и Walmart.com.
В результате — Amazon стал самым дешевым интернет-магазином
. На платформе товары дешевле на $ 423,94 чем на Jet, и на $ 161,05 дешевле, чем на Walmart.
Магазин Jet, как правило, имеет значительное преимущество в области бытовых товаров, а в Amazon дешевле такие предметы, как электроника. Самая большая разница в цене, которая существенно повлияла на итоговые результаты, была на LG smart HD TV. Цены не включают стоимость доставки, которая может различаться на всех сайтах. Walmart, Jet и Amazon предлагают бесплатную доставку при заказе на сумму более $ 35.
Перевод специально для mmgp.ru