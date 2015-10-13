OPLOTT



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Почта России хочет предложить ВИП-услугу: - доставка писем дронами





Уральские СМИ сообщают, что Тобольском районе Тюменской области сейчас проходит испытания новый проект "Почты России": - доставка почтовых отправлений с помощью дронов.



У жителей поселка Лайтамак расположенного в Тобольском районе просто глаза на лоб полезли, когда в небе над селом несколько дней тому назад они увидели дрон с грузом почты для них. Дрон покружил немного над центром и сбросил мешочек с письмами на парашюте. Правда немного позднее, глава этого поселения г-н Биктимиров признался по телефону журналистам, что им заранее звонили из Тобольска и предупредили - мол ждите там у себя: будет вам "посылочка" с почтамта.



И жителей труднодоступного района Заболотье тоже ни о чем не предупреждали и 4 мая в одно из отдаленных сёл к ним в гости тоже пожаловал беспилотник и сбросил над селом свой почтовый груз. Местные жители района Заболотья пока в недоумении - а зачем это всё? Из Тобольска к ним, в этот отдаленный район возят почту самолетами, а это десятки килограмм груза за один рейс, а тут всего скинули на парашюте несколько писем и давай, досвидания!



Журналисты кинулись расследовать эти случаи и местные источники в "Почте России" подтвердили им, что да - пока у них идёт эксперимент по пробной доставке почты таким вот способом. Услуга скорее всего будет оказываться тем кому важна срочность и они готовы за это заплатить. По результатам этого эксперимента будет принято решение - выгодно или не выгодно им её вводить.



Однако, другие также местные источники журналистов говорят, что это будет просто такой "распил" средств: стоимость одного полёта дрона с небольшим грузом будет составлять от 4000 до 7000 рублей, а по времени он может находится в воздухе максимум полчаса - этого недостаточно, что попасть даже в недалёкие уголки (если замерять из Тобольска, конечно, откуда распределяют по району всю почту) этого большого района в Тюменской области.



Господин Батт, который является главой Тобольского района оказался совсем не курсе последних "новшеств" Почты России, но для журналистов пояснил, что он пока не верит в эту затею, т.к. расстояния у них большие и доставка почты и так хорошо отлажена с помощью самолетов (вертолетов) и почтальонов на моторных лодках, которые довозят все до отдаленных мест. Тем паче им нефтяники иногда почту на своих вертолетах "за так" развозят по всему району.



Между тем в Управлении федеральной почтовой связи Тюменской области решили сохранять интригу и обратившимся туда журналистам как не подтвердили, так и не опровергли эту появившуюся информацию. Сказали лишь - шлите письменный запрос - после праздников увидите официальный ответ. Запрос ушёл - ждём ответ.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590f349477e27 Уральские СМИ сообщают, что Тобольском районе Тюменской области сейчас проходит испытания новый проект "Почты России": - доставка почтовых отправлений с помощью дронов.У жителей поселка Лайтамак расположенного в Тобольском районе просто глаза на лоб полезли, когда в небе над селом несколько дней тому назад они увидели дрон с грузом почты для них. Дрон покружил немного над центром и сбросил мешочек с письмами на парашюте. Правда немного позднее, глава этого поселения г-н Биктимиров признался по телефону журналистам, что им заранее звонили из Тобольска и предупредили - мол ждите там у себя: будет вам "посылочка" с почтамта.И жителей труднодоступного района Заболотье тоже ни о чем не предупреждали и 4 мая в одно из отдаленных сёл к ним в гости тоже пожаловал беспилотник и сбросил над селом свой почтовый груз. Местные жители района Заболотья пока в недоумении - а зачем это всё? Из Тобольска к ним, в этот отдаленный район возят почту самолетами, а это десятки килограмм груза за один рейс, а тут всего скинули на парашюте несколько писем и давай, досвидания!Журналисты кинулись расследовать эти случаи и местные источники в "Почте России" подтвердили им, что да - пока у них идёт эксперимент по пробной доставке почты таким вот способом. Услуга скорее всего будет оказываться тем кому важна срочность и они готовы за это заплатить. По результатам этого эксперимента будет принято решение - выгодно или не выгодно им её вводить.Однако, другие также местные источники журналистов говорят, что это будет просто такой "распил" средств: стоимость одного полёта дрона с небольшим грузом будет составлять от 4000 до 7000 рублей, а по времени он может находится в воздухе максимум полчаса - этого недостаточно, что попасть даже в недалёкие уголки (если замерять из Тобольска, конечно, откуда распределяют по району всю почту) этого большого района в Тюменской области.Господин Батт, который является главой Тобольского района оказался совсем не курсе последних "новшеств" Почты России, но для журналистов пояснил, что он пока не верит в эту затею, т.к. расстояния у них большие и доставка почты и так хорошо отлажена с помощью самолетов (вертолетов) и почтальонов на моторных лодках, которые довозят все до отдаленных мест. Тем паче им нефтяники иногда почту на своих вертолетах "за так" развозят по всему району.Между тем в Управлении федеральной почтовой связи Тюменской области решили сохранять интригу и обратившимся туда журналистам как не подтвердили, так и не опровергли эту появившуюся информацию. Сказали лишь - шлите письменный запрос - после праздников увидите официальный ответ. Запрос ушёл - ждём ответ.Специально для mmgp.ru

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