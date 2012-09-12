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Apple заявила о падении продаж iPhone

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Apple заявила о падении продаж iPhone
Компания Apple во вторник, 2 мая, отчиталась о результатах за второй квартал 2017 финансового года, сообщив о падении продаж iPhone.

Компания объясняет падение тем, что клиенты, возможно, воздерживались от покупки смартфонов в ожидании юбилейной, 10-й по счету новинки.

Так, за второй квартал 2017 года компания продала 50,76 млн iPhone по сравнению с 51,19 млн телефонов годом ранее. При этом показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи iPhone на уровне 52,27 млн.

“Мы наблюдаем, как мы считаем, паузу в покупках iPhone, что, по нашему мнению, связано с более ранними и гораздо более частыми сообщениями о новой модели iPhone”, – заявил генеральный директор Apple Тим Кук во время конференц-колла с аналитиками.

Несмотря на падение продаж телефонов, квартальные доходы компании выросли на 1,2%, чему способствовала более высокая средняя цена продажи.

Также корпорация объявила о расширении программы возврата капитала акционерам до $300 млрд, квартальных дивидендов на 10,5% и запасов денег до $256,8 млрд (+10 млрд). Однако инвесторов это не впечатлило, цена на акции Apple по итогам торгов во вторник опустилась на 1,9%, до $144,65.
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