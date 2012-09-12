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В Китае растет потребление золота

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В Китае растет потребление золота
В первом квартале 2017 г. объем потребления золота в КНР вырос в годовом исчислении на 14,73% и составил 304,14 тонн.

Как сообщает Синьхуа, это связано со стабильным ростом объема продаж украшений из золота и золотых слитков.

По данным Китайской ассоциации золота, несмотря на большой спрос на золото в период празднования Китайского Нового года по лунному календарю, объем продаж золотых ювелирных изделий вырос на 1,4 процента и составил 170,93 тонны, а объем продаж золотых слитков увеличился на 60,18 процента, достигнув 101,19 тонн.

По сообщению аналитиков, резкое увеличение объема продаж золотых слитков связано с тем, что населению стало больше известно о составляющих финансовых рисков. Таким образом, покупая золото, много людей пытались избежать потерь.

Добыча золота в первые три месяца текущего года составила 101,2 тонны, сократившись в годовом исчислении на 9,29 процента.
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