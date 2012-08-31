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Топ-6 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (01.05.17 — 07.05.17)

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Топ-6 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (01.05.17 — 07.05.17)
В воскресном обзоре ForkLog – новые рекорды биткоина и других криптовалют, громкий месседж от Барри Силберта, скандальный шаг главы Bitcoin Foundation и другие громкие события недели.

Криптовалютный рынок ставит новые рекорды


Минувшая неделя оказалась беспрецедентно богатой на события для целого ряда ведущих криптовалют. Традиционно взгляды большинства обращены на биткоин, который продолжил свое восхождение, добравшись до нового ценового рекорда.

Еще в прошлое воскресенье, 30 апреля, средневзвешенный курс первой криптовалюты по данным Coinmarketcap составлял $1318, однако к пятнице, 5 мая, ее цена достигла $1617.10.


Собственные ценовые рекорды обновили и ведущие биржи: Bitstamp — $1623, Kraken — $1618.60, Coinbase / GDAX — $1665. В то же время максимальный показатель на BTC-e составил $1520, и $1702 на Bitfinex.

На рекордные уровни вышла и рыночная капитализация биткоина – в тот же день, 5 мая, она превысила $26 млрд.

Одновременно с этим стоит отметить, что на этом фоне индекс доминирования биткоина по отношению к другим криптовалютам продолжал снижаться и на сегодняшний день составляет всего 55%.


Подобное положение дел во многом обусловлено параллельным и часто более весомым ростом значительного числа других криптовалют:


Если говорить о ценовых рекордах, то уходящая неделя стала в этом отношении исторической для таких «тяжеловесов», как Ethereum, который в пятницу пробил отметку в $100, Ripple, который уже в воскресенье поднялся до $0.11 (+125% за неделю) и Litecoin, который в ночь на воскресенье преодолел барьер в $30 (+91% за неделю).

Также отметим, что на этой неделе совокупная капитализация рынка криптовалют впервые превысила $40 млрд и по состоянию на воскресенье составляет $46.6 млрд.

Litecoin теперь и на Coinbase



Оператор цифровых валют Coinbase добавил поддержку криптовалюты Litecoin. Таким образом, у пользователей платформы появилась возможность покупать «цифровое серебро» на сайте или через мобильное приложение, используя банковские карты или платежную систему PayPal.

Цитата:
«Эта интеграция является частью процесса добавления новых типов цифровых активов, которые будут появляться на протяжении этого года», —
говорится в заявлении Coinbase.

Любопытно, что, как признал создатель Litecoin Чарли Ли, этот процесс занял долгих четыре года.

Барри Силберт повышает ставки



Биткоин-ETF Барри Силберта вдвое увеличил размер первичного публичного размещения, подняв его сумму до беспрецедентного для криптовалютной индустрии одного миллиарда долларов. Первоначально Bitcoin Investment Trust планировал привлечь в результате выхода на биржу $500 млн.

Рассмотрение заявки Bitcoin Investment Trust может состояться 10 мая, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам CША может перенести эту дату на более поздний срок.

Удивительный карьерный шаг Джона Матониса



На этой неделе биткоин-сообщество взбудоражила новость о том, что исполнительный директор Bitcoin Foundation Джон Матонис занял должность вице-президента компании nChain. Упомянутая компания до последнего времени находилась в «секретном режиме» и разрабатывает альтернативные имплементации для сети биткоина. Но что еще более интересно, nChain непосредственно связана с самопровозглашенным Сатоши Накамото в лице австралийского предпринимателя Крейга Райта.

В Японии появятся новые криптовалютные биржи



По информации Японской Ассоциации криптовалютного бизнеса, заявки на получение лицензии на право вести бизнес в области трейдинга цифровых валют планируют подать 18 компаний. В их числе и уже работающие платформы, как, например, крупнейшая в стране биржа bitFlyer, однако 10 компаний – это новые игроки на рынке.

В частности, в этот список вошли SBI Virtual Currencies Co., Ltd., первая криптовалютная биржа, которая будет работать при полной поддержке банковской структуры, GMO Wallet Co, специализирующая на форекс-трейдинге Money Partners Group и брокер ценных бумаг Kabu.com.

Основатель Alibaba инвестирует в блокчейн



Компания Hundsun Technologies, сооснователем которой является известный китайский предприниматель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма, инвестировала в блокчейн-стартап Symbiont. Компании сфокусируются на разработке смарт-контрактов, которые оптимизируют бизнес-процессы на рынках государственных и частных ценных бумаг. Сумма сделки не разглашается.

Hundsun Technologies является крупнейшим китайским поставщиком программного обеспечения для таких финансовых институтов, как банки, брокерские фирмы и биржи.
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