Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Майнинг на слабом железе

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
Важная информация
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Старый Сегодня, 16:09
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг на слабом железе
У меня не мощная видеокарта и процессор (gtx 650 и intel core i5 3330). Но хотелось бы попробовать майнить какие нибудь "лёгкие" криптовалюты. Такие как doge, blackcoin, primecoin, peercoin. Или посоветуете что то получше. Жду ваших ответов
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Mammoth на форуме  
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