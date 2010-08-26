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#1
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Мастер
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Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,600
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УГ: 0
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История транзакций PayPal
Добрый день форумчанам.
Вопрос к знающим палку от и до.
Есть какая либо возможность чистить историю транзакций в своем аккаунте, что бы эти транзы не отражались в истории?
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Сегодня, 16:18
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#2
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Специалист
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 730
Благодарностей: 121
УГ: 24
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Re: История транзакций PayPal
Цитата:
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Сообщение от Lektor05
Есть какая либо возможность чистить историю транзакций в своем аккаунте, что бы эти транзы не отражались в истории?
Нет, это же противоречит безопасности..
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Сегодня, 16:35
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