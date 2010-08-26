Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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История транзакций PayPal

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PayPal Форум. Все о платежной системе PayPal
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Старый Сегодня, 15:46
#1
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История транзакций PayPal
Добрый день форумчанам.
Вопрос к знающим палку от и до.
Есть какая либо возможность чистить историю транзакций в своем аккаунте, что бы эти транзы не отражались в истории?
__________________
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Lektor05 на форуме  
Старый Сегодня, 16:18
#2
Специалист
 
Имя: Stas0n
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 730
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УГ: 24
КП: 0.171
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Re: История транзакций PayPal
Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Есть какая либо возможность чистить историю транзакций в своем аккаунте, что бы эти транзы не отражались в истории?
Нет, это же противоречит безопасности..
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Stas0n на форуме  
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