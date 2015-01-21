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Как разные страны защищают своих производителей на примере iPhone 7

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Старый Сегодня, 15:45
#1
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Как разные страны защищают своих производителей на примере iPhone 7


Цель любого государства, развить свою экономику и поднять ВВП. При этом в мире существует конкуренция, везде разные зарплаты, разные накладные расходы. В одних странах более выгодно производить товары, в других менее выгодно. Получается так, что развивается экономика того государства, где производить товары более выгодно, производства переводятся в более дешевую страну, туда вкладываются деньги инвесторов, там развиваются производства, появляются новые рабочие места, а вместе с ними развивается инфраструктура, происходит строительство, появляются магазины, школы. Мы видим, какими огромными темпами развивается Китай, где много населения и большое количество уже и не совсем дешевой рабочей силы. Ведь сколько производств налажено в Китае, а какие огромные города построены. И если раньше Китай гордился своей дешевой рабочей силой, то теперь Китай гордится своим все более и более укрепляющимся средним классом, который и стал двигателем прогресса и локомотивом развития экономики. Ведь теперь в Китае не только товары поставляются на зарубежный рынок, одним из основных потребителей Китая стал свой собственный окрепший средний класс.

Государству в принципе выгодно оставлять производства с своей стране, а не вывозить их. А бизнесу выгодно основывать производства там, где дешевле. Такое основное противоречие между государством и бизнесом ведет к введению заградительных экспортных пошлин. Их цель сделать ввоз товаров из-за границы не выгодным, так чтобы бизнесмены вкладывали деньги в свою страну и своих людей, а не кормили экономики других государств. А попутно государство получает экспортные пошлины от ввоза товаров из-за рубежа, полученные деньги идут на социальные программы, поддержку населения, да и субсидии местным производителям, чтобы заинтересовать их не вывозить деньги и не вкладывать их в экономику других государств с более привлекательными условиями труда и работы.

Как влияют экспортные пошлины на цену товара рассмотрим на примере iPhone7. Сколько стоит iPhone7 в разных крупных городах по всему миру в официальных центрах. Ведь казалось бы, если продает официальный центр, то цены должны быть одинаковые, ведь у всех официальных центров сходные условия. Но в разных городах разных стран они сильно разнятся и одна из причин такого различия - экспортные пошлины. Хотя следует признать, что причин по которым цены разные может быть много.

Самый дорогой iPhone7 в Турции, где он стоит 1200$ и это при средней зарплате в 683$ в месяц, что на 147% дороже, чем стоит его аналог в США. В Бразилии iPhone7 стоит 1115$ (средняя зарплата 722$ в месяц), что на 137% дороже, чем в США. В России данный телефон обойдется в 1086$, что дороже на 133% чем в США. В Москве средняя зарплата в 999$ в месяц. Получается, чтобы купить заветный гаджет рядовой москвич должен месяц не есть, нигде не жить и ничего не тратить, а денег ему все равно не хватит.

Я заметила, что самые дорогие iPhone7 в странах с очень низкими зарплатами.

Самый дешевый iPhone7 в Японии и США. Там он стоит 815$. Япония это единственная страна, где цена на iPhone7 такая же как в США. Средняя зарплата в самом высокооплачиваемом городе США Сан-Франциско 4817$, на эти деньги можно купить почти 6 iPhone7, а средняя зарплата в Токио 2897$. Хватит только на 3 телефона.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/590f082ec0521
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:49.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 16:03
#2
Специалист
 
Имя: Максим
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Re: Как разные страны защищают своих производителей на примере iPhone 7
Срубить денег за пошлины и прочее это да, но своего все равно ничего не производится.
chibic на форуме  
Старый Сегодня, 16:28
#3
Интересующийся
 
Имя: Станислав
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2017
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Re: Как разные страны защищают своих производителей на примере iPhone 7
Цитата:
Сообщение от chibic Посмотреть сообщение
Срубить денег за пошлины и прочее это да, но своего все равно ничего не производится.
Помнится рекламировала Йотафон, а потом все стихло... неужели опять деньги распилии и в кусты?
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StanIslas на форуме  
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