Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,132 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена Litecoin выросла до $30

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:58
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,016
Благодарностей: 741
УГ: 11
КП: 0.357
подарки
Цена Litecoin выросла до $30
За последние сутки цена четвертой по капитализации криптовалюты Litecoin выросла почти на 15%, и в определенный момент в ночь на воскресенье, 7 мая, ее средневзвешенный курс превысил $30.

На момент публикации максимальный показатель по данным Coinmarketcap составил $30.37, рыночная капитализация «цифрового серебра» оценивается в $1,52 млрд.


На Kraken цена Litecoin доходила до $30.01, и еще больше – до $32.69 на Coinbase.

Как отмечают пользователи Reddit, всего за месяц с небольшим Litecoin вырос в цене более чем на 700%. , Эксперты и биржевые аналитики в своем большинстве сходятся во мнении, что основной причиной такого роста стала активация Segregated Witness.

Кроме того, ранее на этой неделе создатель Litecoin Чарли Ли сообщил о ведущейся работе по имплементации протокола Lightning Network.

Еще одна имплементация LN может быть реализована французским стартапом ACINQ, который уже успел провести успешную тестовую транзакцию.

Также на этой неделе о включении Litecoin в список поддерживаемых валют объявила Coinbase.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
За год цена российской нефти выросла в 1.5 раза veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2017 16:51
Цена Litecoin выросла на 25% Анна Чернобай Другие криптовалюты 6 30.03.2017 19:14
Цена на газ в США выросла на четверть Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.06.2016 17:59
С начала года цена на золото выросла на 9% s-invest Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.02.2016 16:56
Цена на Apple Watch в России выросла moskva Новости в мире финансов и инвестиций 12 14.12.2015 20:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ряд аналитиков опасается, что в России может быть введен валютный контроль
От Ivan Zyryanov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Акция в интернет-магазине. Нужен совет!
От Allbina в разделе «Интернет-магазины»
Аватар Максимм
Украина начнет формирование стабзапаса нефти и нефтепродуктов в 2017 г.
От Максимм в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Save83
ЦБ: почти 100 банков завышают ставки по вкладам
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет Maximbet (victory) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
Аватара нет
briokey.com - Briokey
От iCloud в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,132
Тем
468,455
Сообщений
11,570,245

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube