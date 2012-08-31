Цена Litecoin выросла до $30

За последние сутки цена четвертой по капитализации криптовалюты Litecoin выросла почти на 15%, и в определенный момент в ночь на воскресенье, 7 мая, ее средневзвешенный курс превысил $30.
На момент публикации максимальный показатель по данным Coinmarketcap составил $30.37, рыночная капитализация «цифрового серебра» оценивается в $1,52 млрд.
На Kraken цена Litecoin доходила до $30.01, и еще больше – до $32.69 на Coinbase.
Как отмечают пользователи Reddit, всего за месяц с небольшим Litecoin вырос в цене более чем на 700%. , Эксперты и биржевые аналитики в своем большинстве сходятся во мнении, что основной причиной такого роста стала активация Segregated Witness.
Кроме того, ранее на этой неделе создатель Litecoin Чарли Ли сообщил о ведущейся работе по имплементации протокола Lightning Network.
Еще одна имплементация LN может быть реализована французским стартапом ACINQ, который уже успел провести успешную тестовую транзакцию.
Также на этой неделе о включении Litecoin в список поддерживаемых валют объявила Coinbase.