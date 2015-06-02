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Во сколько обходятся вредные привычки в разных странах мира

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Во сколько обходятся вредные привычки в разных странах мира



Все знают, что табак и алкоголь вредит здоровью, тем не менее люди продолжают пить спиртное и курить не смотря на вред, и даже не смотря на высокие цены на эти продукты. Государство со своей стороны, чтобы население меньше покупало вредных продуктов, устанавливает на товары, вредные для здоровья акцизы. У акцизов есть иная цель - это как бы страховка, которая идет затем на покрытие расходов государства по лечению больных, чьи болезни вызваны чрезмерным потреблением табака и алкоголя, а также на расходы по содержанию полиции, пожарных. Ведь статистика показывает, что многие преступления и правонарушения совершаются по-пьяни, также как алкоголь часто является причиной пожаров, а устранять последствия зачастую приходится не только страховым компаниям, но государству. Поэтому высокие акцизы на спиртное и табак являются профилактикой вреда, причиненного чрезмерным употреблением вредных веществ. Российские экономисты просчитали, что доходы государства полученные от акцизов на алкоголь в десять раз ниже расходов государства по лечению алкоголиков, оплате сотрудникам милиции, пожарной службы, ДПС, а также ликвидации последствий катастроф, возникших по вине лиц, злоупотреблявших алкоголем.

С другой стороны, российское правительство прекрасно понимает, что если увеличить размер акцизов на алкоголь, люди будут пить брагу, а еще хуже, технический спирт, который не попадает под акцизы и нужен промышленности.

В общем, человеческие пороки обходятся любому государству очень дорого. И каждое государство борется с этим по своему.

Установка акцизов на порок, это только один из способов борьбы с человеческими слабостями, причем не всегда самый эффективный.

Deutsche Bank подсчитал во сколько обходится жителям 47 крупных городов ящик пива из 5 банок по 0.5 литров и 2 пачки сигарет. Это дневная норма порока, которую если употреблять ежедневно, то можно окончательно разрушить свое здоровье. По-крайней мере так думают немцы.

Во многих странах на данные товары цены настолько высоки именно за счет акцизов.

Дороже всего 2.5 литра пива и 2 две пачки сигарет обойдутся жителям Осло - в 75$. За месяц расходы на слабости составят 2250$, а средняя зарплата жителя Осло в месяц составляет 3154$. Таким образом, получаются, что вредные привычки, если ими злоупотреблять, "съедают" всю зарплату.

Также в 75$ обойдется тоже количество пива и сигарет жителям Мельбурна, в Австралии. Только у них месячный доход 3344$, так что им свои вредные привычки легче будет пережить.

На третьем месте новозеландский Окленд, где пиво с сигаретами обойдется в 65.3$ или 1959$ в месяц при средней зарплате 2762$ в месяц. По цене на сигареты и алкоголь Окленд поднялся на 4 позиции. Теперь в этом городе человеческие слабости стоят слишком дорого.

Москва, Россия также поднялась на 4 позиции. Теперь Москва занимает 33 место по цене на вредные привычки. Дневная норма пива и сигарет, опасная для здоровья, обойдется в 29$ или в 870$ в месяц при средней зарплате в 999$. Вредные привычки в Москве ощущаются наиболее сильно. Только во стали от этого русские люди пить и курить меньше?

Дешевле всего вам ваши пороки обойдутся в Йоханнесбурге, в Южной Африке, где пиво с сигаретами стоит всего 14.5$ или 435$. Наверное власти ЮАР не считают употребление пива и курение вредными для жизни и здоровья граждан. В конце концов, каждый определяет для себя что ему следует делать, а что не следует, и губить свое здоровье дело сугубо личное. Месячный доход жителя Йоханнесбурга 1650$, так что "мелкие слабости" вполне можно себе позволить.

Столица пива - Прага на предпоследнем месте по дороговизне вредных привычек. Здесь набор из 5 банок пива и 2 пачек сигарет обойдется в 14.6$. Но пиво - это национальная гордость Праги и особый предмет экспорта. Оно знаменито по всему миру. Средняя зарплата в Праге 1033$. Она на одну позицию опережает Москву по зарплате, а вот пиво и сигареты в Праге стоят дешевле.

P.s У меня вопрос к мужчинам: Как вы считаете 5 банок пива и 2 пачки сигарет в день это критично? и какая норма пива или другого спиртного и сигарет в день для вас является оптимальной?

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/590ef7b49466d
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:47.
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Jeff Jeff (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:55
#2
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Re: Во сколько обходятся вредные привычки в разных странах мира
для меня 0, пиво не пью, и не курю.
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