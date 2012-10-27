vipprombux.net - сервис рекламы и заработка

Vipprombux.net
– современная система активной рекламы. Проект создан 16 июля 2014 года. Сфера деятельности - предоставление рекламных площадок на страницах системы с дальнейшим продвижением в сети интернет. Цель проекта - дополнительный заработок пользователей и рекламодателей. Проект никогда не стоит на месте, совершенствуется и развивается. Мы очень уважаем пользователей, рекламодателей и прислушиваемся к их мнению. У нас творческий подход к работе, мы стремимся сделать проект интересным и креативным.
Ваш поиск заканчивается здесь, капля усилий – блестящий эффект, мы делаем лучшее доступным, присоединяйтесь к проекту Vipprombux.net!
Стабильный источник дохода
Проект Vipprombux.net
предоставляет стабильный источник дохода. Мы предлагаем Вам интересную и отлично оплачиваемую работу и для этого не нужно иметь особенных знаний. На Ваш выбор предлагается несколько видов заработка: Просмотр сайтов рекламодателей (Серфинг), выполнение несложных оплачиваемых заданий, чтение оплачиваемых писем, скачивание файлов, работа с рефералами (при наличии своей реферальной сети), баннерная и контекстная реклама.
Специально для Вас:
Свободный график работы, ежедневная зарплата.
6 способов заработка, мгновенные выплаты.
Фиксированная минимальная сумма на вывод.
Два уровня реферальной системы.
Интересная работа, быстрый карьерный рост.
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Рекламодателям
- тысячи посетителей на ваш сайт
Вы создали свой сайт - интересный проект, и естественно хотите, чтобы он был узнаваем. Хотите вывести его на первые позиции в рейтингах и поисковых запросах. У нас Вы сможете заказать любую рекламную кампанию и выгодно раскрутить свой сайт, поднять в рейтингах и привлечь своих потенциальных клиентов и покупателей. Мы делаем все для вашего удобства и ценим каждого клиента.
Специально для Вас:
Заказ рекламы без регистрации, мгновенное размещение.
Серфинг, письма, задания, скачивания файлов.
Контекстная, баннерная, статическая реклама.
Оплата рекламы через WebMoney, PerfectMoney, Интеркасса.
Раскрутка Вашего сайта, Повышение тИЦ.
Акции и Бонусы для рекламодателей.
Бонусные задания для пользователей и рекламодателей.
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