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ГМО – правда и ложь

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Старый Сегодня, 13:37
#1
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ГМО – правда и ложь
Осенью 2016 года, депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает сельскохозяйственное производство генно-модифицированных растений в России. Сразу уточню. Импорт продуктов, которые содержат ГМО не запрещен! Это – пожалуйста. А вот нашим российским производителям, использовать ГМО нельзя. В связи с этим возникает вопрос: Кого поддерживают российские депутаты? Наших производителей или иностранных?



Давайте на самом примитивном уровне, разберемся что такое генномодифицированные организмы. Наверное все слышали об этом определении и о мифах, связанных с ним. Но, к сожалению, более 70% россиян даже не подозревают, что гены, вообще-то имеются у всех живых организмов, а не только у генномодифицированных. А люди, далекие от сельского хозяйства, уверены в том, что растения, которые мы употребляем в пищу, на протяжении существования человечества никогда не изменялись.



На самом деле, все сорта овощей, фруктов, зерновых – это результат работы людей в области селекции. Современная кукуруза, или обычные помидоры, сильно отличаются от своих прародителей. Сделайте запрос в интернете: «Джованни Станки арбузы». Вы будете поражены изображениям арбузов этого художника 17 века.

На первый взгляд, селекция может показаться вполне безобидным вариантом улучшения свойств растений. Однако, классическая селекция, при которой выбираются для дальнейшего улучшения культуры, самые красивые или большие плоды – это уже не применяется. Слишком долго, затратно и не всегда дает необходимые результаты. Современные селекционеры прибегают к более «варварским» способам. Проводят радиоактивное облучение семян, а из полученных мутантов, отбирают необходимые. При этом возникает одна проблема – мутации часто имеют побочный эффект.



Методы генной инженерии оказываются более эффективными. Благодаря этим методам создаются только необходимые свойства растений. Пример: Во многих странах, рис является практически основным продуктом питания. Но, низкое содержание бета-каротина в этом злаке, приводит к слепоте. От недостатка бета-каротина в мире ежегодно умирает около 250 000 детей, которые вынуждены питаться только рисом.

Генетики встроили в рис ген одуванчика, в результате чего был выращен «золотой рис». Кандидат биологических наук Александр Панчин, дал такое образное сравнение генной инженерии с селекцией: «Генная инженерия работает с помощью маникюрных ножниц, а селекция — с помощью кувалды».

Промышленное производство растительной сельскохозяйственной продукции требует регулярной химической обработки полей пестицидами. Это химикаты от насекомых, которые называют инсектицидами и гербициды – средство для уничтожения сорняков. Пример: Если мы хотим вырастить на поле обычную кукурузу, то нам придется сначала залить это поле отравой, чтобы выжечь все сорняки. В отличие от этого, кукуруза ГМО, устойчива к гербицидам. Поэтому опрыскивать поле гербицидами можно во время ее роста и требуется отравы намного меньше.



Технологии выращивания продукции содержащей ГМО значительно удешевляют продукцию, обогащают продукцию полезными свойствами, дают возможность заниматься сельским хозяйствам в засушливых или холодных регионах. Все это дает возможность прокормить человечество, численность которого все время увеличивается.

Но и это еще не все. В канадском университете Йорка было создано генно-модифицированное растение, благодаря которому можно очищать почву от взрывчатки. Т.е. вполне возможно создавать растения, способных очищать земли и от других химических загрязнений.

Так почему, несмотря на все преимущества ГМО, эти технологии вызывают недоверие и опасения у простых обывателей?

Подчеркну – именно у обычных граждан. Потому как споров в ученом мире, среди микробиологов, генетиков, о вреде ГМО не ведется. За последние 10 лет проведены тысячи исследований в разных странах мира, которые доказали безопасность употребления генно-модифицированных продуктов. Еще в 2013 году, был составлен обзор 1783 научных работ, подтвердивших безвредность этих продуктов.

Европейская комиссия по безопасности питания потратила 200 миллионов евро на исследования продукции ГМО. Американская медицинская ассоциация, Британское королевское общество, Всемирная организация здравоохранения, также многократно заявляли, что употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, не более опасно, как употребление обычных продуктов.

Страх обывателей перед ГМО основан на домыслах и слухах, которые распространяют СМИ, ради сенсаций, разные аферисты в околонаучных кругах, так называемые общественные организации. Также лоббируются интересы компаний, которые торгуют так называемой «экологически чистой продукцией» и производителей ядохимикатов. В России, ярым противником производства ГМО стала так называемая «Общенациональная ассоциация генетической безопасности». Можете убедиться сами. В этой ассоциации, директор которой бывшая журналистка Елена Шаройкина, нет ни одного ученого-генетика.

Очень интересная дискуссия по вопросам ГМО, проходила в июне 2016 года в г.Казани. Противников ГМО возглавляла Ирина Ермакова. Себя она считает специалистом в области ГМО, хотя больше известна псевдонаучной теорией о происхождении людей от женщин-гермафродитов. У Ермаковой нет ни одной публикации в научных биологических журналах. Все ее обвинения в адрес генно-модифицированных продуктов строились только на эмоциональных выкриках, а в качестве доказательств она смогла использовать только свою книжку.

Самым глупым утверждением (но очень распространенным среди населения) является, то что с пищей на основе ГМО, наш организм получает чужеродную ДНК. Это якобы грозит появлением со временем у человека жабр, шерсти ну и т.п. Да мы каждый день кушаем эту чужую ДНК! Потому как не едим себе подобных! Наш желудок – это биореактор, который и служит для переработки пищи.

За последние годы известно огромное количество случаев пищевых отравлений продуктами традиционного сельского хозяйства. Включая смертельные исходы. Однако, неизвестно ни одного случая расстройства желудка после употребления трансгенных продуктов.

К чему ведет запрещение производства генно-модифицированных продуктов в России?

Во-первых, трансгенная продукция продолжает поступать к нам из-за рубежа. И, если до принятия санкций против импорта продуктов из цивилизованных стран, можно было гарантировать хоть какое-то качество импортных продуктов питания, то сейчас происхождение и состав продукции проконтролировать невозможно. Даже наша пищевая промышленность, в любом случае использует импортные ингридиенты и в мясном, и в кондитерском и в любом другом производстве. Покупая продукты в наших магазинах, вы можете быть уверены в том, что употребляете продукты содержащие ГМО.

Во-вторых, наша страна лишается возможности быть конкурентноспособной в сфере передовых технологий сельского хозяйства. Конечно, экспериментировать в области ГМО прямых запретов пока нет. Но, ведь и нет особого смысла работать в лабораториях без полевых испытаний и без дальнейшего производства. В лабораториях работать тоже будет некому. Хотя специалистам всегда найдется работа за рубежом.

Некоторые противники ГМО, в частности депутаты от Единой России заявляют (на той же дискуссии в Казани) о том, что Россия способна без производства трансгенных продуктов прокормить и себя и чуть ли не весь мир. Стесняясь признать, что собственного посевного материала у России практически нет. Он закупается за границей. Отрасль семеноводства, за последние 15 лет у нас разрушена. И восстанавливать, ее по сути некому. Отвергая сегодня технологии ГМО, мы рискуем оказаться в такой же плачевной ситуации в ближайшем будущем.

Дмитрий Васильев
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Последний раз редактировалось Dmitriy Vassilieff; Сегодня в 13:39.
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pawlushin (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:04
#2
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Re: ГМО – правда и ложь
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
А люди, далекие от сельского хозяйства, уверены в том, что растения, которые мы употребляем в пищу, на протяжении существования человечества никогда не изменялись.
Им в школе теорию эволюции не преподовали?
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
На самом деле, все сорта овощей, фруктов, зерновых – это результат работы людей в области селекции.
Генной?
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
Во многих странах, рис является практически основным продуктом питания.
Не азией единой жива земля.
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
Технологии выращивания продукции содержащей ГМО значительно удешевляют продукцию, обогащают продукцию полезными свойствами, дают возможность заниматься сельским хозяйствам в засушливых или холодных регионах.
Угу сажал, я как-то картофель, которые колорадский жук есть не желает. Но на вкус плоды, как мыло, с обычной, котору колорадец жрёт, по вкусу и рядом не лежала.
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
За последние 10 лет проведены тысячи исследований в разных странах мира, которые доказали безопасность употребления генно-модифицированных продуктов. Еще в 2013 году, был составлен обзор 1783 научных работ, подтвердивших безвредность этих продуктов.
Угу эволюци на земле длится миллионы лет, и порой требуются тысячилетия, что бы убедится в правильном пути эволюции. А тут за 10 лет, смогли проверить безвредность.
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Старый Сегодня, 14:14
#3
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Re: ГМО – правда и ложь
Очень познавательная и развернутая статья! Только Дмитрий вас растерзают поклонники обычной здоровой пищи Все это противоречит тем ужасам, которые все время показывают по ТВ о ГМО.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Contemplateur Посмотреть сообщение
Угу эволюци на земле длится миллионы лет, и порой требуются тысячилетия, что бы убедится в правильном пути эволюции. А тут за 10 лет, смогли проверить безвредность.
А причем здесь эволюция? Исследования действия медикаментов тоже тысячелетиями нужно проверять?
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Последний раз редактировалось pawlushin; Сегодня в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 14:21
#4
Топ Мастер
 
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Сообщений: 6,929
Благодарностей: 1,462
УГ: 25
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награды Волшебный горшочек 
Re: ГМО – правда и ложь
Цитата:
Сообщение от pawlushin Посмотреть сообщение
Исследования действия медикаментов тоже тысячелетиями нужно проверять?
Медикаменты, тоже порой десятилетиями проверяют и те лекартсва которыми лечили 20 лет назад, сейчас уже вполне могут быть под запретом, так как вылезли нехорошие эффекты отних. И у большинства разрещённых к применению лекарств, есть всегдакуча побочных эффектов и несовместимостей с другими лекарствами.
Уверен, что и ГМО смешанное между собой, может оказаться миной замедленного действия.
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Старый Сегодня, 14:26
#5
Любитель
 
Имя: Дмитрий
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Re: ГМО – правда и ложь
Что же интересно дальше будет с Россией,что еще интересно придумают...
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