Dmitriy Vassilie... Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 16.08.2016 Сообщений: 357 Благодарностей: 283 УГ: 14 КП: 0.771 подарки

ГМО – правда и ложь Осенью 2016 года, депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает сельскохозяйственное производство генно-модифицированных растений в России. Сразу уточню. Импорт продуктов, которые содержат ГМО не запрещен! Это – пожалуйста. А вот нашим российским производителям, использовать ГМО нельзя. В связи с этим возникает вопрос: Кого поддерживают российские депутаты? Наших производителей или иностранных?







Давайте на самом примитивном уровне, разберемся что такое генномодифицированные организмы. Наверное все слышали об этом определении и о мифах, связанных с ним. Но, к сожалению, более 70% россиян даже не подозревают, что гены, вообще-то имеются у всех живых организмов, а не только у генномодифицированных. А люди, далекие от сельского хозяйства, уверены в том, что растения, которые мы употребляем в пищу, на протяжении существования человечества никогда не изменялись.







На самом деле, все сорта овощей, фруктов, зерновых – это результат работы людей в области селекции. Современная кукуруза, или обычные помидоры, сильно отличаются от своих прародителей. Сделайте запрос в интернете: «Джованни Станки арбузы». Вы будете поражены изображениям арбузов этого художника 17 века.



На первый взгляд, селекция может показаться вполне безобидным вариантом улучшения свойств растений. Однако, классическая селекция, при которой выбираются для дальнейшего улучшения культуры, самые красивые или большие плоды – это уже не применяется. Слишком долго, затратно и не всегда дает необходимые результаты. Современные селекционеры прибегают к более «варварским» способам. Проводят радиоактивное облучение семян, а из полученных мутантов, отбирают необходимые. При этом возникает одна проблема – мутации часто имеют побочный эффект.







Методы генной инженерии оказываются более эффективными. Благодаря этим методам создаются только необходимые свойства растений. Пример: Во многих странах, рис является практически основным продуктом питания. Но, низкое содержание бета-каротина в этом злаке, приводит к слепоте. От недостатка бета-каротина в мире ежегодно умирает около 250 000 детей, которые вынуждены питаться только рисом.



Генетики встроили в рис ген одуванчика, в результате чего был выращен «золотой рис». Кандидат биологических наук Александр Панчин, дал такое образное сравнение генной инженерии с селекцией: «Генная инженерия работает с помощью маникюрных ножниц, а селекция — с помощью кувалды».



Промышленное производство растительной сельскохозяйственной продукции требует регулярной химической обработки полей пестицидами. Это химикаты от насекомых, которые называют инсектицидами и гербициды – средство для уничтожения сорняков. Пример: Если мы хотим вырастить на поле обычную кукурузу, то нам придется сначала залить это поле отравой, чтобы выжечь все сорняки. В отличие от этого, кукуруза ГМО, устойчива к гербицидам. Поэтому опрыскивать поле гербицидами можно во время ее роста и требуется отравы намного меньше.







Технологии выращивания продукции содержащей ГМО значительно удешевляют продукцию, обогащают продукцию полезными свойствами, дают возможность заниматься сельским хозяйствам в засушливых или холодных регионах. Все это дает возможность прокормить человечество, численность которого все время увеличивается.



Но и это еще не все. В канадском университете Йорка было создано генно-модифицированное растение, благодаря которому можно очищать почву от взрывчатки. Т.е. вполне возможно создавать растения, способных очищать земли и от других химических загрязнений.



Так почему, несмотря на все преимущества ГМО, эти технологии вызывают недоверие и опасения у простых обывателей?



Подчеркну – именно у обычных граждан . Потому как споров в ученом мире, среди микробиологов, генетиков, о вреде ГМО не ведется. За последние 10 лет проведены тысячи исследований в разных странах мира, которые доказали безопасность употребления генно-модифицированных продуктов. Еще в 2013 году, был составлен обзор 1783 научных работ, подтвердивших безвредность этих продуктов.



Европейская комиссия по безопасности питания потратила 200 миллионов евро на исследования продукции ГМО. Американская медицинская ассоциация, Британское королевское общество, Всемирная организация здравоохранения, также многократно заявляли, что употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, не более опасно, как употребление обычных продуктов.



Страх обывателей перед ГМО основан на домыслах и слухах, которые распространяют СМИ, ради сенсаций, разные аферисты в околонаучных кругах, так называемые общественные организации. Также лоббируются интересы компаний, которые торгуют так называемой «экологически чистой продукцией» и производителей ядохимикатов. В России, ярым противником производства ГМО стала так называемая «Общенациональная ассоциация генетической безопасности». Можете убедиться сами. В этой ассоциации, директор которой бывшая журналистка Елена Шаройкина, нет ни одного ученого-генетика.



Очень интересная дискуссия по вопросам ГМО, проходила в июне 2016 года в г.Казани. Противников ГМО возглавляла Ирина Ермакова. Себя она считает специалистом в области ГМО, хотя больше известна псевдонаучной теорией о происхождении людей от женщин-гермафродитов. У Ермаковой нет ни одной публикации в научных биологических журналах. Все ее обвинения в адрес генно-модифицированных продуктов строились только на эмоциональных выкриках, а в качестве доказательств она смогла использовать только свою книжку.



Самым глупым утверждением (но очень распространенным среди населения) является, то что с пищей на основе ГМО, наш организм получает чужеродную ДНК. Это якобы грозит появлением со временем у человека жабр, шерсти ну и т.п. Да мы каждый день кушаем эту чужую ДНК! Потому как не едим себе подобных! Наш желудок – это биореактор, который и служит для переработки пищи.



За последние годы известно огромное количество случаев пищевых отравлений продуктами традиционного сельского хозяйства. Включая смертельные исходы. Однако, неизвестно ни одного случая расстройства желудка после употребления трансгенных продуктов.



К чему ведет запрещение производства генно-модифицированных продуктов в России?



Во-первых, трансгенная продукция продолжает поступать к нам из-за рубежа. И, если до принятия санкций против импорта продуктов из цивилизованных стран, можно было гарантировать хоть какое-то качество импортных продуктов питания, то сейчас происхождение и состав продукции проконтролировать невозможно. Даже наша пищевая промышленность, в любом случае использует импортные ингридиенты и в мясном, и в кондитерском и в любом другом производстве. Покупая продукты в наших магазинах, вы можете быть уверены в том, что употребляете продукты содержащие ГМО.



Во-вторых, наша страна лишается возможности быть конкурентноспособной в сфере передовых технологий сельского хозяйства. Конечно, экспериментировать в области ГМО прямых запретов пока нет. Но, ведь и нет особого смысла работать в лабораториях без полевых испытаний и без дальнейшего производства. В лабораториях работать тоже будет некому. Хотя специалистам всегда найдется работа за рубежом.



Некоторые противники ГМО, в частности депутаты от Единой России заявляют (на той же дискуссии в Казани) о том, что Россия способна без производства трансгенных продуктов прокормить и себя и чуть ли не весь мир. Стесняясь признать, что собственного посевного материала у России практически нет. Он закупается за границей. Отрасль семеноводства, за последние 15 лет у нас разрушена. И восстанавливать, ее по сути некому. Отвергая сегодня технологии ГМО, мы рискуем оказаться в такой же плачевной ситуации в ближайшем будущем.



Дмитрий Васильев

Оригинал статьи Давайте на самом примитивном уровне, разберемся что такое. Наверное все слышали об этом определении и о мифах, связанных с ним. Но, к сожалению, более 70% россиян даже не подозревают, что гены, вообще-то имеются у всех живых организмов, а не только у генномодифицированных. А люди, далекие от сельского хозяйства, уверены в том, что растения, которые мы употребляем в пищу, на протяжении существования человечества никогда не изменялись.На самом деле, все сорта овощей, фруктов, зерновых – это результат работы людей в области селекции. Современная кукуруза, или обычные помидоры, сильно отличаются от своих прародителей. Сделайте запрос в интернете: «». Вы будете поражены изображениям арбузов этого художника 17 века.На первый взгляд, селекция может показаться вполне безобидным вариантом улучшения свойств растений. Однако, классическая селекция, при которой выбираются для дальнейшего улучшения культуры, самые красивые или большие плоды – это уже не применяется. Слишком долго, затратно и не всегда дает необходимые результаты. Современные селекционеры прибегают к более «варварским» способам. Проводятсемян, а из полученных мутантов, отбирают необходимые. При этом возникает одна проблема – мутации часто имеют побочный эффект.Методы генной инженерии оказываются более эффективными. Благодаря этим методам создаются только необходимые свойства растений. Пример: Во многих странах, рис является практически основным продуктом питания. Но, низкое содержание бета-каротина в этом злаке, приводит к слепоте. От недостатка бета-каротина в мире ежегодно умирает около 250 000 детей, которые вынуждены питаться только рисом.Генетики встроили в рис ген одуванчика, в результате чего был выращен «золотой рис». Кандидат биологических наук, дал такое образное сравнение генной инженерии с селекцией: «».Промышленное производство растительной сельскохозяйственной продукции требует регулярной химической обработки полей пестицидами. Это химикаты от насекомых, которые называют инсектицидами и гербициды – средство для уничтожения сорняков. Пример: Если мы хотим вырастить на поле обычную кукурузу, то нам придется сначала залить это поле отравой, чтобы выжечь все сорняки. В отличие от этого, кукуруза ГМО, устойчива к гербицидам. Поэтому опрыскивать поле гербицидами можно во время ее роста и требуется отравы намного меньше.Технологии выращивания продукции содержащей ГМО значительно удешевляют продукцию, обогащают продукцию полезными свойствами, дают возможность заниматься сельским хозяйствам в засушливых или холодных регионах. Все это дает возможность прокормить человечество, численность которого все время увеличивается.Но и это еще не все. В канадском университете Йорка было создано генно-модифицированное растение, благодаря которому можно очищать почву от взрывчатки. Т.е. вполне возможно создавать растения, способных очищать земли и от других химических загрязнений.Подчеркну – именно у. Потому как споров в ученом мире, среди микробиологов, генетиков, о вреде ГМО не ведется. За последние 10 лет проведены тысячи исследований в разных странах мира, которые доказали безопасность употребления генно-модифицированных продуктов. Еще в 2013 году, был составлен обзорнаучных работ, подтвердивших безвредность этих продуктов.Европейская комиссия по безопасности питания потратилана исследования продукции ГМО. Американская медицинская ассоциация, Британское королевское общество, Всемирная организация здравоохранения, также многократно заявляли, что употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, не более опасно, как употребление обычных продуктов.Страх обывателей перед ГМО основан на домыслах и слухах, которые распространяют СМИ, ради сенсаций, разные аферисты в околонаучных кругах, так называемые общественные организации. Также лоббируются интересы компаний, которые торгуют так называемой «экологически чистой продукцией» и производителей ядохимикатов. В России, ярым противником производства ГМО стала так называемая «Общенациональная ассоциация генетической безопасности». Можете убедиться сами. В этой ассоциации, директор которой бывшая журналистка, нет ни одного ученого-генетика.Очень интересная дискуссия по вопросам ГМО, проходила в июне 2016 года в г.Казани. Противников ГМО возглавляла. Себя она считает специалистом в области ГМО, хотя больше известна псевдонаучной теорией о происхождении людей от женщин-гермафродитов. У Ермаковойв научных биологических журналах. Все ее обвинения в адрес генно-модифицированных продуктов строились только на эмоциональных выкриках, а в качестве доказательств она смогла использовать только свою книжку.Самым глупым утверждением (но очень распространенным среди населения) является, то что с пищей на основе ГМО, наш организм получает чужеродную ДНК. Это якобы грозит появлением со временем у человека жабр, шерсти ну и т.п. Да мы каждый день кушаем эту чужую ДНК! Потому как не едим себе подобных! Наш желудок – это биореактор, который и служит для переработки пищи.За последние годы известно огромное количество случаев пищевых отравлений продуктами традиционного сельского хозяйства. Включая смертельные исходы. Однако, неизвестно ни одного случая расстройства желудка после употребления трансгенных продуктов., трансгенная продукция продолжает поступать к нам из-за рубежа. И, если до принятия санкций против импорта продуктов из цивилизованных стран, можно было гарантировать хоть какое-то качество импортных продуктов питания, то сейчас происхождение и состав продукции проконтролировать невозможно. Даже наша пищевая промышленность, в любом случае использует импортные ингридиенты и в мясном, и в кондитерском и в любом другом производстве. Покупая продукты в наших магазинах, вы можете быть уверены в том, что употребляете продукты содержащие ГМО., наша страна лишается возможности быть конкурентноспособной в сфере передовых технологий сельского хозяйства. Конечно, экспериментировать в области ГМО прямых запретов пока нет. Но, ведь и нет особого смысла работать в лабораториях без полевых испытаний и без дальнейшего производства. В лабораториях работать тоже будет некому. Хотя специалистам всегда найдется работа за рубежом.Некоторые противники ГМО, в частности депутаты от Единой России заявляют (на той же дискуссии в Казани) о том, что Россия способна без производства трансгенных продуктов прокормить и себя и чуть ли не весь мир. Стесняясь признать, что собственного посевного материала у России практически нет. Он закупается за границей. Отрасль семеноводства, за последние 15 лет у нас разрушена. И восстанавливать, ее по сути некому. Отвергая сегодня технологии ГМО, мы рискуем оказаться в такой же плачевной ситуации в ближайшем будущем.Дмитрий Васильев

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Инвестиции в реальный __________________Инвестиции в реальный БИЗНЕС Последний раз редактировалось Dmitriy Vassilieff; Сегодня в 13:39 .