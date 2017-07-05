Germes Invest - germesinvest.com

Старт 7 мая



Цитата: Наш проект — один из действенных инструментов повышения качества жизни. Он основан на принципе оптимального распределения финансовых потоков среди рядовых людей. Цель — достижение совместной выгоды (в рамках групп пользователей или сообщества в целом).

Проект имеет под собой легальную юридическую основу. Он работает за счет совместного инвестирования средств в различные виды бизнеса и консультационные услуги.

Сообщество информационно-инвестиционной платформы «Germes Invest» — яркий пример эффективного взаимодействия людей, которые объединены общими финансовыми интересами. При этом, не имеет ровным счетом никакого значения национальность, гражданство, род деятельности, социальный статус и т. д. Абсолютно каждый может рассчитывать на достойный уровень достатка, личностное развитие и удовлетворение потребностей.



Период с 07.05.2017 по 06.05.2018 - 0,8%

Период с 07.05.2018 по 06.05.2019 - 0,7%

Период с 07.05.2019 по 06.05.2020 - 0,6%

Период с 07.05.2020 по 06.05.2021 - 0,5%

после 07.05.2021 - 0,4%



Заказать получение средств по начислениям, а также реферальных и менеджерских бонусов из личного кабинета можно с 12:00 МСК вторника по 12:00 МСК воскресенья, путем создания заявки на выплату.



Выплаты производятся с 12:00 МСК воскресенья по 12:00 МСК вторника, участниками достигшими статуса менеджера и прошедшими верификацию.



Так же можно заказать и получить средства по начислениям, реферальные и менеджерские бонусы из личного кабинета в любое время суток в течение четырех часов путем создания ЭКСПРЕСС заявки, при этом будет удержана комиссия в размере 2% от суммы выплаты за каждые полные сутки с момента подачи заявки по 12:00 МСК ближайшего воскресенья (данная функция будет реализована позднее).



Для увеличения конкурентоспособности и стимуляции развития сообщества комиссия за вывод средств для участника составляет 5% от выводимой суммы (2% идут менеджеру на покрытие расходов по переводу и в качестве поощрения за проделанную работу, 3% в рекламный и стабилизационный фонд проекта) у участников имеющих в первой линии сумму взносов в 4 раза превышающую собственные взносы, а также у менеджеров любого уровня удерживается только 2% для менеджера осуществившего выплату.



Реф.программа 6%



Достижение статуса менеджера автоматически открывает возможность получения менеджерского вознаграждения согласно достигнутого уровня, увеличения суммы всех активных взносов и снижения комиссии на вывод средств, а также предоставляется эвентуальность после прохождения верификации на участие в жизни сообщества в качестве менеджера-хранителя.

Вознаграждение менеджера по линиям структуры 10 уровней:

5%, 3%. 2%, 1%, 0,5%, 0,25%, 0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,01%



Дополнительные условия участия в проекте



Участники и менеджеры имеют возможность продажи любого из своих взносов сообществу за 35% от недополученных средств до момента вывода тела взноса и за 5% от суммы недополученных средств по программе поддержки после вывода тела взноса (данная функция будет реализована позднее).

В сообществе реализована функция совершения внутренних переводов между участниками, комиссия за перевод составляющая 2%, с менеджеров не взимается. Средства полученные путем внутреннего перевода можно использовать только для совершения взноса.



Принимает перфект,паер, биткойн, адвкэш, нетеллер, банки

Минималка 50$



Date : 05/07/2017 10:38

From/To Account : U14199471

Amount : -300.00

Currency : USD

Batch : 175416154

Memo : API Payment.



Посмотреть



Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.

Вся информация для описания взята с сайта проекта. Я не админ,тема создана на условиях листинга.Старт 7 маяПроценты поддержки в сутки по годам работы проекта с момента старта:Период с 07.05.2017 по 06.05.2018 - 0,8%Период с 07.05.2018 по 06.05.2019 - 0,7%Период с 07.05.2019 по 06.05.2020 - 0,6%Период с 07.05.2020 по 06.05.2021 - 0,5%после 07.05.2021 - 0,4%Заказать получение средств по начислениям, а также реферальных и менеджерских бонусов из личного кабинета можно с 12:00 МСК вторника по 12:00 МСК воскресенья, путем создания заявки на выплату.Выплаты производятся с 12:00 МСК воскресенья по 12:00 МСК вторника, участниками достигшими статуса менеджера и прошедшими верификацию.Так же можно заказать и получить средства по начислениям, реферальные и менеджерские бонусы из личного кабинета в любое время суток в течение четырех часов путем создания ЭКСПРЕСС заявки, при этом будет удержана комиссия в размере 2% от суммы выплаты за каждые полные сутки с момента подачи заявки по 12:00 МСК ближайшего воскресенья (данная функция будет реализована позднее).Для увеличения конкурентоспособности и стимуляции развития сообщества комиссия за вывод средств для участника составляет 5% от выводимой суммы (2% идут менеджеру на покрытие расходов по переводу и в качестве поощрения за проделанную работу, 3% в рекламный и стабилизационный фонд проекта) у участников имеющих в первой линии сумму взносов в 4 раза превышающую собственные взносы, а также у менеджеров любого уровня удерживается только 2% для менеджера осуществившего выплату.Реф.программа 6%Достижение статуса менеджера автоматически открывает возможность получения менеджерского вознаграждения согласно достигнутого уровня, увеличения суммы всех активных взносов и снижения комиссии на вывод средств, а также предоставляется эвентуальность после прохождения верификации на участие в жизни сообщества в качестве менеджера-хранителя.Вознаграждение менеджера по линиям структуры 10 уровней:5%, 3%. 2%, 1%, 0,5%, 0,25%, 0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,01%Дополнительные условия участия в проектеУчастники и менеджеры имеют возможность продажи любого из своих взносов сообществу за 35% от недополученных средств до момента вывода тела взноса и за 5% от суммы недополученных средств по программе поддержки после вывода тела взноса (данная функция будет реализована позднее).В сообществе реализована функция совершения внутренних переводов между участниками, комиссия за перевод составляющая 2%, с менеджеров не взимается. Средства полученные путем внутреннего перевода можно использовать только для совершения взноса.Принимает перфект,паер, биткойн, адвкэш, нетеллер, банкиМинималка 50$Date : 05/07/2017 10:38From/To Account : U14199471Amount : -300.00Currency : USDBatch : 175416154Memo : API Payment.Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.Вся информация для описания взята с сайта проекта.

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