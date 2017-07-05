Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Germes Invest - germesinvest.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 13:32
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 42,782
Благодарностей: 8,522
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Germes Invest - germesinvest.com
Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 7 мая

Цитата:
Наш проект — один из действенных инструментов повышения качества жизни. Он основан на принципе оптимального распределения финансовых потоков среди рядовых людей. Цель — достижение совместной выгоды (в рамках групп пользователей или сообщества в целом).
Проект имеет под собой легальную юридическую основу. Он работает за счет совместного инвестирования средств в различные виды бизнеса и консультационные услуги.
Сообщество информационно-инвестиционной платформы «Germes Invest» — яркий пример эффективного взаимодействия людей, которые объединены общими финансовыми интересами. При этом, не имеет ровным счетом никакого значения национальность, гражданство, род деятельности, социальный статус и т. д. Абсолютно каждый может рассчитывать на достойный уровень достатка, личностное развитие и удовлетворение потребностей.
Проценты поддержки в сутки по годам работы проекта с момента старта:

Период с 07.05.2017 по 06.05.2018 - 0,8%
Период с 07.05.2018 по 06.05.2019 - 0,7%
Период с 07.05.2019 по 06.05.2020 - 0,6%
Период с 07.05.2020 по 06.05.2021 - 0,5%
после 07.05.2021 - 0,4%

Заказать получение средств по начислениям, а также реферальных и менеджерских бонусов из личного кабинета можно с 12:00 МСК вторника по 12:00 МСК воскресенья, путем создания заявки на выплату.

Выплаты производятся с 12:00 МСК воскресенья по 12:00 МСК вторника, участниками достигшими статуса менеджера и прошедшими верификацию.

Так же можно заказать и получить средства по начислениям, реферальные и менеджерские бонусы из личного кабинета в любое время суток в течение четырех часов путем создания ЭКСПРЕСС заявки, при этом будет удержана комиссия в размере 2% от суммы выплаты за каждые полные сутки с момента подачи заявки по 12:00 МСК ближайшего воскресенья (данная функция будет реализована позднее).

Для увеличения конкурентоспособности и стимуляции развития сообщества комиссия за вывод средств для участника составляет 5% от выводимой суммы (2% идут менеджеру на покрытие расходов по переводу и в качестве поощрения за проделанную работу, 3% в рекламный и стабилизационный фонд проекта) у участников имеющих в первой линии сумму взносов в 4 раза превышающую собственные взносы, а также у менеджеров любого уровня удерживается только 2% для менеджера осуществившего выплату.

Реф.программа 6%

Достижение статуса менеджера автоматически открывает возможность получения менеджерского вознаграждения согласно достигнутого уровня, увеличения суммы всех активных взносов и снижения комиссии на вывод средств, а также предоставляется эвентуальность после прохождения верификации на участие в жизни сообщества в качестве менеджера-хранителя.
Вознаграждение менеджера по линиям структуры 10 уровней:
5%, 3%. 2%, 1%, 0,5%, 0,25%, 0,12%, 0,06%, 0,03%, 0,01%

Дополнительные условия участия в проекте

Участники и менеджеры имеют возможность продажи любого из своих взносов сообществу за 35% от недополученных средств до момента вывода тела взноса и за 5% от суммы недополученных средств по программе поддержки после вывода тела взноса (данная функция будет реализована позднее).
В сообществе реализована функция совершения внутренних переводов между участниками, комиссия за перевод составляющая 2%, с менеджеров не взимается. Средства полученные путем внутреннего перевода можно использовать только для совершения взноса.

Принимает перфект,паер, биткойн, адвкэш, нетеллер, банки
Минималка 50$

Date : 05/07/2017 10:38
From/To Account : U14199471
Amount : -300.00
Currency : USD
Batch : 175416154
Memo : API Payment.

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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Старый Сегодня, 14:56
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,841
Благодарностей: 729
УГ: 4
КП: 0.083
подарки
Re: Germes Invest - germesinvest.com
Планы "наполеоновские", а SSL на пол года. Получается админ сам не верит в свой проект!?
Удачи влошенцам!
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