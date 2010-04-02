Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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«Безопасный разгон»

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Старый Сегодня, 13:27
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 280
Благодарностей: 43
УГ: 0
КП: 0.066
«Безопасный разгон»
Заголовок взят в кавычки, потому что совсем безопасной торговля на форексе быть не может, тем более разгон. Однако риск будет не безумным, а вполне обоснованным. Статистика реальной торговли с июля 2016 г. и тестирования с сентября 2015 г. говорит о том, что вероятность заработать гораздо больше вероятности слива. Что касается второго слова «разгон», то здесь не будет 100500% в месяц. Мои ожидаемые скромные 50-80% в месяц заядлым разгонщикам могут показаться мелочью.
За основу будет взят мой CopyFX счёт от Roboforex со средней доходностью около 10% в месяц и к нему будет подключен инвесторский счёт с коэффициентом копирования 5. Точнее он уже подключен, но с коэффициентом копирования 2.5. По окончании текущей оферты и активизации новой (ориентировочно 10 мая) коэффициент копирования на нём будет установлен 5. Номер счёта 5195469. Ссылка на страницу этого счёта: http://www.copyfx.com/ru/ratings/inv...week/#tab-main
Счёт не новый, поэтому, чтобы удобно было отслеживать прибыль, баланс на начало новой оферты будет ровно 100$.
Торговля ведётся авторскими советниками по собственной стратегии. Иногда возможно вмешательство в работу советников и торговля в полуавтоматическом режиме. Используется мартенгейл, но не в сеточном варианте, а в переворотном. По каждой валютной паре одновременно может быть открыта только одна позиция с обязательным стоплоссом и тейкпрофитом. Усреднение и сетки ордеров не используются. Система не боится затяжных безоткатных трендов. (Вы же знаете, что тренд – наш друг)
На основном счёте риск на первую сделку в серии установлен 0.4%, что позволяет выдержать до 7 колен. На инвесторском счёте с учётом коэффициента 5 риск получится 2% на первую сделку, что позволит выдержать до 5 колен. За всё время существования моего CopyFX счёта (с 4 февраля) ни разу не было более 5 колен. На старом центовом счёте (ноябрь 16г. – февраль 17г.) в начале было пару раз 7 колен, но тогда наряду с моим основным советником работал ещё один, от которого я впоследствии отказался.
Тема моего CopyFX счёта у меня в подписи, желающие могут ознакомиться с мониторингами обоих счетов. Так же все желающие могут присоединиться и проделать то же самое. Для этого надо открыть инвесторский счёт в системе CopyFX и присоединить его к моему трейдерскому счёту 2842460. Режим копирования – пропорциональный, коэффициент копирования – 5 (если желаете меньших рисков, можно меньше – 2.5, 1 или даже 0.5). Минимальный депозит в системе CopyFX – 100$, хотя для коэффициента копирования 5 достаточно 20$ (можно подключить 100$, а потом вывести лишнее). Тип счёта – Pro-Cent, максимум – 300-400$. Для счёта Pro-Standard минимум 200$ для коэффициента 5 и 1000$ для коэффициента 1. Подключиться можно в любое время, а не только в начале оферты. Так же в любое время можно и отключиться (при отсутствии открытых сделок).
Информация для тех, кто не знаком с системой CopyFX: http://www.copyfx.com/ru/client/investor/
Так как много писать я не люблю, в этой теме буду публиковать лаконичные отчёты раз в неделю. Так же отвечу на любые вопросы, если у кого возникнут.
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Выгодные инвестиции: http://mmgp.ru/showthread.php?t=498471
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