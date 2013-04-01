Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,120 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Global Investment Strategy - globinveststrategy.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
FexFund.net - Лучший способ заработать деньги
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:48
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,399
Благодарностей: 2,469
Записей в блоге: 35
УГ: 8
КП: 0.233
подарки
Global Investment Strategy - globinveststrategy.com
Я не админ/владелец проекта, проект Global Investment Strategy добавлен на мониторинг

Старт 30.03.17



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

GlobalInvestmentStrategy – это инновационная финансовая компания, работающая в сфере инвестиций, в максимально перспективные на данный момент направления.
Основной инструмент компании «GlobalInvestmentStrategy» - это уникальная инвестиционная стратегия, разработанная командой высококвалифицированных специалистов, которая позволяет стабильно получать значительную прибыль с минимальными рисками, путем диверсификации оборотного капитала. Компания ведет свою деятельность в разных сферах бизнеса, предварительно изучая направление, оценивая риски и вероятную прибыль. Все сферы деятельности нашего бизнеса четко разграничены между собой, что позволяет нам обеспечить защиту основного оборотного капитала от возможных рисков, и гарантировать экономическую безопасность инвесторов.
Путем постоянного анализа текущей экономической ситуации в мире, наши специалисты находят актуальные и перспективные направления, проводят тщательный отбор инвестиций, которые в сочетании с высокой активностью данного сегмента, приносят компании GIS стабильную прибыль.

За счет использования максимально полного спектра биржевых инструментов, компания GlobalInvestmentStrategy имеет большое преимущество перед аналогичными компаниями интернет инвестирования.

Инвестиционные планы:

1. 3-5% в неделю на 5-30 недель
2. 4-6% в неделю на 5-30 недель
3. 5-7% в неделю на 5-30 недель
4. 6-8% в неделю на 5-30 недель
5. 20-30% в месяц на 1-6 месяцев
6. 25-35% в месяц на 1-6 месяцев
7. 30-40% в месяц на 1-6 месяцев
8. 35-45% в месяц на 1-6 месяцев

Мин/макс депозит: 10$/∞

Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin,

Выплаты: инстант ручные

Реф.система: 10-7-3-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

5.07.17 07:06 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12431520 from U4731311. Batch: 175402154. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 45, monitorinvestnet.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Global Finance Investment Limited - Global-fin-invest.com nonogirl Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 28 02.05.2017 10:22
gfstrategyltd.com - GLOBAL FINANCIAL STRATEGY LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 237 22.09.2016 00:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Optionova Binary
Optionova - optionova.com
От Optionova Binary в разделе «Черный список брокеров»
Аватара нет
which merchant gateway providers work with web money ?
От fun9990 в разделе «WebMoney»
Аватар rocafella
Aliativa - Интервью с админом HYIPa от hyips-detective.com
От rocafella в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар J.M.
Регулярный конкурс "Путь к успеху" ($500)
От J.M. в разделе «Наши конкурсы и акции»
Аватара нет
Besthyip www.besthyip.1gb.ru
От dirkul в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rain1
Обменяю 63$ на 888poker
От Rain1 в разделе «Покер»
.     
Пользователей
410,120
Тем
468,447
Сообщений
11,569,605

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube