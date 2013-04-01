Global Investment Strategy - globinveststrategy.com

Я не админ/владелец проекта, проект Global Investment Strategy добавлен на мониторинг
Старт 30.03.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
GlobalInvestmentStrategy – это инновационная финансовая компания, работающая в сфере инвестиций, в максимально перспективные на данный момент направления.
Основной инструмент компании «GlobalInvestmentStrategy» - это уникальная инвестиционная стратегия, разработанная командой высококвалифицированных специалистов, которая позволяет стабильно получать значительную прибыль с минимальными рисками, путем диверсификации оборотного капитала. Компания ведет свою деятельность в разных сферах бизнеса, предварительно изучая направление, оценивая риски и вероятную прибыль. Все сферы деятельности нашего бизнеса четко разграничены между собой, что позволяет нам обеспечить защиту основного оборотного капитала от возможных рисков, и гарантировать экономическую безопасность инвесторов.
Путем постоянного анализа текущей экономической ситуации в мире, наши специалисты находят актуальные и перспективные направления, проводят тщательный отбор инвестиций, которые в сочетании с высокой активностью данного сегмента, приносят компании GIS стабильную прибыль.
За счет использования максимально полного спектра биржевых инструментов, компания GlobalInvestmentStrategy имеет большое преимущество перед аналогичными компаниями интернет инвестирования.
Инвестиционные планы:
1. 3-5% в неделю на 5-30 недель
2. 4-6% в неделю на 5-30 недель
3. 5-7% в неделю на 5-30 недель
4. 6-8% в неделю на 5-30 недель
5. 20-30% в месяц на 1-6 месяцев
6. 25-35% в месяц на 1-6 месяцев
7. 30-40% в месяц на 1-6 месяцев
8. 35-45% в месяц на 1-6 месяцев
Мин/макс депозит:
10$/∞
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin,
Выплаты:
инстант ручные
Реф.система:
10-7-3-2-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
5.07.17 07:06 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12431520 from U4731311. Batch: 175402154. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 45, monitorinvestnet.