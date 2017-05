NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 20,399 Благодарностей: 2,469 Записей в блоге: 35 УГ: 8 КП: 0.233 подарки

Global Investment Strategy - globinveststrategy.com Я не админ/владелец проекта, проект Global Investment Strategy добавлен на мониторинг



Старт 30.03.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



GlobalInvestmentStrategy – это инновационная финансовая компания, работающая в сфере инвестиций, в максимально перспективные на данный момент направления.

Основной инструмент компании «GlobalInvestmentStrategy» - это уникальная инвестиционная стратегия, разработанная командой высококвалифицированных специалистов, которая позволяет стабильно получать значительную прибыль с минимальными рисками, путем диверсификации оборотного капитала. Компания ведет свою деятельность в разных сферах бизнеса, предварительно изучая направление, оценивая риски и вероятную прибыль. Все сферы деятельности нашего бизнеса четко разграничены между собой, что позволяет нам обеспечить защиту основного оборотного капитала от возможных рисков, и гарантировать экономическую безопасность инвесторов.

Путем постоянного анализа текущей экономической ситуации в мире, наши специалисты находят актуальные и перспективные направления, проводят тщательный отбор инвестиций, которые в сочетании с высокой активностью данного сегмента, приносят компании GIS стабильную прибыль.



За счет использования максимально полного спектра биржевых инструментов, компания GlobalInvestmentStrategy имеет большое преимущество перед аналогичными компаниями интернет инвестирования.



Инвестиционные планы:



1. 3-5% в неделю на 5-30 недель

2. 4-6% в неделю на 5-30 недель

3. 5-7% в неделю на 5-30 недель

4. 6-8% в неделю на 5-30 недель

5. 20-30% в месяц на 1-6 месяцев

6. 25-35% в месяц на 1-6 месяцев

7. 30-40% в месяц на 1-6 месяцев

8. 35-45% в месяц на 1-6 месяцев



Мин/макс депозит: 10$/∞



Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin,



Выплаты: инстант ручные



Реф.система: 10-7-3-2-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



5.07.17 07:06 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12431520 from U4731311. Batch: 175402154. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 45, monitorinvestnet. GlobalInvestmentStrategy – это инновационная финансовая компания, работающая в сфере инвестиций, в максимально перспективные на данный момент направления.Основной инструмент компании «GlobalInvestmentStrategy» - это уникальная инвестиционная стратегия, разработанная командой высококвалифицированных специалистов, которая позволяет стабильно получать значительную прибыль с минимальными рисками, путем диверсификации оборотного капитала. Компания ведет свою деятельность в разных сферах бизнеса, предварительно изучая направление, оценивая риски и вероятную прибыль. Все сферы деятельности нашего бизнеса четко разграничены между собой, что позволяет нам обеспечить защиту основного оборотного капитала от возможных рисков, и гарантировать экономическую безопасность инвесторов.Путем постоянного анализа текущей экономической ситуации в мире, наши специалисты находят актуальные и перспективные направления, проводят тщательный отбор инвестиций, которые в сочетании с высокой активностью данного сегмента, приносят компании GIS стабильную прибыль.За счет использования максимально полного спектра биржевых инструментов, компания GlobalInvestmentStrategy имеет большое преимущество перед аналогичными компаниями интернет инвестирования.1. 3-5% в неделю на 5-30 недель2. 4-6% в неделю на 5-30 недель3. 5-7% в неделю на 5-30 недель4. 6-8% в неделю на 5-30 недель5. 20-30% в месяц на 1-6 месяцев6. 25-35% в месяц на 1-6 месяцев7. 30-40% в месяц на 1-6 месяцев8. 35-45% в месяц на 1-6 месяцев10$/∞Perfect Money, Bitcoin,инстант ручные10-7-3-2-1%Verif. PM, SSL, DDoS,5.07.17 07:06 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12431520 from U4731311. Batch: 175402154. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 45, monitorinvestnet.

Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net

Наш Skype

http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif __________________