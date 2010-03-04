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Как получать клиентов в свой бизнес

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Старый Сегодня, 10:40
#1
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
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Как получать клиентов в свой бизнес
В наше время существует множество способов по привлечению клиентов в бизнес. Это различные оффлайн и онлайн мероприятия, акции и распродажи, реклама в социальных сетях, в Google AdWords и Яндекс Директ. В данном случае владелец бизнеса платит за размещение рекламы его компании на различных сайтах или досках обьявлений. Но существует ещё такое понятие в интернет маркетинге как лидогенерация. То есть, в данном случае владелец бизнеса платит не за комплексное продвижение его бизнеса, а за лиды (контакты потенциальных клиентов). Из этого следует что выгоднее заплатить за контакты потенциальных клиентов, чем за частичное или комплексное продвижение бизнеса.

Цена за один лид зависит от множества факторов: от ниши бизнеса, от наличия в ней конкуренции, от региона продвижения, от конкретных преимуществ товара или услуги. Услуги по лидогенерации сегодня пользуются огромным спросом. Владелец бизнеса, решивший, что ему нужны клиенты, может сам пользоваться секретами эффективного привлечения лидов, а может нанять специалиста по лидогенерации (лид-менеджера), который будет поставлять ему лиды в желаемом для него количестве за оговоренную цену.

Лид-менеджер проводит анкетирование с владельцем бизнеса, где прописываются ответы на важные вопросы, связанные с привлечением клиентов. Получив нужные ответы, лид-менеджер сможет наиболее детально и главное эффективно продумать стратегию работы по привлечению клиентов в бизнес. Хороший специалист по лидогенерации перед тем как приступить к работе, подробно изучит Ваши товары или услуги, тщательно сравнит их с аналогичными продуктами конкурентов, проанализирует особенности Вашей целевой аудитории и т.д.

После этого лид-менджер запускает этап тестирования, которое проясняет последние неточности. Тестирование заключается в том, что лид-менеджер создает сайт, запускает рекламу и начинает гнать на него трафик (т.е. посетителей). Во время тестирования (по прошествии нескольких дней) лид-менеджер отдает клиенту первые лиды, качество которых заказчик может тут же проверить, к примеру, обзвонив их.

На этом этапе специалист по лидогенерации называет будущую стоимость одного лида и примерное количество лидов, которое сможет регулярно поставлять заказчику. Если обе стороны удовлетворены ценами, качеством и сроками – можно переходить к подписанию договора, где прописываются все пункты сотрудничества, и лид-менеджер начинает полноценно работать над привлечением потока клиентов в бизнес клиента.

В итоге делаем вывод, что грамотно настроенная лидогенерация выгодна всем. Ее главное достоинство — плата за результат, позволяет ей прочно занять лидирующие позиции на рынке Интернет маркетинга.
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Последний раз редактировалось Pavel_Biz; Сегодня в 11:00.
Pavel_Biz вне форума  
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