Manager2016b Любитель

Имя: Игорь Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.02.2016 Сообщений: 133 Благодарностей: 14 УГ: 0 КП: 0.078

Арбитраж трафика. Заработок на товарной СПА сети

Очень интересна стала мне тема - арбитраж трафика и заработок на CPA-сети.

Хочу поделиться с Вами информацией, и буду очень рад если Вы также будете делиться информацией!

Я считаю, что в данном направление заработка полезно будет найти команду единомышленников, с которыми будем обучаться, делиться информацией и вместе зарабатывать.



На сегодняшнний день смотрю уроки Анрея Золотарёва на его ютуб-канале. Это единственный человек, который рассказывает всё доходчиво и мне понятно.

В его уроках рассказывается от начала пути, до конечного результата.



На данном форуме решил создать тему для того, чтобы с Вами поделиться, и конечно потому, что информация таким образом быстрее откладывается, когда об этом начинаешь рассказывать!



Итак. Можно ли заработать деньги в интернете?

Как Вы думаете, если годовой оборот в интернете в 2016 году достиг 1 триллиона рублей? Это около 2 % ВВП России.



Можно ли заработать на товарных СПА сетях? Да можно!!!

СПА - это одна из немногих сфер, которая даёт возможность быстро подняться и быстро заработать денег.



Нам нужно только понять как происходит сам процесс!?

Итак, есть сайт на котором продается какой-либо товар, или какая-нибудь услуга. Есть трафик. Трафик - это живые люди. Где есть трафик, там всегда возникает товарно-рыночные отношения. Для того чтобы начать зарабатывать, нужен какой-нибудь сайт на котором есть какой-то товар или услуга, и направить на него трафик. Вот собсвенно и всё что нужно для заработка сети.



Если Вы новичок, у Вас нет ничего, ни сайта, ни продукта, нет трафика и не знаете где его взять, не знаете как трафик направить.. Для этого есть СПА сети. Товарные компании, которые работают с СПА дадут Вам все инструменты, лендинги, пром материалы и будут Вам платить % от продаж. Тут уже проблемы с сайтом и продуктом уже отпала!!!!



Оплачиваемые действия:

- регистрация на сайте

- заполнение анкеты

- регистрация в игре

- сам процесс в игре

- просмотр видео

- покупка товара

- заполненная заявка на кредит

- выдача кредита

- открытие вклада

- бронирование гостиницы

- и многое другое



CPA - COST PER ACTION - ОПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ



CPV - оплата за просмотры

CPC - оплата за клики

CPS - оплата за продажу

CPL - оплата за заявку



Основные (условные) ниши СРА:







1. Онлайн игры платят за регистрацию в игре или за процесс в игре.

2. Интернет магазины оплачивают за подтвержденный заказ.

3. Банки оплачивают за оформленный кредит, карту, заявку и т.д.

4. Прочее. Покупка билета, броннирование отеля, покупки курса и т.д.



Офферы выплачивают чаще всего фиксированную комиссию, например, 1200 рублей, или же % от совершенных сделок.



Знайте одно!!! Если Вы будете знать, что такое интернет маркетинг, маркетинг, СРА, Вы никогда не будете знать проблем как заработать денег в интернете! Потому что, любой компании, любому сайту всегда нужен трафик.



Каналы трафика.

1. Контекстный трафик (Яндекс, Гугл)

2. Контекстный трафик на бренд

3. Тизерный трафик

4. Баннерный трафик

5. Push реклама

6. E-mail трафик

7. Cashback трафик

8. Мотивированный трафик

9. Дорвей трафик

10. PopUp трафик

11. Cliсkunder трафик

12. Adult трафик

13. Видеореклама

14. Органический трафик

15. Мобильный трафик

16. Ссылочный трафик

17. Прямой трафик







Поэтапного планирования наших действий.



Но для начала скажу, что существует три модели СРА.



1. Арбитраж. Покупка трафика и его перепродажа. Купить дешевле, продать дороже. Направление трафика напрямую, или через лендинг.



2. Партнерский сайт. Полноценный сайт. Возможность привлечения поискового трафика. Трафик из офлайн.



3. Свой сайт. Свой блок. Свой портал.



(Это как пометка: Запомните! Всегда важен только целевой трафик, только целевая аудитория.)



Вернёмся к нашим запланированным действиям.



Этап 1 - "Цель". Определить куда я иду и зачем.

Этап 2 - "Регистрация". Выбрать СПА сеть и пройти регистрацию.

Этап 3 - "Добавление площадки". Добавить рекламную площадку, с которой будет идти трафик к оферу.

Этап 4 - "Анализ рынка". Определение на какой продукт в данный момент времени самый большой спрос. (С помощью дедушки Гугла



Увидел, что график на товар (по запросу) растёт , включил его в план.



Этап 5 - "Анализ оффера". Выбираем с каким оффером будем сотрудничать.

Этап 6 - "Подключение к офферу".

Этап 7 - "Тестирование оффера". Нащупываем те рекламные канатлы, которые работают в "+".

Этап 8 - "Направление трафика". После проведения тестирования, увеличиваем объем трафика по каналам, которые сработали в "+".

Этап 9 - "Оптимизация и фильтрация". Контроль за рекламными кампаниями. Оптимизировать их и повышать эффективность. Также необходимо удалять неэффективные РА.



Принципы работы



1. Уметь быстро считать. Прибыль и убытки любят счёт. Каждый, кто занимается бизнесом успешно, они умеют просчитывать свои действия.



2. Умение строить стратегии. Те кто видят ситуацию с 360 градусов называются успешными!!!!



3. Знание природы трафика. Каналы трафика.



4. Умение работать над ошибками. Записывайте свои действия и анализируйте их.



5. Умение брать чужие схемы и дорабатывать их.



Советы:



Друзья!

Прежде чем начать работать всегда начинайте с анализа рынка. Наблюдайте когда и на какой товар растет спрос (с помощью гугла, яндекса).

Найдите оффера по товару, на который пошел спрос сегодня.

Направьте на него трафик.

Спрос закончился, переходите на другого оффера. Ищите опять товары.

Смотрите сезонность товаров. Наблюдайте. Проводите исследования.



Опытные Вебмастеры смотрят рекламу по ТВ, анализируют товар и льют на него трафик.



Следите также за рынком на ютуб. Пример, помните говорящего хомяка? Который троллит дпсника? Хомяк на тот момент порвал весь интернет. Очень многие вебмастера успели срубить зелени на этом товаре.



Чтобы быть в теме, нужно этим заниматься!!!!

Нужно понимать на какие товары лить трафик, чтобы сработать в плюс.



Составляйте для себя календарный план. Ищете новые товары, новых офферов, анализируйте и тестируйте СПА сети. Их очень много.



Анализируйте офферов, которые только появились. Тестируйте. Вы можете попасть в тренд товаров. Ведь рынок не предсказуемый!



Изучайте таргетинг. Умело применяйте настройки по таргетингу. Работайте только с целевой аудиторией. Рекламируйте самых горячих офферов.





Друзья! Давайте общаться. Если что-то не поняли, спрашивайте. Если что-то знаете подскажите, отвечайте.



В данном посте, я пишу теорию. На практике я это делал только бесплатными способами. Повторюсь пишу об этом, чтобы найти единомышленников ну и чтобы данная информация отложилась у меня в голове!

Всем привет и всем респект))))

И с наступающим всех праздником!!! Великой победы наших дедов!!! Друзья, приветствую.Очень интересна стала мне тема - арбитраж трафика и заработок на CPA-сети.Хочу поделиться с Вами информацией, и буду очень рад если Вы также будете делиться информацией!Я считаю, что в данном направление заработка полезно будет найти команду единомышленников, с которыми будем обучаться, делиться информацией и вместе зарабатывать.На сегодняшнний день смотрю уроки Анрея Золотарёва на его ютуб-канале. Это единственный человек, который рассказывает всё доходчиво и мне понятно.В его уроках рассказывается от начала пути, до конечного результата.На данном форуме решил создать тему для того, чтобы с Вами поделиться, и конечно потому, что информация таким образом быстрее откладывается, когда об этом начинаешь рассказывать!Итак. Можно ли заработать деньги в интернете?Как Вы думаете, если годовой оборот в интернете в 2016 году достиг 1 триллиона рублей? Это около 2 % ВВП России.Можно ли заработать на товарных СПА сетях? Да можно!!!СПА - это одна из немногих сфер, которая даёт возможность быстро подняться и быстро заработать денег.Нам нужно только понять как происходит сам процесс!?Итак, есть сайт на котором продается какой-либо товар, или какая-нибудь услуга. Есть трафик. Трафик - это живые люди. Где есть трафик, там всегда возникает товарно-рыночные отношения. Для того чтобы начать зарабатывать, нужен какой-нибудь сайт на котором есть какой-то товар или услуга, и направить на него трафик. Вот собсвенно и всё что нужно для заработка сети.Если Вы новичок, у Вас нет ничего, ни сайта, ни продукта, нет трафика и не знаете где его взять, не знаете как трафик направить.. Для этого есть СПА сети. Товарные компании, которые работают с СПА дадут Вам все инструменты, лендинги, пром материалы и будут Вам платить % от продаж. Тут уже проблемы с сайтом и продуктом уже отпала!!!!Оплачиваемые действия:- регистрация на сайте- заполнение анкеты- регистрация в игре- сам процесс в игре- просмотр видео- покупка товара- заполненная заявка на кредит- выдача кредита- открытие вклада- бронирование гостиницы- и многое другоеCPA - COST PER ACTION - ОПЛАТА ЗА ДЕЙСТВИЕCPV - оплата за просмотрыCPC - оплата за кликиCPS - оплата за продажуCPL - оплата за заявкуОсновные (условные) ниши СРА:1. Онлайн игры платят за регистрацию в игре или за процесс в игре.2. Интернет магазины оплачивают за подтвержденный заказ.3. Банки оплачивают за оформленный кредит, карту, заявку и т.д.4. Прочее. Покупка билета, броннирование отеля, покупки курса и т.д.Офферы выплачивают чаще всего фиксированную комиссию, например, 1200 рублей, или же % от совершенных сделок.Знайте одно!!! Если Вы будете знать, что такое интернет маркетинг, маркетинг, СРА, Вы никогда не будете знать проблем как заработать денег в интернете! Потому что, любой компании, любому сайту всегда нужен трафик.Каналы трафика.1. Контекстный трафик (Яндекс, Гугл)2. Контекстный трафик на бренд3. Тизерный трафик4. Баннерный трафик5. Push реклама6. E-mail трафик7. Cashback трафик8. Мотивированный трафик9. Дорвей трафик10. PopUp трафик11. Cliсkunder трафик12. Adult трафик13. Видеореклама14. Органический трафик15. Мобильный трафик16. Ссылочный трафик17. Прямой трафикПоэтапного планирования наших действий.Но для начала скажу, что существует три модели СРА.1. Арбитраж. Покупка трафика и его перепродажа. Купить дешевле, продать дороже. Направление трафика напрямую, или через лендинг.2. Партнерский сайт. Полноценный сайт. Возможность привлечения поискового трафика. Трафик из офлайн.3. Свой сайт. Свой блок. Свой портал.(Это как пометка: Запомните! Всегда важен только целевой трафик, только целевая аудитория.)Вернёмся к нашим запланированным действиям.Этап 1 - "Цель". Определить куда я иду и зачем.Этап 2 - "Регистрация". Выбрать СПА сеть и пройти регистрацию.Этап 3 - "Добавление площадки". Добавить рекламную площадку, с которой будет идти трафик к оферу.Этап 4 - "Анализ рынка". Определение на какой продукт в данный момент времени самый большой спрос. (С помощью дедушки Гугла https://trends.google.ru/ и дядюшки Яндекса https://wordstat.yandex.ru/ Увидел, что график на товар (по запросу) растёт , включил его в план.Этап 5 - "Анализ оффера". Выбираем с каким оффером будем сотрудничать.Этап 6 - "Подключение к офферу".Этап 7 - "Тестирование оффера". Нащупываем те рекламные канатлы, которые работают в "+".Этап 8 - "Направление трафика". После проведения тестирования, увеличиваем объем трафика по каналам, которые сработали в "+".Этап 9 - "Оптимизация и фильтрация". Контроль за рекламными кампаниями. Оптимизировать их и повышать эффективность. Также необходимо удалять неэффективные РА.Принципы работы1. Уметь быстро считать. Прибыль и убытки любят счёт. Каждый, кто занимается бизнесом успешно, они умеют просчитывать свои действия.2. Умение строить стратегии. Те кто видят ситуацию с 360 градусов называются успешными!!!!3. Знание природы трафика. Каналы трафика.4. Умение работать над ошибками. Записывайте свои действия и анализируйте их.5. Умение брать чужие схемы и дорабатывать их.Советы:Друзья!Прежде чем начать работать всегда начинайте с анализа рынка. Наблюдайте когда и на какой товар растет спрос (с помощью гугла, яндекса).Найдите оффера по товару, на который пошел спрос сегодня.Направьте на него трафик.Спрос закончился, переходите на другого оффера. Ищите опять товары.Смотрите сезонность товаров. Наблюдайте. Проводите исследования.Опытные Вебмастеры смотрят рекламу по ТВ, анализируют товар и льют на него трафик.Следите также за рынком на ютуб. Пример, помните говорящего хомяка? Который троллит дпсника? Хомяк на тот момент порвал весь интернет. Очень многие вебмастера успели срубить зелени на этом товаре.Чтобы быть в теме, нужно этим заниматься!!!!Нужно понимать на какие товары лить трафик, чтобы сработать в плюс.Составляйте для себя календарный план. Ищете новые товары, новых офферов, анализируйте и тестируйте СПА сети. Их очень много.Анализируйте офферов, которые только появились. Тестируйте. Вы можете попасть в тренд товаров. Ведь рынок не предсказуемый!Изучайте таргетинг. Умело применяйте настройки по таргетингу. Работайте только с целевой аудиторией. Рекламируйте самых горячих офферов.Друзья! Давайте общаться. Если что-то не поняли, спрашивайте. Если что-то знаете подскажите, отвечайте.В данном посте, я пишу теорию. На практике я это делал только бесплатными способами. Повторюсь пишу об этом, чтобы найти единомышленников ну и чтобы данная информация отложилась у меня в голове!Всем привет и всем респект))))И с наступающим всех праздником!!! Великой победы наших дедов!!!

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