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Разработан законопроект о блокировке нелегальных букмекеров

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Разработан законопроект о блокировке нелегальных букмекеров
Законопроект представляет из себя комплекс поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Его цель – пресечь распространение информации, запрещенной в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в интернет-компаниях и федерального чиновника, имя которого не называется.

Сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается, жалуются авторы проекта. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Другой виновник – технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: это VPN-сервисы и анонимайзеры.

Законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам. При этом авторы документа оставляют возможность использования VPN-сервисов и анонимайзеров: для этого их владельцам предоставят доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои «черные списки». В случае отказа от сотрудничества, они тоже будут заблокированы.

Кроме того, законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор пытается договориться с VPN-сервисами и анонимайзерами о блокировке запрещенного в РФ контента, в том числе сайтов нелегальных в России букмекеров.

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