Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 10:31
Сегодня, 09:24
#
1
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 7,725
Благодарностей: 724
УГ: 8
Ciniti - ciniti.net
Я не Админ или владелец этого проекта
Дата старта
5 : 5 : 2017
язык
EN :
Принимает
PerfectMoney Verified
, 0.8 Trust Score point(s) : Pay
eer
:
฿
Bitcoin :
Цитата:
описание
Cinti RFX сформирована командой профессионалов, работающих на финансовом рынке, мы разработали Forex Robot, где у нас есть показатели успеха выше 80%, автоматически работающие в течение недели, 24 часа в сутки, с стратегиями часовых поясов, которые гарантируют отличные результаты.
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Цитата:
Планы
Ежедневно в течение 30 дней
Мин. 25 долларов
Макс. 10 000 долларов США
Обратное возвращение: ДА
Вкладывать деньги
Через 4 дня
Мин. 25 долларов
Макс. $ 8.000
Обратное возвращение: ДА
Вкладывать деньги
Через 9 дней
Мин. 25 долларов
Максимум $ 7.000
Обратное возвращение: ДА
Вкладывать деньги
После 21 дня
Мин. 25 долларов
Макс. $ 6.000
Обратное возвращение: ДА
Реферальная программа
4%-1%
Минимальный вклад
$25
Цитата:
подробности
Ssl Encrypted
Fast & Couprative Support
Ddos Protected
Dedicated Hosting
Uniqe Design
Registrar Info
NameGoDaddy com, LLC
Whois Server whois.godaddy com
Referral URL godaddy com
Status clientDeleteProhibited icann org/epp#clientDeleteProhibited
clientRenewProhibited icann org/epp#clientRenewProhibited
clientTransferProhibited icann org/epp#clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited www icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Important Dates
Expires On 2018-04-04
Registered On 2017-04-04
Updated On
Name Servers
NS71.DOMAINCONTROL COM 216.69.185.46
NS72.DOMAINCONTROL COM 208.109.255.46
Просмотреть и зарегистрироваться Мой вклад
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2753675->U14751886. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Ciniti RFX User honest.. Date: 06:18 07.05.17. Batch: 175399804.
Сегодня, 10:04
#
2
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 2,164
Благодарностей: 589
УГ: 2
Re: Ciniti - ciniti.net
минималкаа 25 - ну пойдёт в общем
а вот этот план,что то смутил.как намёк прям
Цитата:
Через 4 дня
Мин. 25 долларов
Макс. $ 8.000
Обратное возвращение: ДА
Вкладывать деньги
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Сегодня, 10:31