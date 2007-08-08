Bitcoin Investment Trust Барри Силберта увеличил размер IPO до $1 млрд

Биткоин-ETF Барри Силберт вдвое увеличил размер первичного публичного размещения, подняв его сумму до беспрецедентного для криптовалютной индустрии одного миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Axios.
Соответствующая информация размещена в изменениях к заявке Bitcoin Investment Trust (BIT) на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам CША.
Первоначально BIT планировал привлечь в результате выхода на биржу $500 млн.
«Увеличив свою цель до невероятного миллиарда долларов, менеджеры BIT посылают сигнал о своей вере в широкий спрос [на биткоин]» — говорится в комментарии издания.
В марте в связи с изменениями правил NYSE Arca, в листинг которой и планируется включение BIT, Комиссия перенесла рассмотрение заявки на более поздний срок. Предположительно, заседание может состояться 10 мая, однако и эту дату нельзя с уверенностью назвать окончательной, поскольку Комиссия имеет право перенести заседание еще на 240 дней.
Одновременно с этим SEC готовится к пересмотру решения по запуску биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.
Напомним, в конце апреля состоялся официальный запуск Ethereum Classic Investment Trust, который по своей структуре аналогичен Bitcoin Investment Trust и также входит в состав Digital Currency Group Барри Силберта.
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