garden-money.info - GARDEN MONEY

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 06.05.2017
В магазине саженцев Вы можете купить саженцы фруктовых растений, всего их шесть. У каждого саженца разная плодовитость и цена.
Вы находитесь в разделе "Мой сад", правда здесь красиво? Тут Вы можете наблюдать за накоплением рублей с купленных вами деревьев, снять можно минимум 1 копейку.
Бонусы:
При регистрации вы получайте в подарок дерево "Вишня", тем самым начиная зарабатывать свои первые деньги!
Платежные системы:
Payeer
Реферальная программа:
Получайте 10% от всех их пополнений сразу на свой счет для вывода.
Мой вклад: