Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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garden-money.info - GARDEN MONEY

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:21
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,560
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
garden-money.info - GARDEN MONEY
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.05.2017




Об игре:

В магазине саженцев Вы можете купить саженцы фруктовых растений, всего их шесть. У каждого саженца разная плодовитость и цена.


Вы находитесь в разделе "Мой сад", правда здесь красиво? Тут Вы можете наблюдать за накоплением рублей с купленных вами деревьев, снять можно минимум 1 копейку.


Бонусы:


При регистрации вы получайте в подарок дерево "Вишня", тем самым начиная зарабатывать свои первые деньги!


Платежные системы:


Payeer


Реферальная программа:


Получайте 10% от всех их пополнений сразу на свой счет для вывода.


Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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