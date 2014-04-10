Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит кофе
Чехол для смартфона который будет заваривать кофе - Новый стартап на KICKSTARTER
На краудфандинговой площадке Kickstarter появился стартап разработки чехлов для телефонов с функцией заваривания кофе. Стартап-проект работает под именем Mokase и в тексте презентации указано, что стоимость чехла составит не менее, чем минимальная цена кофеварительного аппарата. Ориентировочно цена будет составлять от 55 долларов.
Для заварки кофе надо будет покупать и вставлять сменные пластины, а далее управлять процессом заваривания с помощью приложения на смартфоне. Разработчики рассказали, что емкость для варки кофе находится в чехле смартфона, а греть жидкость будет специальная трубка алюминево-кремниевого сплава при помощи батареи смартфона.
Все управление доступно в специальном приложении. Максимальная температура нагрева воды для приготовления эспрессо составит 60 градусов цельсия. Максимальная емкость приготовленного кофе напитка составит в районе 25 миллилитров. Срок хранения напитка в пластике чехла смартфона не будет превышать 3 месяцев.
Стартаперы проекта Mokase собираются сделать чехлы на смартфоны брендов iPhone, LG, Huawei и Samsung