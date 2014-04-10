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Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит кофе

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#1
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Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит кофе


Чехол для смартфона который будет заваривать кофе - Новый стартап на KICKSTARTER

На краудфандинговой площадке Kickstarter появился стартап разработки чехлов для телефонов с функцией заваривания кофе. Стартап-проект работает под именем Mokase и в тексте презентации указано, что стоимость чехла составит не менее, чем минимальная цена кофеварительного аппарата. Ориентировочно цена будет составлять от 55 долларов.

Для заварки кофе надо будет покупать и вставлять сменные пластины, а далее управлять процессом заваривания с помощью приложения на смартфоне. Разработчики рассказали, что емкость для варки кофе находится в чехле смартфона, а греть жидкость будет специальная трубка алюминево-кремниевого сплава при помощи батареи смартфона.

Все управление доступно в специальном приложении. Максимальная температура нагрева воды для приготовления эспрессо составит 60 градусов цельсия. Максимальная емкость приготовленного кофе напитка составит в районе 25 миллилитров. Срок хранения напитка в пластике чехла смартфона не будет превышать 3 месяцев.

Стартаперы проекта Mokase собираются сделать чехлы на смартфоны брендов iPhone, LG, Huawei и Samsung







Уникальность: 100.00%
По материалам bykvu.com
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 02:12
#2
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Re: Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит коф
Как по мне, так этот стартап уже на уровне полного бреда.
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Aliaksandre вне форума  
Старый Сегодня, 02:14
#3
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Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
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Автор темы Re: Стартап на Kickstarter собирает деньги на чехол для смартфона который готовит коф
Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Как по мне, так этот стартап уже на уровне полного бреда.
Вы думаете, что такой товар не будет востребован?
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Метки
kickstarter, бизнес, инвестиции, смартфон, стартап
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