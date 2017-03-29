Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Aimvestment - aimvestment.com

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#1
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 507
Благодарностей: 124
УГ: 377
КП: 0.000
Aimvestment - aimvestment.com
Не имею отношения к администрации. Тему открываю для ознакомления.

Aimvestment

Открытие: 1 апреля 2017 года

Цитата:
Мы - группа трейдеров, у которых есть опыт работы более 8 лет. Вооружившись этим опытом, мы хотим расширить наш бизнес, пригласив инвесторов присоединиться к этой программе, которую мы создали. Мы гарантировали ваше удовлетворение инвестированием с нами, потому что мы всегда ставили ваше возвращение на первое место выше нашей прибыли. Наше видение простое, делает инвестиционную программу безопасной и долговечной, что дает справедливую прибыль нашим инвесторам.
Планы:
1. min 0.2% - max 1.25% по рабочим дням, общий возврат 120%, депозит 25-700$
2. min 0.2% - max 1.4% по рабочим дням, общий возврат 130%, депозит 701-1500$
3. min 0.2% - max 1.6% по рабочим дням, общий возврат 140%, депозит 1501-10000$
4. min 0.2% - max 2% по рабочим дням, общий возврат 150%, депозит от 10001$

Платёжные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer

Cкрипт: surfscriptpro

Домен: Wild West Domains, LLC, 2017-03-29T14:12:27Z -
Хостинг: OVH SAS
SSL: Starfield Secure Certificate Authority - G2 Starfield Technologies, Inc., valid: 2017-03-30 - 2018-03-30



Тема в разделе "под вопросом" без вклада. Присвоили проекту рейтинг A (прайм).
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Как развидеть мои посты.
WOH вне форума  
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Метки
aimvestment, aimvestment.com, worldofhyips.com
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:56
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