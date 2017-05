WOH worldofhyips.com



Имя: worldofhyips Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2017 Сообщений: 507 Благодарностей: 124 УГ: 377 КП: 0.000

Aimvestment - aimvestment.com Не имею отношения к администрации. Тему открываю для ознакомления.



Aimvestment



Открытие: 1 апреля 2017 года



Цитата: Мы - группа трейдеров, у которых есть опыт работы более 8 лет. Вооружившись этим опытом, мы хотим расширить наш бизнес, пригласив инвесторов присоединиться к этой программе, которую мы создали. Мы гарантировали ваше удовлетворение инвестированием с нами, потому что мы всегда ставили ваше возвращение на первое место выше нашей прибыли. Наше видение простое, делает инвестиционную программу безопасной и долговечной, что дает справедливую прибыль нашим инвесторам. Планы:

1. min 0.2% - max 1.25% по рабочим дням, общий возврат 120%, депозит 25-700$

2. min 0.2% - max 1.4% по рабочим дням, общий возврат 130%, депозит 701-1500$

3. min 0.2% - max 1.6% по рабочим дням, общий возврат 140%, депозит 1501-10000$

4. min 0.2% - max 2% по рабочим дням, общий возврат 150%, депозит от 10001$



Платёжные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer



Cкрипт: surfscriptpro



Домен: Wild West Domains, LLC, 2017-03-29T14:12:27Z -

Хостинг: OVH SAS

SSL: Starfield Secure Certificate Authority - G2 Starfield Technologies, Inc., valid: 2017-03-30 - 2018-03-30



Ознакомиться



