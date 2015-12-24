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Платформа InVision выкупила белорусский стартап TrackDuck

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Платформа InVision выкупила белорусский стартап TrackDuck


Белорусский стартап TrackDuck куплен известной платформой разработки интерфейсов InVision

Стартап TrackDuck первооткрыватель в сфере визуализации партнерских отношений между заказчиками и исполнителями(разработчиками, дизайнерами). Хаб Imaguru создал проект в далеком 2013 году, а далее пошла череда конкурсов. Среди 13 конкурсных выставок стартап TrackDuck выиграл 11 и получил награды. Стартапом быстро заинтересовались компании, и еще на стадиях разработки и тестирования продукта, уже началось внедрение более чем на 300 компаний.


Стало известно, что компания InVision выкупила стартап проект TrackDuck и ввела его в свою рабочую систему. InVision как и стартап из Белоруссии занимаются одной целью, это связь заказчика и исполнителя. Однако мировой известной компании InVision явно не хватало новой идеи в своей отрасли, для чего и был выкуплен проект из Белоруссии. Проект в визуальной реальности поможет понимать друг друга с полуслова и быстрее приходить к общему знаменателю.

Напомню, что проект TrackDuck на первом раунде сбора средств собрал 200 тысяч евро от известных венчурных фондов. Благодаря стартапу изменения в модель сайта можно вносить прямо в шаблоне, добавлять сноски и напоминания о нужных правках. Эта технология очень полезна как мелким фрилансерам, так и крупных цифровым компаниям.

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Метки
инвестиции, покупка, стартап
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