Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Новый стартап на Kickstarter собрал 400 тыс. долларов на умную подушку
Благодаря платформе по сбору средств для стартапов Kickstarter, проект Mode Modern собрал на 350 тысяч больше планируемого бюджета. Разработчики стартапа из США открыли сбор средств на Kickstarter с планируемым бюджетом в 50 тысяч долларов. Однако за 14 дней до конца бюджет уже превысил 400 тысяч долларов.
Проект разработал подушку под названием Sunrise Smart, она будет включать в себя функционал гироскопа, акселерометра. Так же будет связь со смартфоном хозяина и несколько колонок малой мощности. Проект Sunrise Smart будет наблюдать за стадиями сна хозяина подушки. Будут включаться низкочастотные шумы и природные звуки спокойствия которые будут благоприятно сказываться на сне человека.
Так же проект хочет разработать методику для пробуждения именно в стадии легкого сна, что уберет стресс пробуждения.
Стоимость такого гаджета-подушки окажется не малой, и будет варьироваться в зависимости от географии продаж. Ориентировочно цена составит 130 долларов. Первые поставки проект хочет осуществить осень этого года.
Однако если все функции удастся реализовать, то подушка может стать одной из самых популярных и востребованных вещей.
Re: Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Цитата:
Сообщение от BiziAlen
Проект разработал подушку под названием Sunrise Smart, она будет включать в себя функционал гироскопа, акселерометра. Так же будет связь со смартфоном хозяина и несколько колонок малой мощности. Проект Sunrise Smart будет наблюдать за стадиями сна хозяина подушки. Будут включаться низкочастотные шумы и природные звуки спокойствия которые будут благоприятно сказываться на сне человека.
Это мне нужно) Постоянно тревоги и беспокойства во сне, особенно перед пробуждением.