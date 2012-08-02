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Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении

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#1
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Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении


Новый стартап на Kickstarter собрал 400 тыс. долларов на умную подушку

Благодаря платформе по сбору средств для стартапов Kickstarter, проект Mode Modern собрал на 350 тысяч больше планируемого бюджета. Разработчики стартапа из США открыли сбор средств на Kickstarter с планируемым бюджетом в 50 тысяч долларов. Однако за 14 дней до конца бюджет уже превысил 400 тысяч долларов.

Проект разработал подушку под названием Sunrise Smart, она будет включать в себя функционал гироскопа, акселерометра. Так же будет связь со смартфоном хозяина и несколько колонок малой мощности. Проект Sunrise Smart будет наблюдать за стадиями сна хозяина подушки. Будут включаться низкочастотные шумы и природные звуки спокойствия которые будут благоприятно сказываться на сне человека.

Так же проект хочет разработать методику для пробуждения именно в стадии легкого сна, что уберет стресс пробуждения.

Стоимость такого гаджета-подушки окажется не малой, и будет варьироваться в зависимости от географии продаж. Ориентировочно цена составит 130 долларов. Первые поставки проект хочет осуществить осень этого года.

Однако если все функции удастся реализовать, то подушка может стать одной из самых популярных и востребованных вещей.

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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:40
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Проект разработал подушку под названием Sunrise Smart, она будет включать в себя функционал гироскопа, акселерометра. Так же будет связь со смартфоном хозяина и несколько колонок малой мощности. Проект Sunrise Smart будет наблюдать за стадиями сна хозяина подушки. Будут включаться низкочастотные шумы и природные звуки спокойствия которые будут благоприятно сказываться на сне человека.
Это мне нужно) Постоянно тревоги и беспокойства во сне, особенно перед пробуждением.
__________________
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Старый Сегодня, 00:52
#3
Премиум
 
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,262
Благодарностей: 594
УГ: 49
КП: 0.520
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Автор темы Re: Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Это мне нужно) Постоянно тревоги и беспокойства во сне, особенно перед пробуждением.
Собирай 130 поинтов и заказывай))
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:16
#4
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 814
Благодарностей: 297
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
Re: Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Собирай 130 поинтов и заказывай))
Тогда 165 поинтов) Вывод только 55 можно сделать)
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 01:18
#5
Премиум
 
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,262
Благодарностей: 594
УГ: 49
КП: 0.520
подарки
Автор темы Re: Новый стартап на Kickstarter сможет избавить от стресса при пробуждении
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Тогда 165 поинтов) Вывод только 55 можно сделать)
продай кому нибудь пополняшку на телефон ))
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Lonsdayl (Сегодня)
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап
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