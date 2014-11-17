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Cornershop привлек $21 миллион для платформы по доставке еды

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Cornershop привлек $21 миллион для платформы по доставке еды

Cornershop, онлайн-платформа для доставки продуктов питания, ориентированная на Латинскую Америку, привлекла финансирование на сумму 21 миллион долларов. Раунд возглавила компания Accel при участии Creandum ALLVP и Jackson Square Ventures.

Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего расширения своей деятельности.

Во главе с генеральным директором Оскаром Хьертонссоном, главным директором по маркетингу Хуаном Пабло Куэвасом и техническим директором Даниэлем Ундуррагой, Cornershop представляет собой службу доставки по заказу которая позволяет латиноамериканцам найти сразу несколько супермаркетов и специализированных магазинов и сделать заказ сразу из нескольких одновременно. Компания доставляет заказанные товары в течение 90 минут из множества супермаркетов, например таких сетей, как Chedraui Selecto, City Market, Costco, The Green Corner и Superama, а узкоспециализированных магазинчиков, занимающихся реализацией мясной, винной и любой другой продукции. Пользователь может выбирать товар из ассортимента более чем 100 000 различных наименований. Приложение, которое используется для заказа продуктов питания, абсолютно бесплатно и есть версия как для Android-устройств, так и для ОС iOS.

Компания, которая в настоящее время работает в мегаполисах Мексики и Чили, ранее привлекла 6,7 миллионов долларов в рамках финансирования Серии А от Accel, ALLVP, Creandum, Endeavor Catalyst и Jackson Square Ventures.

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