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Gigaclear привлек £111 миллионов для развития интернета в Великобритании

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Gigaclear привлек £111 миллионов для развития интернета в Великобритании

Gigaclear, расположенная в Абингдоне (Великобритания) компания, занимающаяся прокладкой и обслуживанием широкополосных сетей, получила 111 миллионов фунтов стерлингов финансирования. Существующие акционеры Infracapital и Woodford Investment Management взяли на себя обязательство инвестировать 60 миллионов фунтов стерлингов и 15 миллионов фунтов стерлингов соответственно, а другие акционеры внесут 1 миллион стерлингов. RPMI Railpen, инвестиционный менеджер программы Railways Pension Scheme, стал новым институциональным инвестором с суммой 35 миллионов фунтов стерлингов.

Компания будет использовать полученные средства для постройки новых оптоволоконных сетей в сельской местности Великобритании.

Основанная в декабре 2010 года и возглавляемая Мэтью Хейром, выполняющим обязанности главного исполнительного директора, компания Gigaclear предоставляет сверхбыструю широкополосную связь на основе оптоволоконной технологии для сельских общин, чтобы добиться значительного улучшения в области связи, развлечений и бизнеса.

Сам Мэтью сравнивает Gigaclear с "текущей водой" и полагает, что в недалеком будущем каждый британский дом и бизнес будет иметь сверхбыструю широкополосную связь: "Чем лучше базовая скорость, тем больше мы наслаждаемся нашей работой и развлечениями. Gigaclear удовлетворяет требования наших клиентов по скорости, надежности и четкости. Наша сверхбыстрая сеть предлагает широкополосные скорости до 1 Гбита в секунду. Это в 33 раза быстрее, чем в среднем по Великобритании. Мы соединяем сельские общины, устанавливая оптоволоконный кабель прямо до вашего помещения."

Компания предлагает различные тарифные планы, зависящие от типа клиента: есть планы для дома, малого бизнеса и крупных компаний, которые различаются в цене.

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