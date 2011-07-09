BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com

Добро Пожаловать На Bitcoin Планет
Дорогие все наши лучшие клиенты.
Добро пожаловать на официальный сайт Bitcoin Планет компании.
Как вы знаете, Bitcoin является более безопасным и быстрым способом оплаты любого физического лица или компании в мире.
Это самое безопасная и эффективная виртуальная валюта для расчетов. Есть ключевые преимущества использования Bitcoin в качестве способа оплаты для бизнеса или личных целей.
Bitcoin это цифровая виртуальная валюта и форма денег , созданных на основе программного кода и вычислительных полномочия. Bitcoin не принадлежит ни одному человеку, государству, компании или banks.t Это первый децентрализована в мире способ оплаты. Все зависит от сети Bitcoin , включая денежные переводы.
Переводы осуществляются на основе равноправных узлов ЛВС без каких - либо посредников между отправителем и получателем. Bitcoin Planets Компания имеет много экспертов в области Bitcoin и других видов торговли монет на криптовалюта рынках. Мы имеем более чем 1000 биткойны, которые помогают нам обмениваться среди многих видов монет Рационально и эффективно. И поэтому мы приносим гораздо больше прибыли для наших клиентов.
Тарифные планы:
До 1% Почасовой Навсегда
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,40
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,45
План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,50
План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,58
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ8.00000000 0,66
План 6 Ƀ8.00100000 - Ƀ11.00000000 0,75
План 7 Ƀ11.00100000 - Ƀ30.00000000 0,85
План 8 Ƀ30.00100000 - Ƀ2,500.00000000 1,00
После Того, Как План: 8000% После 12 Дней
План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2,500.00000000 8000,00
VIP План: 7000% Через 5 Дней
План 1 Ƀ10.00000000 - Ƀ2,500.00000000 7000,00
Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin,Payeer,PerfectMoney
Pеферальная программа:5%-2%-1%-1%-1%
Тип выплат:инстант
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U14114522. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoin Planets User MYHYIPSNET.. Date: 19:05 06.05.17. Batch: 175374174.