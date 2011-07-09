Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 22:08
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,019
Благодарностей: 1,058
УГ: 11
КП: 0.445
подарки
BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
Я не админ!
Старт проекта 06.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро Пожаловать На Bitcoin Планет
Дорогие все наши лучшие клиенты.
Добро пожаловать на официальный сайт Bitcoin Планет компании.
Как вы знаете, Bitcoin является более безопасным и быстрым способом оплаты любого физического лица или компании в мире.
Это самое безопасная и эффективная виртуальная валюта для расчетов. Есть ключевые преимущества использования Bitcoin в качестве способа оплаты для бизнеса или личных целей.
Bitcoin это цифровая виртуальная валюта и форма денег , созданных на основе программного кода и вычислительных полномочия. Bitcoin не принадлежит ни одному человеку, государству, компании или banks.t Это первый децентрализована в мире способ оплаты. Все зависит от сети Bitcoin , включая денежные переводы.
Переводы осуществляются на основе равноправных узлов ЛВС без каких - либо посредников между отправителем и получателем. Bitcoin Planets Компания имеет много экспертов в области Bitcoin и других видов торговли монет на криптовалюта рынках. Мы имеем более чем 1000 биткойны, которые помогают нам обмениваться среди многих видов монет Рационально и эффективно. И поэтому мы приносим гораздо больше прибыли для наших клиентов.
Тарифные планы:

До 1% Почасовой Навсегда
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,40
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,45
План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,50
План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,58
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ8.00000000 0,66
План 6 Ƀ8.00100000 - Ƀ11.00000000 0,75
План 7 Ƀ11.00100000 - Ƀ30.00000000 0,85
План 8 Ƀ30.00100000 - Ƀ2,500.00000000 1,00

После Того, Как План: 8000% После 12 Дней
План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2,500.00000000 8000,00

VIP План: 7000% Через 5 Дней
План 1 Ƀ10.00000000 - Ƀ2,500.00000000 7000,00


Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin,Payeer,PerfectMoney
Pеферальная программа:5%-2%-1%-1%-1%
Тип выплат:инстант

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: cPanel, Inc. Certification Authority
Registrar:NAMECHEAP INC.
Hosting: Amarutu Technology Ltd.
NS1.BITCOINPLANETS.COM (31.220.0.129)
NS2.BITCOINPLANETS.COM (31.220.0.129)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitcoinplanets.com/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.05BTC(78$)
Hash 5fe6519b9dc8cbdcd7536dc57e359f6d5d4129ef5529caaba1 cc4082cf18b6d7
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

EXAHASH - 0.28%-0.48% в час - рефбек 6% от депа
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 22:12.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 22:12
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,066
Благодарностей: 10,983
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
в этот раз ТС принес не копилку, а просто почас (видимо, для разнообразия) и даже с первого раза попал в нужный раздел
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Сказали спасибо:
davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:13
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,889
Благодарностей: 390
УГ: 6
КП: 0.000
подарки
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U14114522. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoin Planets User MYHYIPSNET.. Date: 19:05 06.05.17. Batch: 175374174.
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MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 3,842
Благодарностей: 468
УГ: 2
КП: 0.155
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уже час за ним наблюдаю.думаю он не он.определенно есть сходство
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,066
Благодарностей: 10,983
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
народ сбежался, несмотря на выходные

начинаем ковырять... и первое, на что натыкаемся - фуфловый ссл на 3 месяца
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:22
#6
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 351
Благодарностей: 55
УГ: 12
КП: 0.000
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
В этот раз Будет в "0"
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InvestSergej на форуме  
Старый Сегодня, 22:22
#7
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,835
Благодарностей: 729
УГ: 4
КП: 0.083
подарки
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
фуфловый ссл на 3 месяца
как и в предыдущем проекте.
на этот раз он проект разместил на том же сервере, что и размещал один из своих предыдущих хайпов.
вообщем, Админ, желаю удачи. Не подведи! -)
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Тут будет профит. Игра начинается
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#8
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 3,842
Благодарностей: 468
УГ: 2
КП: 0.155
подарки
Re: BITCOIN PLANETS LIMITED - bitcoinplanets.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
начинаем ковырять... и первое, на что натыкаемся - фуфловый ссл на 3 месяца
Вы не внимательны в прошлом был такой же самый SSL: cPanel, Inc. Certification Authority cPanel, Inc., valid: 2017-04-18 - 2017-07-17
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rysi1967 на форуме  
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