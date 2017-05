rubitok

Какой майнер выбрать? PandaMiner B3 или Baikal Miner Quad-CUBE? мы начали обсуждение вот тут vk.com/wall-145716500_60



выбор пал на два аппарата:



1. PandaMiner B3 от pandaminer.com

TotalPrice:$2,100.00

Specifications

Hash Rate 237MH/s (ETH), 2150H/S (Zcash), 5890H/S (XMR). Variation of ±5% is expected

Power Consumption 1250W +10% (ETH), 1050W+10%(Zcash), 1120W+10% (XMR) (on the wall, with PandaMiner’s customized power, 93% efficiency, 25°C ambient temp)

Rated Voltage 12.4-12.6V

Chips per unit 8 x RX470

Dimensions 490mm(L) x 280mm(W) x 170mm(H)

Cooling 6x fans;

Operating Temperature 0°C to 40°C

Network Connection Ethernet

Systematic parameter

CPU Inter(R) Celeron(R) CPU 3215U @1.70 GHZ

Installed memory (RAM) 4GB

System type 64-bit operating system, x64-based processor

Operation system Windows 10





2. Baikal Miner Quad-CUBE от baikalminer.com



TotalPrice:$3,196.00

Algorithm:X11 / X13 / X14 / X15 / Quark / Qubit

Hash Rate:1200MH/s(±10%)

Power supply:12V 10A DC ATX 6pin Power

Interface:1 X Ethernet

Temp Operation:0 ~ 40 ℃

Dimension:135mm(L) x 135mm(W) x425mm(H)

Weight:3010g





Оставляем свои мнения а так же за кого отдаете голос в комментариях...

