Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,081 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

РПЦ предлагает не открывать по воскресеньям торговые центры, а тратить время на семью

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:44
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,677
Благодарностей: 853
УГ: 20
КП: 0.160
подарки
РПЦ предлагает не открывать по воскресеньям торговые центры, а тратить время на семью


Сегодня днём, на канале "Россия-24", в программе "Церковь и мир" перед телезрителями держал речь митрополит Волоколамский Иларион, который в своём выступлении затронул и тему укрепления российской семьи. Он сказал, что знает про инициативу, которая недавно была озвучена в Совете Федерации РФ и она касается ограничения времени работы торговых центров и в том числе запрет на их работу по воскресеньям.

Он сказал, что по его мнению данная инициатива вызывает поддержку среди большинства российских священнослужителей, поскольку у российского населения должен быть хотя один день отдыха от шопинга, ну а те кто верует в Бога, как раз в воскресенье должны уделять время для молитв в храме Божьем, а шопинг зачастую отвлекает их от таких богоугодных дел. Поэтому говоря образно: он "за запрет двумя руками".

А ещё он уверен, что в России многие семьи рушатся по причине того, что у супругов уже совсем нет времени, чтобы просто побыть друг с другом, ну а тут еще эти воскресенья с этими бесконечными шопингами - как мол это всё некстати. Вместо того, чтобы пообщаться в спокойной обстановке, люди бросают все дела и мчатся на всех порах в торговые центры, как будто там центр мироздания и всё в этой жизни должно только вращаться вокруг торговых заведений.

Плюс и сами торговые работники уже настолько, скажем так мягко "замордованы" работой, чтобы и забыли, где находятся храмы, да и своей семье уделяют мало времени. Люди превращаются в роботов и только посещение церквей поможет привести их в чувство.

Ну и само собой разумеется, священнослужитель не забыл помянуть и сторонний опыт, однако, что интересно, но на этот раз он сослался на страны Запада. Он заявил, что работа торговых учреждений по воскресеньям там ограничена по часам и что де европейцы и американцы получают от этого только положительное в том плане, что начали уделять больше времени своим семьям и посещению церквей. Вот мол с кого нам надо брать быстрее пример.

Резюмируя, стоить напомнить ФАС в ответ на предложения в СФ РФ ограничить время работы ТЦ, а по воскресеньям вообще не открывать их в ответ заявил, что рыночное регулирование у нас приоритетнее административных мер и что всё же такие вопросы надо оставлять на решение самих владельцев подобных торговых центров. Церковь на то заявление ФАС, видимо отреагировала только сейчас, таким вот посредственным образом. Закулисная борьба имеет тенденцию на продолжение.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590ded76f0dcb
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоит ли тратить время и нервы на войну с букмекерами Чебурашка Букмекерство: общий форум 253 24.04.2017 20:48
Время - деньги. Стартап Bound предлагает заработать на непунктуальных людях TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.11.2016 21:30
В Сочи хотят создать торговые центры со сниженными на 30% ценами citrus1 Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.04.2016 12:24
Торговые центры Литвы насторожила идея ЕП о бесплатной раздаче продуктов неимущим O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.07.2015 17:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
3-business - 3-business.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сокол Дмитрий
IGOmega.com - Благотворительная естафета
От Сокол Дмитрий в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
С 30 октября оплатить покупки на eBay в России можно через Qiwi
От VictorSamus в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Flyseo
ПАММ-счёт MrFreeman:677542 (Forex-Trend)
От Flyseo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Запуск Android Pay ожидается на следующей неделе
От CashToday в разделе «Новости платежных систем»
Аватар dengov
MasterCard запустила сервис по оплате онлайн-покупок с помощью селфи
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,081
Тем
468,406
Сообщений
11,567,749

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube