OPLOTT



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РПЦ предлагает не открывать по воскресеньям торговые центры, а тратить время на семью



Сегодня днём, на канале "Россия-24", в программе "Церковь и мир" перед телезрителями держал речь митрополит Волоколамский Иларион, который в своём выступлении затронул и тему укрепления российской семьи. Он сказал, что знает про инициативу, которая недавно была озвучена в Совете Федерации РФ и она касается ограничения времени работы торговых центров и в том числе запрет на их работу по воскресеньям.



Он сказал, что по его мнению данная инициатива вызывает поддержку среди большинства российских священнослужителей, поскольку у российского населения должен быть хотя один день отдыха от шопинга, ну а те кто верует в Бога, как раз в воскресенье должны уделять время для молитв в храме Божьем, а шопинг зачастую отвлекает их от таких богоугодных дел. Поэтому говоря образно: он "за запрет двумя руками".



А ещё он уверен, что в России многие семьи рушатся по причине того, что у супругов уже совсем нет времени, чтобы просто побыть друг с другом, ну а тут еще эти воскресенья с этими бесконечными шопингами - как мол это всё некстати. Вместо того, чтобы пообщаться в спокойной обстановке, люди бросают все дела и мчатся на всех порах в торговые центры, как будто там центр мироздания и всё в этой жизни должно только вращаться вокруг торговых заведений.



Плюс и сами торговые работники уже настолько, скажем так мягко "замордованы" работой, чтобы и забыли, где находятся храмы, да и своей семье уделяют мало времени. Люди превращаются в роботов и только посещение церквей поможет привести их в чувство.



Ну и само собой разумеется, священнослужитель не забыл помянуть и сторонний опыт, однако, что интересно, но на этот раз он сослался на страны Запада. Он заявил, что работа торговых учреждений по воскресеньям там ограничена по часам и что де европейцы и американцы получают от этого только положительное в том плане, что начали уделять больше времени своим семьям и посещению церквей. Вот мол с кого нам надо брать быстрее пример.



Резюмируя, стоить напомнить ФАС в ответ на предложения в СФ РФ ограничить время работы ТЦ, а по воскресеньям вообще не открывать их в ответ заявил, что рыночное регулирование у нас приоритетнее административных мер и что всё же такие вопросы надо оставлять на решение самих владельцев подобных торговых центров. Церковь на то заявление ФАС, видимо отреагировала только сейчас, таким вот посредственным образом. Закулисная борьба имеет тенденцию на продолжение.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590ded76f0dcb Сегодня днём, на канале "Россия-24", в программе "Церковь и мир" перед телезрителями держал речь митрополит Волоколамский Иларион, который в своём выступлении затронул и тему укрепления российской семьи. Он сказал, что знает про инициативу, которая недавно была озвучена в Совете Федерации РФ и она касается ограничения времени работы торговых центров и в том числе запрет на их работу по воскресеньям.Он сказал, что по его мнению данная инициатива вызывает поддержку среди большинства российских священнослужителей, поскольку у российского населения должен быть хотя один день отдыха от шопинга, ну а те кто верует в Бога, как раз в воскресенье должны уделять время для молитв в храме Божьем, а шопинг зачастую отвлекает их от таких богоугодных дел. Поэтому говоря образно: он "за запрет двумя руками".А ещё он уверен, что в России многие семьи рушатся по причине того, что у супругов уже совсем нет времени, чтобы просто побыть друг с другом, ну а тут еще эти воскресенья с этими бесконечными шопингами - как мол это всё некстати. Вместо того, чтобы пообщаться в спокойной обстановке, люди бросают все дела и мчатся на всех порах в торговые центры, как будто там центр мироздания и всё в этой жизни должно только вращаться вокруг торговых заведений.Плюс и сами торговые работники уже настолько, скажем так мягко "замордованы" работой, чтобы и забыли, где находятся храмы, да и своей семье уделяют мало времени. Люди превращаются в роботов и только посещение церквей поможет привести их в чувство.Ну и само собой разумеется, священнослужитель не забыл помянуть и сторонний опыт, однако, что интересно, но на этот раз он сослался на страны Запада. Он заявил, что работа торговых учреждений по воскресеньям там ограничена по часам и что де европейцы и американцы получают от этого только положительное в том плане, что начали уделять больше времени своим семьям и посещению церквей. Вот мол с кого нам надо брать быстрее пример.Резюмируя, стоить напомнить ФАС в ответ на предложения в СФ РФ ограничить время работы ТЦ, а по воскресеньям вообще не открывать их в ответ заявил, что рыночное регулирование у нас приоритетнее административных мер и что всё же такие вопросы надо оставлять на решение самих владельцев подобных торговых центров. Церковь на то заявление ФАС, видимо отреагировала только сейчас, таким вот посредственным образом. Закулисная борьба имеет тенденцию на продолжение.Специально для mmgp.ru

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