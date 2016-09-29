Statestro

Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 06.05.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Глобальный переход на облачную экономику Облачное Государство - лекарство от коррупции и майдана.



Глава 1. Человечество обманули с деньгами в тот момент, когда отказались от золотого стандарта.



Большинство догадывается, что деньги, кредитные карты, ипотека, завышенные непрозрачные налоги - это всё мошенническая пирамида, построенная теми, у кого в руках денежный бесконтрольный печатный станок и банки. Нас, простых людей обманывают на четырёх этапах:



Этап №1. Вынуждают наши трудовые человекочасы продавать за бумажные (и электронные на пластиковой карте) деньги, покупательная способность которых ниже реальной стоимости нашего труда. К тому же, ценность денег даже официально ни чем не обеспечена, ни юридически не фактически. До 1971 года доллар был официально привязан к золоту. Президент США Никсон отменил золотой стандарт и доллары превратились в фантики. Но, по инерции и по глупости, все (кроме финансовых элит) до сих пор признают доллар самой конвертируемой валютой.



Этап №2. Банки выдают бесконтрольные кредиты с помощью кредитных карт. Рассмотрим типичный распространённый случай. Некий банк выпускает кредитные карты с кредитным лимитом, который вы можете весь потратить или обналичить. Общая сумма всех выданных этим банком кредитов примерно в десять раз превышает сумму реальных наличных денег, которые лежат в денежном хранилище этого банка. И самое любопытное то, что это законно. При этом, с каждого выданного кредита банк получает проценты. К примеру: учредили банк, с капиталом 1 миллиард наличных рублей, новеньких хрустящих купюр пахнущих свежей типографской краской, которые лежат в хранилище и ждут своих странноватых хозяев, которые почему-то решили обналичить кредит (выплачивая при этом комиссию за обналичку) вместо того, что бы расплачиваться за товары и услуги напрямую карточкой. Таких чудаков мало, и специально для них в банке хранятся наличные бумажные деньги. Банк выпускает новенькие пластиковые кредитные карты. 100 000 карт и на каждой кредитный лимит по 100 000 рублей. Процентная ставка по каждому кредиту допустим 15% (обычно больше) годовых. Это значит, что за кредит в 100 000 рублей через год вы обязаны отдать 115 000. Интересно то, что кредит вы получаете в виде электронных рублей на виртуальном счёте на пластиковой карте, а не в виде наличных, которые можно положить в спортивную сумку. Теперь не сложно посчитать на калькуляторе, сколько заработал этот банк за год на пластиковых кредитах. 100 000 выпущенных карт за год принесут по 15 000 рублей каждая. Посчитали? Банк в начале года имеет миллиард, а в конце года имеет уже два с половиной миллиарда. Допустим, всякие непредвиденные расходы и неудачи. Например, не все пластиковые карточки удалось вручить новым клиентам, которых оказалось меньше, чем рассчитывали в результате бездарной маркетинговой политики. Или клиенты недостаточно активно расходовали кредит и заплатили немного меньше процентов по кредиту. Допустим, прибыль составила 100% вместо запланированных 150%. Сколько вы знаете успешных и талантливых предпринимателей, которые имеют прибыль 100% годовых? На такие прибыли имеет право только верхушка банковской пирамиды. Уверен, что большинство из вас не знали о такой банковской схеме. Подвох в том, что если все обладатели кредитных или дебетовых карт в один день пожелают полностью обналичить карточные счета, то налички хватит только десятой доле клиентов, стоящих в очереди к кассе. Остальным скажут: "Извините, внезапно кончилась наличка, приходите завтра!" На следующий день этому горе-банку придётся брать крупный овердрафт наличными у другого более крупного банка на невыгодных условиях. С утра инкассаторские броневики будут в спешке разгружены на глазах у длинной очереди. И этой налички хватит, что бы обналичить счета ещё десятой доле всех клиентов этого банка. После этого банковские служащие заявят, что у них завис сервер, заглючила программа, подхватили страшный интернет вирус и они делают все возможное. Они скажут всё что угодно, но не сознаются, что просто нет налички. Банк завалят судебными исками и он обанкротится? Нет. Он не обанкротится и не обязан именно сегодня выдать вам наличку. Почитайте внимательно ваш договор с банком. Остальные 80% клиентов получат свою наличку очень не скоро. Наличные деньги не обеспечены золотом, а кредитки не обеспечены наличными деньгами. Пирамида внутри пирамиды. Финансовый пузырь внутри пузыря. Другой схожий пример: Яндекс диск обещает каждому бесплатно 32 Гб места, но если каждый попытается заполнить своими уникальными файлами все 32 Гб своего личного яндекс диска, то это смогут сделать только примерно 10% пользователей. Просто вероятность, что это произойдёт очень мала, но в рекламных целях 32 Гб каждому - это звучит привлекательно. То же самое с объёмом почтовых ящиков на всех почтовых и файловых сервисах. У них нет реально столько жёстких дисков, что бы хватило на всех заявленного пространства. Обещание 32 Гб не обеспечено общим объёмом свободной памяти. Один американский нечестный интернет-сервис обманул, и всем остальным тоже приходится обманывать, что бы выдержать конкуренцию. Соревнование вранья. Вся система фиатных денег и кредитных карт - это двойная финансовая пирамида и пузырь, который продолжают накачивать и искусственно раздувать.



Этап №3. Неоправданно завышенные налоги. Чиновники утверждают, что все налоги, которые мы платим возвращаются к населению в виде дорог, детских садов, школ и услуг по эффективному администрированию (губернаторы и Госдума) и охране страны и порядка (армия и полиция). И лишь немного оставляют себе на зарплату. Не верю. Воруют много и вешают лапшу на уши обществу. Проверить и вычислить почти невозможно. Моё мнение - чиновники честные люди, и среди них только 10% - чинуши (жулики) на долю которых приходится 90% общего объёма сворованных средств из налоговых денег. (Меня часто называют идеалистом-позитивщиком.) Пенсионные фонды тоже не совершенны. У меня нет доступа к своим же накопленным средствам, а вот государство позволяет себе оборачивать эти финансовые ресурсы. А что если я хочу накапливать пенсионные сбережения в виде альтернативной валюты, золота или в виде ипотечных выплат (пусть даже без возможности продать эту ипотечную недвижимость)?



Этап №4. Прямая и очевидная коррупция по давно всем известным коррупционным схемам и лазейкам. Нечестно выигранные гостендеры, бесконечные ямочные ремонты, уклонение от налогов крупных корпораций через офшоры, выборочная реструктуризация долгов дружественных банков и компаний, продажа государственных активов за копейки частным компаниям, закупка госкомпаниями сверхтоксичных акций и т.д. Формально нет нарушений закона, но любому мыслящему человеку эти факты мошенничества очевидны. Я придумал простой способ автоматической борьбы с коррупцией (подробнее в конце статьи).

Я сейчас не про Россию конкретно, а про общую ситуацию во всём мире.



Глава 2. Выход есть - свободные народные деньги.



Все мои умнейшие собеседники говорят: "А что мы можем сделать?" Ответ: всем прийти к социальному консенсусу (всеобщей договорённости) по вопросу понятной условной независимой денежной единицы. Это позволит отвязаться от порочной существующей финансовой системы. Мы все работаем за деньги. Меняем свои трудовые часы на бумагу с краской. Вещь о которой все догадываются - реальная стоимость нашего труда намного выше того, что нам платят. Думаю, раза в три. Но мы все привыкли, и эти зарплаты кажутся нормой. Сравнивать не с кем, потому что все люди земного шара так же работают за фантики. Экономическое благополучие США держится не за счёт внутренней эффективности и хорошей оптимизации экономики. Оно поддерживается политикой хищника и кровососа. США занимается враждебным поглощением экономик других стран. Подкупается взятками правительство развивающихся стран и получает необоснованно выгодные контракты на разработку и покупку полезных ископаемых. США под видом благотворительности выдают щедрые кредиты странам на скрытых удушающих условиях. Скупают по дешёвке контрольные пакеты акций значимых государственных компаний. Если не удаётся подкупить чиновников, то на них оказывается давление, шантаж и угрозы оранжевых революций. Если и это не работает, то США импортирует и финансирует оранжевую революцию в страну несговорчивого президента. Англосаксы истребили наивных и добродушных индейцев, когда прибыли на американский материк вместе с Колумбом. Сначала меняли у индейцев зеркала, побрякушки и водку на золото. Потом легко захватили их земли и природные ресурсы пользуясь огнестрельным оружием против индейских топоров и стрел. Согнали остатки индейских племён в резервации, они там живут в нищете и голоде и продолжают вымирать по сей день. Психология хищника и кровососа у американских чиновников и нефтяных магнатов заложена генетически.



Глава 3. Облачная демократия + биткоин = всеобщее процветание.



Облачная демократия это новая прекрасная идея, учитывая то, что у облачного вычислительного сервера нет мотивации обманывать, воровать и строить мошеннические схемы. Но процветающую облачную демократию невозможно построить на фундаменте существующей финансовой системы. Сегодня облачную демократию можно построить только на системе биткоин. Это самая честная, прогрессивная и устойчивая финансовая система из всех существующих. Облачная демократия + биткоин = всеобщее процветание. Это теоретически. Но практически - вряд ли. Биткоин очень далёк от идеала. Это всего лишь удачный эксперимент, призванный приучить людей мыслить по-другому, освоить идею честных облачных денег и отвязаться от устаревших прогнивших шаблонов понимания что такое деньги. Технические глюки, баги, сложный криптологический алгоритм вычислений, обеспечивающий абсолютную анонимность, высокие требования к вычислительной мощности - это всё факторы, которые приводят к форкам и постоянному желанию переделать код. Анонимность биткоин - это скорее минус, чем плюс. В разы усложняет вычислительный алгоритм и вызывает чувство тревоги у властей и обычных честных людей. Мне, например, не зачем скрывать сколько у меня денег и на что я их трачу. И я хочу быть частью прозрачного общества таких-же честных и финансово открытых людей. И чем больше такое сообщество - тем больше всеобщее процветание, и отсутствие преступности (не только финансовой). Есть способ вообще избавиться от использования денег. Это стало возможно благодаря появлению интернета, ноутбуков и смартфонов. 10 лет назад идею Облачного Государства было бы очень сложно реализовать. Сегодня - легко. Это единый электронный открытый реестр бартерных сделок за условные бартерные рубли. Открытость и прозрачность системы делает вычислительный алгоритм простым, лёгким и устойчивым. Шифрование информации требуется только во время авторизации. Это гораздо легче любой социальной сети и криптовалюты, потому что используется только текстовая информация. Картинки, видео и музыка не нужны. (Для развлечений есть привычные социальные сети). Единый электронный реестр бартерных сделок - простой, понятный, прозрачный и лёгкий. И обязательно децентрализованный. Это напоминает web 3.0, FidoNet, блокчейн или социальную сеть Diaspora, только легче в разы. Это даёт абсолютную независимость. Децентрализованный реестр принадлежит только сообществу и никому больше. Этой системой владеют все участники сообщества в равной степени. Технически, такой код легко написать.



Глава 4. Ценность и обеспеченность бартерного рубля.



Условная стоимость и ценность бартерного рубля обязательно привязывается к ликвидному материальному ресурсу. (Так же, как доллар раньше был привязан к золоту). Ликвидность этого ресурса должна сохраняться на высоком уровне даже в условиях финансовых и природных катаклизмов после которых все поймут, что доллары и золото не съешь на завтрак. Еда и пресная вода ценятся всегда. И во время всеобщего процветания, и во время финансовых и природных катаклизмов. Золото - это привычный в капитализме финансовый инструмент, но я бы не назвал это ценным и стабильным ресурсом. Завтра какой-нибудь учёный сделает открытие, в результате которого такое вещество как кремний, литий, или гелий-3 станут дороже золота, и золото обесценится. Стабильный бартерный рубль должен быть эквивалентен продукту, который легко измеряется и всегда востребован. Например мешок гречки, мешок орехов (фундук, миндаль, кешью), мешок пшеницы или гороха, десяток яиц, канистра питьевой воды по госту и т.д. Такие необходимые продукты как молоко, творог, масло, рыба, мясо имеют большой разброс по качеству и малый срок хранения, поэтому их сложно сделать продуктовым эталоном, если не прописывать систему определения качества. Эталоном можно сделать продуктовую корзину, которая состоит из необходимых продуктов долгой сохранности. Как бы определённый гуманитарный паёк. Наглядный общепризнанный финансистами пример - индекс бигмака. Но мне не нравится такой пример по следующим причинам: Бигмак это не русская и не здоровая еда. Предлагаю в качестве эталона паритета покупательной способности принять не бигмак, а большой круглый пирог с любой питательной начинкой, которая содержит правильное соотношение белков/жиров/углеводов/витаминов/микроэлементов. Это могут быть пироги с разными начинками но одинаковой фиксированной стоимостью и чётко прописанным рецептом. Удобный городской фастфуд, и при этом не содержит майонеза, кетчупа и жареного. Всем известно, что запеченное в духовке полезнее жареного на сковороде. И при этом так же вкусно. Индекс пирога - достойный ответ индексу бигмака. Но это моё личное мнение - к какому ресурсу привязывать бартерный рубль. Если большинство участников Облачного Государства проголосует за грамм золота или кило говядины в качестве эталона стоимости бартерного рубля - то так тому и быть. Демократия - значит демократия, тем более, если она облачная.



Глава 5. Облачная экономика.



Теперь об эмиссии бартерного (облачного) рубля. Эмиссия вообще не нужна. Каждый новый зарегистрированный участник начинает с нулевого баланса. Дальше он естественным образом накапливает положительный или отрицательный баланс облачных рублей. Выполнил работу - получил оговоренные облачные рубли (далее ОР) от работодателя. Поел в кафе - перечислил заработанные ОР на счёт владельца заведения. Интересно то, что фактически ни каких ОР нет. Есть только автоматическая регистрация следующих моментов: 1. Услуги. 2. Ценности этой услуги. 3. Взаимного согласия продавца и покупателя при обоюдном понимании ценности этого товара/услуги. Услуга может быть в виде предоставления бизнес-ланча в кафе или выполнения работы (продажа своих человеко-часов).

Каждая сделка и баланс каждого участника автоматически вычисляется и регистрируется в реестре. Любую вещь или услугу, которую мы привыкли покупать за обычные деньги (евро, доллары, рубли) можно обменять на ОР. ОР похож на ваучер, который есть у каждого с рождения. Ценность этого ваучера определяется навыками и уровнем профессионализма. Не продавайте свои ваучеры слишком дёшево!



Регистрировать сделку можно несколькими способами:

1. Электронная. Работает, как обычная транспортная карта для поездки в метро или любая электронная криптовалюта с помощью NFC или RFID чипа при наличии считывателя и онлайн соединения.

2. Цифровая. (При временном отсутствии RFID паспорта или подключения к интернету). Регистрируется с помощью аудио/видео/фото-регистратора. Например записали фразу каждый на свой диктофон и сохранили до выхода в интернет. Диктофон в этом случае выступает в качестве технического регистратора-нотариуса заверяющего сделку. Любая экспертиза в случае спора подтвердит достоверность тембра голоса. Тембр у каждого индивидуален как отпечаток пальца или почерк. Конечно, лучше, если фраза будет записана на видеокамеру, которая есть на смартфоне почти у каждого школьника. Фраза может звучать так: "Я, Александр Васильевич Петров, номер паспорта такой-то, покупаю 200 килограмм картошки у фермера Алексея Федоровича Иванова за 40 Облачных рублей и 20 копеек. Полдень, 3 сентября две тысячи двадцатого года. Я, Алексей Федорович Иванов, номер паспорта такой-то, продаю Александру Васильевичу Петрову 200 кг картошки за 40 Облачных рублей и 20 копеек. Полдень, 3 сентября две тысячи двадцатого года." Всё, сделка состоялась и зарегистрирована. Можно сфотографироваться вдвоём с мешками картошки. На пальцах показать стоимость сделки. Сделка зафиксирована с помощью фоторегистратора.

3. Можно зарегистрировать сделку просто записав своей рукой с помощью шариковой ручки на бумаге в двух экземплярах эту фразу-сделку с датой и подписью. Или отправить друг другу смс с этим текстом.





Потом каждый приходит домой, включат свой старый компьютер с 486 процессором, подключается через GPRS модем (dual-up/fidonet) к облачному реестру сделок по личному паролю и вносит/подтверждает сделку.



Техническое задание для программистов:

Все операции проходят в текстовом виде, поэтому справится любой недорогой смартфон или компьютер двадцатилетней давности. Для надёжности и сохранности общего реестра с историей всех сделок - достаточно, что бы каждый десятый участник Облачного Государства (далее ОГ) был хранителем общего реестра сделок и баланса каждого (за отдельную небольшую плату). Остальные могут установить в свой слабый смартфон/компьютер лишь лёгкий агент для регистрации сделок и внесения в общий реестр. Примерно так устроен биткоин, но там каждый участник является обязательным хранителем общего криптографически зашифрованного реестра всех сделок, и это обязывает обладать неслабыми компьютерами и большим объёмом памяти. Функционирование биткоинов невозможно на одних только смартфонах из-за тяжеловесности этой платёжной системы. Но открытая и прозрачная технология текстового реестра Облачного Государства настолько лёгкая, что способна полноценно, быстро и надёжно работать даже на слабых смартфонах. Система будет работать, даже если не задействован ни один стационарный компьютер. Вся облачная сеть будет работать на вычислительной мощности смартфонов. Можно без проблем значительно облегчить и без того лёгкий общий реестр с помощью автоматического стирания всех подтверждённых сделок полугодовой давности и старше. В этом случае реестр не будет разбухать по причине сохранения истории всех старых, никому не интересных сделок и транзакций. Есть необходимость сохранять в реестре только текущий баланс пользователя (положительный/отрицательный) и историю всех сделок за последние 3 месяца. Конечно, у многих будет желание сохранять историю сделок за всё время существования реестра. Каждый тысячный пользователь легко может позволить себе хранить всю базу на жёстком диске или флешке. Вряд ли этот текстовый файл будет превышать 1 Гб в сжатом виде. Если каждый тысячный пользователь будет хранить всю глобальную базу сделок - это железная гарантия сохранности и достоверности базы.



Глава 6. Децентрализованная народная облачная экономическая сеть, независимая от глобального интернета.



Вся сила и ценность облачного государства в социальном консенсусе. Нужно выработать и определиться с техническими деталями реализации Облачного Государства. Это должны быть удобные для большинства, в меру понятные и универсальные механизмы.

Децентрализованность реестра по принципу web 3.0 даёт свободу не только от конкретного интернет ресурса и его владельца, но и от интернета в целом. У любой популярной соцсети есть владелец, от которого зависят все пользователи. Если YouTube или Facebook обанкротится или Марк Цукерберг внезапно сойдёт с ума, или правительство США заблокирует доступ россиянам или удалит все аккаунты зарегистрированные с территории России. Они имеют право, и могут это сделать. Представляете что начнётся? Кто-то потеряет аккаунты с подписчиками, в которые вложил огромное количество своего времени и денег. Для кого-то эти аккаунты - главный источник дохода и обогащения. Опасность в том, что все зависимы от частного централизованного интернет-ресурса.

Теперь представим, что интернет выключился на две недели. И проводной и мобильный. Для участников ОГ это не страшно. Все сделки и балансы регистрируются локально на смартфонах и ноутбуках, которые синхронизируются между собой по Wi-Fi и Bluetooth и накапливают локальную историю сделок. После включения интернета эти разрозненные истории сделок с новыми данными балансов пользователей вливаются в общий глобальный реестр и синхронизируется.

Теперь представим, что интернет отключился на три с половиной года. По любой причине. Например вышки мобильных операторов и интернет провайдеров сгорели в результате сверхмощного всплеска солнечной активности (такое бывает примерно раз в сто лет). Или террористы-анархисты взорвали одновременно во всех крупных городах электромагнитные бомбы (такое бывает иногда в фильмах). Или все наши мобильники и устройства отключили от интернета малодушные операторы мобильной связи и провайдеры, на которых надавило мировое правительство (антихрист) только за то, что мы отказались зашивать микросхему с кредиткой в правую руку. Это не страшно. Облачное Государство продолжит функционировать синхронизируясь постепенно. Каждый смартфон с Wi-Fi и Bluetooth будет одновременно информационным узлом, синхронизатором и ретранслятором. Каждая пара устройств, попадающая в радиус действия Wi-Fi будет автоматически обмениваться обновлёнными данными, блоками и фрагментами общего реестра. По географическому принципу будут образовываться кластеры (локальные реестры посёлков, городов, областей). Достаточно включить в центре многолюдной площади на минуту мощный Wi-Fi ретранслятор с большой зоной покрытия, как все смартфоны между собой синхронизируются через этот узел-ретранслятор, и данные локального городского реестра обновятся на каждом смартфоне/планшетнике/ноутбуке. Один какой-нибудь участник-гражданин облачного государства житель Костромы съездит в командировку в Иваново, там сконнектится с кем-нибудь и вернётся обратно в Кострому. Всё. Кластеры Костромы и Иваново синхронизировались и обменялись обновлёнными данными. Получился единый Иваново-Костромской кластер. Один гражданин Облачного Государства из Минска поехал через всю страну в Хабаровск к брату. В каждом городе по пути сконнектился с местным гражданином и обменялся своей копией кластера. Потом через недельку обратно так же. Всё. Вся стана синхронизировалась в течении недели и глобальный обновленный актуальный реестр собрался в монолит по блокам и кластерам. Помните "Терминатор 2" из жидкого металла собирался по каплям. Он был неубиваем! Так же и облачное государство продолжит полноценно функционировать без подключения к глобальному интернету. Или синхронизировать/собирать кластеры по шифрованным интернет каналам пользуясь помощью третьих лиц, имеющих доступ в глобальный интернет. В реестре могут образовываться, публиковаться торговые и бартерные биржи по отраслям, доски объявлений. Продавцы будут находить покупателей и клиентов. Можно отправлять короткие сообщения и письма (которые после достижения адресата будут автоматически стираться, что бы не забивать реестр лишними данными). С включенным глобальным интернетом всё удобно и молниеносно. Но если интернет отключат - система облачного государства будет продолжать полноценно функционировать и развиваться без существенного ущерба бесконечно долго. Помните FidoNet? Вряд ли помните... А жаль. FidoNet очень полезная вещь для понимания абсолютной независимости.



Глава 7. Независимая облачная политика.



В рамках облачной финансовой системы будут доступны привычные финансовые инструменты. Можно одалживать под проценты, выпускать и продавать облачные акции компаний за ОР. Создавать венчурные фонды. Мошенничество исключено, потому что все сделки открыты и прозрачны. Если компании, в целях неразглашения коммерческой тайны, захотят засекретить сделки - нет проблем. Направляют аргументированный запрос в облачный парламент на разрешение проводить закрытые сделки и получают такое разрешение, разумеется под надзором прикреплённого ревизора. И с условием моментально раскрывать засекреченные сделки по судебному или депутатскому запросу для расследования. Судьи и депутаты избираются народом. Референдумы можно проводить хоть каждую неделю благодаря облачным технологиям. Государственный строй можно менять ежеквартально по результатам народного референдума. Осенью парламентская республика. Зимой на референдуме проголосовали за монархию, ибо появился интересный харизматичный лидер. Весной лидер немного разочаровал и большинство проголосовало за анархию, где каждый гражданин является в равной степени депутатом, судьёй, присяжным, финансовым ревизором и министром транспорта. Летом до всех дошло, что анархия допускает много ошибок, потому что в вопросах государственного администрирования должны принимать решение и голосовать только узкопрофильные специалисты, которым доверят народ, а не повара, врачи, спортсмены и педагоги. И все дружно проголосовали за технократию. Если народ пожелает - государственный строй можно менять хоть ежеквартально. Облачная технология это легко позволяет. Если какой-нибудь эксперт докажет народу, что нельзя так часто менять государственный строй, что для полноценного тестирования анархии нужно минимум два года - значит народ так и проголосует: созывать народные облачные референдумы по государственному строю не чаще, чем раз в два года. В крайнем случае можно в любой момент инициировать экстренный облачный референдум. Полная свобода и гибкость! Можно ввести понятие весомости голосов. Допустим, голос того, кто зарегистрировался в облачном государстве в 2019 году на 25% весомее/значительнее голоса того, кто зарегистрировался в 2025 году. То есть стаж гражданства влияет на значимость голоса. Это значит, что при голосовании учитывается не количество проголосовавших, а общий вес. Ветераны лучше разбираются в теме, чем новички. Логично? Если человек стал гражданином облачного государства ещё тогда, когда это не было мейнстримом - то он должен получить небольшие, пусть даже условные регалии. Справедливо?



Глава 8. Антипирамида.



Об антипирамидных мерах. Естественно, появятся желающие легко сколотить состояние на облачных рублях на начальной стадии развития Облачного Государства. В начале будет очень мало тех, кто поймет перспективность ОР. И большинство будет думать, что это всего лишь онлайн-игра и будут рассуждать так: "Зарегистрируюсь, начну транжирить ОР до тех пор, пока не достигну максимально допустимого отрицательного баланса, а потом забуду. Ведь это всего лишь онлайн-игра, интересный сетевой эксперимент! Потрачу весь лимит за один день на газировку и гамбургеры!" И найдутся ловкачи, которые будут скупать облачные рубли в сто раз дешевле номинальной, или обменивать их на газировку у которой через три дня истекает срок годности. Помните времена, когда ваучер можно было запросто обменять на бутылку водки? Помните времена, когда биткоин стоил дешевле доллара и майнингом (добычей биткоинов) можно было заниматься на обычном домашнем компьютере? Так появлялись миллиардеры в период дикого накопления капитала на стадии старта систем. И это необратимо. Этих ваучерных миллиардеров не раскулачить. Но в облачном государстве это возможно, потому что все сделки сохраняются в основном базовом реестре навечно. Через несколько лет на референдуме принимается решение частично раскулачить всех, кто слишком уж наглел на заре становления облачной финансовой системы и вернуть половину ОР прежним владельцам, которые тогда не подозревали, что всё серьезно. В истории сделок легко можно будет найти явные мошеннические составляющие даже через 10 лет. Я понимаю, когда облачные рубли скупаются по цене всего в четыре раза дешевле номинала. Небольшая открытая и честная спекуляция - это двигатель, мотивирующий развитие молодой системы. Любой, кто покупает облачные рубли за доллары, или меняет их на материальные ценности - инвестирует свои личные средства в молодую, никому неизвестную облачную экономику. Это рискованные инвестиции. И продвинутый дальновидный инвестор имеет право на щедрые дивиденды в будущем. Это справедливо. Это то же самое, что купить акции Apple в тот период, когда Стив Джобс собирал с приятелями свои первые компьютеры в гараже. Смотрели фильм "Джобс: Империя соблазна"? Посмотрите! А ещё есть гениальный достоверный фильм "Игра на понижение", снятый по мотивам реальных событий, и получивший множество престижных кинопремий. Помните мировой финансовый кризис 2008 года? Суть фильма в том, что несколько финансовых аналитиков догадались, что американская ипотечная система на тот момент представляла из себя огромный финансовый пузырь, который вот-вот лопнет. Тогда они, понимая в чём дело, застраховались от обвала американской ипотечной системы, и ежемесячно выплачивали немалые страховые взносы. Они сделали ставку против американского ипотечного пузыря. Их коллеги банкиры думали, что эти заумные аналитики сошли сума. Один из менеджеров банка так и сказал с ухмылкой: "Если вы хотите просто подарить нам эти деньги в качестве страховых взносов - мы не станем вас отговаривать". Итог нам всем известен. Наступил страховой случай - американский ипотечный пузырь лопнул и аналитики получили огромную страховую выплату. Они поставили против американской ипотечной системы и выиграли. Тогда это выглядело так, как если бы я сегодня застраховал свой бизнес от катастрофической девальвации доллара. Страхователь бы мне сказал с ухмылкой: "Геннадий Владимирович! Скажу откровенно - с долларом ничего плохого не произойдёт в ближайший десяток лет! Но если вы хотите просто подарить нам эти деньги в качестве страховых взносов - мы не станем вас отговаривать!" Каждому новичку перед регистрацией нужно внятно объяснить, что бы он не продавал свои облачные рубли за бесценок. Потом очень трудно будет выбраться из отрицательного баланса, а придётся это делать, когда эта облачная финансовая система вытеснит и обесценит все фиатные деньги.



Глава 9. Не имеет физических и юридических границ.



Облачное Государство не имеет физических границ. Житель любой страны может стать гражданином ОГ и заниматься деятельностью используя облачные рубли. Принцип и механизм ОГ не противоречит законодательству ни одного государства. Если вы нашли противоречие существующему законодательству - давайте обсудим в комментариях. ОР - это не деньги с точки зрения закона. Они ни чем не обеспечены. И, формально, ни кто не производит их эмиссию. Невозможно доказать, что это деньги. С точки зрения существующего закона - ОР это виртуальные игровые баллы. Как их можно запретить? Полная миграция в ОГ не является нарушением закона. Кто мне запретит фрилансить за игровые баллы ;-) ОГ похожа на игру онлайн стратегию. Фокус в том, что эта игра приведёт к реальному физическому и финансовому процветанию всех игроков, и естественному обрушению доллара и всех, зависимых от него, валют.



Глава 10. Частная конкурентная некоррумпированная полиция, армия, медицина.



Многим не нравится существующий политический строй в любой стране. Он похож на большой остров-царство с полями, садами, крестьянами и ремесленниками. В центре каменный город, построенный по устаревшим громоздким и неэффективным технологиям. В центре города, окружённый верной армией солдат, стоит каменный замок, где в роскоши живёт большое количество бездельников, вельмож и казначеев. Привычная картина средневековья. Фермеры отдают во дворец половину урожая, купцы и ремесленники отдают половину прибыли. И вроде, жить можно, и морские пираты не нападают. И тут появляется странник, который рассказал о том, что недалеко находится свободный материк с такой же плодородной землёй. И все постепенно переплывают на плоту и заселяют материк. Строят хорошие экологичные дома по новым технологиям. Занимаются свободным бартером, не отдают половины прибыли вельможам. Нанимают частные военные дружины для охраны от пиратов и разбойников. Частные дружины много оплаты не берут, потому что существуют другие дружины и конкуренция. С благодарностью платят достойным мудрецам для разрешения споров и мудрого управления общиной. После того, как все простые жители уплывут с острова, вельможи на острове начнуть голодать в своих роскошных апартаментах. Им придётся освоить какое-нибудь полезное ремесло и земледелие. Воины тоже переберутся на материк и станут дружинниками. Каменный дворец на острове опустеет и придёт в упадок. Потому что он станет никому не нужен.



Частная полиция - звучит очень непривычно. Но если будет конкуренция между частными полицейскими организациями, то полиция начнёт очень эффективно работать. Я хотел бы иметь возможность выбирать - у какой полицейской организации купить годовой абонемент на предоставление полицейских услуг. Эрик Давидыч Китуашвили придумал эффективную социальную сеть по нахождению угнанных автомобилей. Но через пару недель его посадили по явно заказному делу. Если бы сеть Эрика заработала в полную силу, то это дискридитировало бы коррумпированную ГИБДД, которая не находит угнанные машины, а наоборот легализует тотальный угон. (Документальный фильм "Охота на Давидыча"). Я больше семи лет не пользовался услугами никакой больницы, ни частной ни государственной. Я сомневаюсь, что мне нужна медстраховка. Я хочу оплачивать медуслуги по мере надобности. В крайнем тяжелом случае могу взять кредит. Я не хочу платить большие взносы в медфонд в пользу курильщика и алкаша, который пьяный замёрз в снегу. Потом ему ампутируют отмороженные ноги (как это часто бывает с алкашами зимой) и он будет получать всю жизнь пособие по инвалидности из фонда медицинского страхования и продолжать ежедневно пить водку до самой старости? Операция по ампутации тоже оплачивается из фонда. Что-то тут не так. Кстати, попробуйте выяснить какой процент инвалидов без видимых проявлений (которые не в коляске, не ДЦП, руки ноги на месте, хорошо видят, слышат и разговаривают) являются бывшими врачами или родственниками врачей. Статистика очень удивит. Многие бывшие врачи или их родственники по знакомству выписывают себе инвалидность второй группы с мудрёным и туманным диагнозом вроде ВСД, БАР, МДП. Они получают щедрое пособие по инвалидности из фонда медстрахования. Если вы их встретите, то ни за что не догадаетесь, что они имеют инвалидность. Каков процент таких лжеинвалидов не знаю. Попробуйте провести собственное расследование.



Глава 11. RFID паспорт.



Первичная регистрация только по паспорту и только один аккаунт. Идентификация продавцов и покупателей в Облачном Государстве производится с помощью любых привычных средств: паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, электронный паспорт, звонок с мобильника (привязанного к паспорту при регистрации), токен, NFC метка, RFID чип. RFID чип - очень удобный аналог электронного паспорта. В идеале, для моментальных покупок и сделок достаточно иметь RFID паспорт и смартфон с установленным клиентом и выходом в интернет. Главное - не зашивать микросхему в правую руку или лобную пазуху. Как только кого-то начнут принуждать зашивать микрочип-кредитку в правую руку или в лоб - это действия антихриста. В тот момент, когда огромные массы людей начнут подключаться к Облачному Государству - банкиры поймут, что надо срочно принимать меры, иначе доллары и пластиковые карты начнут лавинообразно обесцениваться, и тотально обкрадывать народ станет невозможно. Все банки в срочном порядке объединятся и выпустят единую мировую валюту похожую на доллар. На глобальном референдуме все государства подпишут закон об обязательном вшивании в правую руку единого для всех граждан земли электронного паспорта-кошелька. Электронный паспорт и кредитка в маленькой стеклянной капсуле, которая вшита в правую руку. Два в одном. Очень удобно! Не потеряешь, не украдут, обменяться с другим человеком невозможно, обхитрить банковскую систему невозможно. Любой, кто откажется от капсулы-микросхемы - будет объявлен преступником и пособником террористов, который скрывает денежные потоки от государства с целью финансировать террористические организации. Представители банковской системы пойдут на всё, будут использовать любую риторику и аргументацию, лишь бы сохранить привычную банковскую систему и продолжать вынуждать людей продавать свои драгоценные человекочасы за электронные мировые доллары по сильно заниженной стоимости. В библии написано, что отказавшиеся от антихриста будут укрываться в пустыне и Бог будет питать их. Интересно, что за пустыня? Это автономная финансово-независимая община рассеянная по всему земному шару и живущая по законам виртуального Облачного Государства? Или это огромная географическая локация с высоким забором и контрольно-пропускным пунктом? Надеюсь, эта локация будет комфортнее, чем резервации, в которых живут индейцы. В любом случае 42 месяца можно переждать. Заполню жёсткий диск книгами и фильмами, что бы скучно не было в отрыве от цивилизации. Может быть в каждой стране будет своя небольшая резервация для отказавшихся от антихриста. Скорее всего отключат от глобального интернета. Но мы сделаем локалку и будет своя свободная социальная сеть FidoNet 2.0, Diaspora или вроде того. А так же пиринговая сеть-файлообменник. Надеюсь, ни кому скучно не будет. А если учесть, что у всех, кто вшил кредитку антихриста в руку или лоб через некоторое время начнутся необратимые воспалительные процессы - то сомнения в выборе системы отпадают. "Пал вавилон великий!" (Откр. 18:2). Это про существующую финансовую систему. Скорее всего конкретно про ФРС, который находится в вашингтоне и управляет всеми финансами. Вино блудодеяния Вавилонской блудницы, которым напоили все народы (Откр. 17:1,2) - это электронные деньги на кредитках. Написано: "Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её." (Откр. 18:4) Может быть этот стих о том, что пора мигрировать из этой порочной финансовой системы в прозрачную и честную?



Глава 12. Налоги с облачных сделок?



Существующая ныне налоговая инспекция может потребовать заплатить налог НДС с каждой сделки в Облачном Государстве. А так же потребовать выплачивать отчисления в пенсионный фонд на каждого нанятого работника. Логично. Наниматель платит облачные рубли работнику. Я категорически против нарушения закона и согласен, что надо платить налоги. Только вот интересно, они ОР принимают? По какому курсу? Если будут требовать фиатные (традиционные) рубли, то где мы должны их взять, если мы ими не пользуемся? Формально с точки зрения закона мы все безденежные. Это значит, что все товары были подарены. А работы были выполнены бесплатно на волонтёрских началах. Формально это так выглядит. Типовых договоров нет, чеков нет. Всё держится на репутации (индусы сказали бы "держится на карме"), реестр учитывает только кармические баллы. Кстати, ОР обеспечены социальным консенсусом, а эмиссия происходит автоматически в момент сделки. Но это между нами ;-)



Я тут подумал... Давайте всё упростим. Давайте Облачное Государство назовём благотворительным фондом, огромным благотворительным сообществом, (похоже на социально-виртуальную условную офшорную зону). Все участники этой системы объявляются благотворителями и волонтёрами. Все дарят за спасибо и работают за спасибо. Реестр учитывает акт дарения, условную ценность подарка и подтверждение принимающего подарок, и обоюдное понимание ценности подарка. Проще говоря учитываются подарки и "спасибки". Я согласен работать за "спасибо"! Но хотелось бы обозначить насколько весомое "спасибо" мне скажут за выполненную работу и зафиксировать эту весомость в реестре. Это похоже на количество лайков, или какую оценку на фото аватарки в одноклассниках мне поставит партнёр за выполненную волонтёрскую работу. В ОГ тоже лайки, только в реестре. Я хочу заработать хорошую волонтёрскую репутацию (добрую славу, карму), что бы мне все улыбались и угощали бизнес ланчем в любом кафе. И я в благодарность тоже буду ставить лайки владельцу кафе и это будет регистрироваться в реестре. Оборот благодарностей. Раньше на Руси благодарили так: "Низкий тебе поклон!". Единицы учёта благодарностей (ОР) можно назвать так: спасибки, благодарики, поклоники. Или вот благозвучнее в переводе на другие языки: Данки (эсперанто), Граци (испанский), Главное - не называть их деньгами, валютой, рублями. Интересно, как чиновники будут доказывать и объяснять обществу, что лайки и оценки на аватарках должны облагаться налогом? Каждое зафиксированное "спасибо" и благодарственный поклон тоже будет облагаться налогом? Запретить вносить записи в книгу благодарностей (реестр)? Они попытаются внести поправку или законопроект обязывающий платить налоги за лайки. Обсуждение этого законопроекта в Госдуме будет похоже на юмористическое шоу. Во общем, давайте договоримся, что Облачное Государство - это благотворительное сообщество дарителей и волонтёров. Это и будет наш первый социальный консенсус ;-)

Чинуши будут обвинять нас в том, что мы используем лазейки и обходим законодательство прикрываясь такими категориями как благотворительное сообщество, виртуальный офшор, дарители и волонтёры...

Но ведь многие высокопоставленные чины сами присваивают себе много народных материальных ценностей через лазейки с помощью псевдоблаготворительных фондов и офшоров. Они маскируют огромные коррупционные потоки. Захотел купить себе самолёт для посещения выставки собак - нет проблем. Оформи их на баланс своей коммерческой компании - и можно не декларировать. Подобных лазеек огромное множество. Уверен, что большинство работающих хитрых схем я до сих пор не знаю.

Но, если по-хорошему, если поступать красиво и порядочно, то налоги надо платить. Как автор этой затеи я буду вести переговоры налоговой инспекцией. Мне, конечно, понадобятся продвинутые юристы и финансисты, что бы грамотно выстроить диалог. Не хочу раскрывать все карты раньше времени, но уплатить налоги с облачных сделок будет очень легко и интересно. Даже забавно.

...Налог на благотворительность и волонтёрство... Отлично звучит?

Хочу обратиться к налоговой: Обещаю, что смогу убедить общество облачного государства выплатить/возместить налоги со всех реестровых актов дарения и волонтёрских работ. Потому, что это общество честных, открытых и добросовестных людей. Именно на таких людей я расчитываю, и постараюсь создать механизмы отпугивающие мутных и нечестных людей.





Глава 13. Акты благотворительности уничтожающие коррупцию. Расследования больше не нужны.



Теперь коротко про естественный индикатор коррупционной составляющей. Фонд борьбы с коррупцией тратит много ресурсов на каждое адресное расследование какой-нибудь определённой персоны. Это как бегать с мухобойкой за каждой мухой и за каждым тараканом. ФБК существует лет шесть, и тем не менее, уровень коррупции растёт ежегодно. ФБК публикуют громкие расследования и захватывающие документальные фильмы. Смотреть интереснее, чем художественные триллеры и детективы. Но подавляющее количество фигурантов расследований не наказали вообще ни как. Представим, что всех фигурантов посадили. Но должности остались, и коррумпированная система работает. Просто увеличится ротация чиновников. То же самое с живыми кошельками. Деньги можно бесконечное количество раз перекладывать в новые кошельки, если скомпроментированы старые.

Есть простое средство. Вместо того, что бы бегать с мухобойкой за каждой мухой - можно повесить липкую ленту для мух и заниматься дальше своими делами. Сделать дезинфекцию кухни жидкостью от тараканов и уехать в гости к родителям на несколько дней. Или переехать в новый дом. Все государства напоминают старую пятиэтажку под снос. Не выгодно делать капремонт и тратить время и деньги на выведение клопов и тараканов заполнивших каждую квартиру. Технический прогресс сегодня позволяет построить новый дом, новый город (ОГ) по недорогим технологиям, которые исключают появление паразитов.

Можно сделать доброе дело: просто поставить в своём микрорайоне в центре площади красивую ёлку с электрогирляндами за свой счёт. И опубликовать реальную смету - во сколько она обошлась. Это может сделать перспективная молодая компания, которая занимается украшением и оформлением интерьеров/экстерьеров, но испытывает непонятные трудности с выходом на широкий рынок и попытками выиграть тендеры. Ёлка станет и рекламной акцией и портфолио. Особенно, если напишут местные журналисты. Но журналистский и блогерский ажиотаж вызовет смета этой ёлки. Все будут сравнивать смету благотворительной ёлки и смету такой же ёлки в другом микрорайоне, которую соорудил подрядчик "выигравший" тендер на выполнение этих работ, и получивший средства из городского бюджета. Смета подаренной ёлки окажется раз в пять меньше аналогичной ёлки в соседнем микрорайоне. Не удивлюсь, если владелец той компании окажется одноклассник или зять губернатора/мэра. Вероятно, подаренную городу ёлку вообще не дадут установить, или снесут на следующий день, потому что опубликованная смета вызовет страшный зуд у чиновников. На ёлку сразу как мухи на липкую ленту слетятся инспектора и представители разных инстанций. "Обнаружится", что ёлка сделана из "пожароопасных" материалов и её срочно надо снести. Гирлянда не имеет нужного сертификата безопасности и может ударить током. Установку ёлки не согласовали с префектурой. У молодой и дерзкой компании моментально будут "выявлены" налоговые нарушения. Если начнётся этот аттракцион бредовых аргументов, то, очевидно, кто-то хотел тихо отмыть деньги из городского бюджета на новогоднем украшении города. Если подаренную ёлку во время не снести, то общественность будет выражать недовольство по поводу разности смет. Ёлка - это естественный индикатор коррупционной составляющей. За подарок принято говорить спасибо, а не пытаться его уничтожить. По такому же принципу можно установить качели и горки во дворе, или качественно и недорого уложить тротуар около дома. Смету можно считать публичной офертой. Это значит, что молодая компания готова украсить весь город грамотно и рационально освоив бюджет. Будет очень подозрительно, если молодая и честная компания с такой привлекательной офертой не выиграет тендер. Это вызовет каскад неудобных вопросов. Благодаря этой акции и ажиотажу молодая компания получит невероятно эффективную резонансную рекламу. Этот метод называется добрые дела против коррупции. Лучше потратить деньги на такие добрые дела-индикаторы, чем на точечное антикоррупционное расследование. Или я чего-то не понимаю? Хотел бы встретиться с представителями фонда борьбы с коррупцией и подискутировать. Я им пишу, а они не отвечают.

Но самый элегантный способ борьбы с коррупцией - это миграция в благотворительное общество под названием "Облачное Государство". Это уже не борьба с коррупцией, а мирный уход от неё. Полный игнор прогнившей системы.



Глава 14. Краудсорсинг.



Сохраните на всякий случай этот текст на флешку или жёсткий диск. Хочу, что бы идея Облачного Государства могла развиваться и реализовываться самостоятельно, даже если меня забанят или я внезапно передумаю развивать ОГ под давлением тёмных сил. Уважаемые программисты! Считайте, что это техническое задание, которое разрабатывается и реализуется коллективно. Как Линукс. Система должна распространяться по GNU лицензии. Это должно быть свободное ПО с открытым исходным кодом. Думаю, что можно взять готовую блокчейн систему, облегчить, упростить и заточить под концепцию ОГ. Идеи и наработки можно позаимствовать из таких децентрализованных систем как Биткоин/блокчейн, Фидонет, tor, diaspora, torrent, FireChat.

Приглашаю юристов и финансистов к обсуждению и коллективной разработке проекта.

в интернете есть интересная статья по теме частных государств



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