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Резко выросло число жалоб россиян на невыплату зарплат





Роструд сообщает, что число жалоб граждан России по задержке в выплате зарплат в марте этого года сильно увеличилось. При этом в Роструде отмечают, что граждане России привыкли жаловать лишь в самых критических ситуациях, а значит положение с долгами по зарплатам на самом деле у нас еще более безрадостное.



И вот как сообщают по этому поводу российские СМИ, за первый квартал этого года в Роструд было подано почти 50 000 обращений, которые связаны с задержками по выплате зарплат. Хотя ранее руководство Роструда заявляло, что за зимний период этого года было подано чуть более 15 000 заявлений, а это значит, что в марте количество обратившихся резко возросло: - где-то до 35 000 человек. И как говорят в ведомстве долги по зарплатам сейчас растут практически во всех сферах промышленности, транспорта и строительной индустрии. Таким образом, пока ситуация только осложняется в непрерывном режиме.



Ранее российские власти уже предложили блокировать счета работодателей, которые копят долги по зарплатам перед своими работниками. С этой идеей выступал в Государственной Думе России руководитель Минтруда г-н Топилин. В марте этого года он докладывал о ситуации сложившейся в Ростовской области на шахтах компании "Кингкоул" - там руководство компании, которая в итоге обанкротилась, так и не выплатила людям заработанные ими деньги в размере почти 350 млн рублей.



И тогда же некоторые депутаты предложили в таких ситуациях гасить долги перед людьми деньгами из резервного фонда страны, однако, Топилин, отверг такой вариант, сказав, что в таком случае неэффективные частные собственники, чтобы скрыть свои огрехи, будут сами вводить производства в процесс банкротства, а расплачиваться за них станет государство. Сейчас это вообще не вариант. Но вместо этого, по его мнению, нужно дать полномочия Роструду, в случае удержания выплат по зарплате просто блокировать денежные средства на расчетных счетах работодателей и желательно всё это делать на ранних стадиях, а не ждать когда ситуация выйдет из-под контроля владельца производства.



Думцы пока взяли некоторый перерыв на обдумывание озвученного предложения главы Роструда. Но все единодушны в одном, что решение нужно принимать как можно скорее (в весеннюю сессию), а иначе волна невыплат зарплат может накрыть еще не одну сотню (а то и тысячу) предприятий по всей стране. Лучше от этого никому не станет.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/590ddb940b6ff Роструд сообщает, что число жалоб граждан России по задержке в выплате зарплат в марте этого года сильно увеличилось. При этом в Роструде отмечают, что граждане России привыкли жаловать лишь в самых критических ситуациях, а значит положение с долгами по зарплатам на самом деле у нас еще более безрадостное.И вот как сообщают по этому поводу российские СМИ, за первый квартал этого года в Роструд было подано почти 50 000 обращений, которые связаны с задержками по выплате зарплат. Хотя ранее руководство Роструда заявляло, что за зимний период этого года было подано чуть более 15 000 заявлений, а это значит, что в марте количество обратившихся резко возросло: - где-то до 35 000 человек. И как говорят в ведомстве долги по зарплатам сейчас растут практически во всех сферах промышленности, транспорта и строительной индустрии. Таким образом, пока ситуация только осложняется в непрерывном режиме.Ранее российские власти уже предложили блокировать счета работодателей, которые копят долги по зарплатам перед своими работниками. С этой идеей выступал в Государственной Думе России руководитель Минтруда г-н Топилин. В марте этого года он докладывал о ситуации сложившейся в Ростовской области на шахтах компании "Кингкоул" - там руководство компании, которая в итоге обанкротилась, так и не выплатила людям заработанные ими деньги в размере почти 350 млн рублей.И тогда же некоторые депутаты предложили в таких ситуациях гасить долги перед людьми деньгами из резервного фонда страны, однако, Топилин, отверг такой вариант, сказав, что в таком случае неэффективные частные собственники, чтобы скрыть свои огрехи, будут сами вводить производства в процесс банкротства, а расплачиваться за них станет государство. Сейчас это вообще не вариант. Но вместо этого, по его мнению, нужно дать полномочия Роструду, в случае удержания выплат по зарплате просто блокировать денежные средства на расчетных счетах работодателей и желательно всё это делать на ранних стадиях, а не ждать когда ситуация выйдет из-под контроля владельца производства.Думцы пока взяли некоторый перерыв на обдумывание озвученного предложения главы Роструда. Но все единодушны в одном, что решение нужно принимать как можно скорее (в весеннюю сессию), а иначе волна невыплат зарплат может накрыть еще не одну сотню (а то и тысячу) предприятий по всей стране. Лучше от этого никому не станет.Специально для mmgp.ru

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