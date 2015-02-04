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Резко выросло число жалоб россиян на невыплату зарплат

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Старый Сегодня, 18:30
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
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Резко выросло число жалоб россиян на невыплату зарплат



Роструд сообщает, что число жалоб граждан России по задержке в выплате зарплат в марте этого года сильно увеличилось. При этом в Роструде отмечают, что граждане России привыкли жаловать лишь в самых критических ситуациях, а значит положение с долгами по зарплатам на самом деле у нас еще более безрадостное.

И вот как сообщают по этому поводу российские СМИ, за первый квартал этого года в Роструд было подано почти 50 000 обращений, которые связаны с задержками по выплате зарплат. Хотя ранее руководство Роструда заявляло, что за зимний период этого года было подано чуть более 15 000 заявлений, а это значит, что в марте количество обратившихся резко возросло: - где-то до 35 000 человек. И как говорят в ведомстве долги по зарплатам сейчас растут практически во всех сферах промышленности, транспорта и строительной индустрии. Таким образом, пока ситуация только осложняется в непрерывном режиме.

Ранее российские власти уже предложили блокировать счета работодателей, которые копят долги по зарплатам перед своими работниками. С этой идеей выступал в Государственной Думе России руководитель Минтруда г-н Топилин. В марте этого года он докладывал о ситуации сложившейся в Ростовской области на шахтах компании "Кингкоул" - там руководство компании, которая в итоге обанкротилась, так и не выплатила людям заработанные ими деньги в размере почти 350 млн рублей.

И тогда же некоторые депутаты предложили в таких ситуациях гасить долги перед людьми деньгами из резервного фонда страны, однако, Топилин, отверг такой вариант, сказав, что в таком случае неэффективные частные собственники, чтобы скрыть свои огрехи, будут сами вводить производства в процесс банкротства, а расплачиваться за них станет государство. Сейчас это вообще не вариант. Но вместо этого, по его мнению, нужно дать полномочия Роструду, в случае удержания выплат по зарплате просто блокировать денежные средства на расчетных счетах работодателей и желательно всё это делать на ранних стадиях, а не ждать когда ситуация выйдет из-под контроля владельца производства.

Думцы пока взяли некоторый перерыв на обдумывание озвученного предложения главы Роструда. Но все единодушны в одном, что решение нужно принимать как можно скорее (в весеннюю сессию), а иначе волна невыплат зарплат может накрыть еще не одну сотню (а то и тысячу) предприятий по всей стране. Лучше от этого никому не станет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/590ddb940b6ff
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Dmitriy Vassilieff (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:17
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 355
Благодарностей: 280
УГ: 14
КП: 0.771
подарки
Re: Резко выросло число жалоб россиян на невыплату зарплат
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Топилин, отверг такой вариант, сказав, что в таком случае неэффективные частные собственники, чтобы скрыть свои огрехи, будут сами вводить производства в процесс банкротства, а расплачиваться за них станет государство
Неэффективные собственники? Вот пример. У нас в Татарстане, регионе-доноре Федерального бюджета обрушили крупный региональный Татфондбанк. Неважно по какой причине это произошло. В результате обрушения, 40 тысяч предприятий оказались без средств. Большинство обанкротилось, хотя были довольно успешными. Зарплату стало платить нечем. Между тем, власти спасют поповский банк Пересвет, выделив на него 100 миллиардов рублей. И никто не говорит о том, что попы были неэффективными собственниками.))
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