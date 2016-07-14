Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Какая у вас марка машины и сколько вы денег тратите на нее в месяц?

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Интересующийся
 
Имя: Глеб
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.05.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Какая у вас марка машины и сколько вы денег тратите на нее в месяц?
Назовите:

- свой возраст;
- водительский стаж;
- марку автомобиля;
-сколько денег уходит на нее в месяц и на что.
__________________
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