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Обслуживать долговые обязательства экономике США становится всё дороже

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Старый Сегодня, 16:48
#1
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Обслуживать долговые обязательства экономике США становится всё дороже


О том, что размер государственного долга США достиг колоссальных размеров, не говорит, пожалуй, только ленивый, ну или тот, кто вообще не интересуется тематикой финансов и инвестиций. И ведь, правда, рост существенный, за 10 лет добавилось долгов на 10 трлн долларов. Особенно страшно смотрятся такие показатели, если знать, что свои первые 10 трлн долларов долгов американцы набирали почти 200 лет.



Но как бы ни казалось это значение огромным, нужно предостеречь от громких заявлений и глубокомысленных выводов. Саму сумма долга ничего не значит, если не учитывать его отношение к ВВП страны. По данным от FRED, в последнее десятилетие долг США рос быстрее, чем национальная экономика, в 1,5 раза. Если бы мы сравнивали США с какой-то крупной корпорацией, то такой бизнес вряд ли можно было бы назвать успешным. Но я вам утверждаю, что все, что написано мною выше, не должно вызывать большого беспокойства. Ведь государство - это не корпорация. Это не бизнес. Государство обязано проводить социальную политику, тратя на это колоссальные суммы денег, и нужно это в первую очередь, чтобы повышать покупательскую способность населения. Так почему бы не брать при таком раскладе в долг, тем более кредиторов хватает, и никто не просит срочно вернуть выданное в кредит?



Во всей этой истории с долгом, есть только один показатель, который заслуживает пристального внимания - это стоимость обслуживания долговых обязательств. И вот здесь у США есть проблемы, так как впервые истории, в годовом значении сумма превысила 0,5 трлн долларов. И только за последний год, платежи по процентам выросли на 12 процентов. С чем связан такой резкий рост платежей?



Долг рос сумасшедшими темпами во время всего срока президентства Обамы. Но процентные ставки за всё это время в экономике находились рядом со значением ноль. Поэтому обслуживать такие гигантские долги было очень легко для такой мощной экономики, как экономика США. Но после того как ФРС решила ужесточить монетарную политику, суммы платежей по кредитам начала резко расти. И стоит отметить, что по мере достижения таргета по инфляции, стоимость обслуживания долговых обязательств США вырастет до 1 трлн долларов в год. А вот это уже равно 50 процентов от всех налоговых поступлений в бюджет страны. И вот это уже должно настораживать.

Специально для mmgp.ru
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