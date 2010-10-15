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Ташкентские милиционеры срывают «Георгиевские ленты» с автомобилей



Узбекистанцам предлагают использовать ленточки цвета узбекского флага вместо «Георгиевских ленточек», которые считаются в России символом победы во Второй мировой войне и входят в традицию во многих соседних республиках.



«Георгиевская лента» угроза дорожной безопасности?



В «Озодлик» (Узбекскую редакцию радио «Свобода») обратился житель Ташкента Маруфжон и отправил нашим репортерам фотографию, на которой изображена «Георгиевская лента», повешенная на внутрисалонное зеркало его автомобиля. В разговоре с репортером нашего радио собеседник пожаловался, что накануне сотрудники милиции, остановившие его машину, приказали ему снять с зеркала «Георгиевскую ленту».



– Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которых повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты. Когда я спросил их: «Зачем это надо?», они мне заявили: «Это угроза дорожной безопасности и мешает управлению автомобилем». Я поняла, что задавать им лишние вопросы не стоит. Мою машину проверял один лейтенант, сзади стояли еще четыре милиционера, – говорит житель Ташкента Маруфжон, который несколько дней назад взял «Георгиевскую ленту» в посольстве России, чтобы привязать ее к внутрисалонному зеркалу своего автомобиля.



Между тем, как сообщает интернет-издание Uzmetronom, первое сообщение в редакцию данного издания на действия сотрудников ГУБДД МВД Узбекистана, которые вынуждают водителей автотранспорта снимать «Георгиевские ленты», прикрепленные в честь 71-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, поступило 4 мая этого года.



«В частности, нам позвонил ветеран труда, ехавший по Ташкенту на мотороллере и рассказал, что сотрудники милиции вынудили его снять украшавшую мотосредство георгиевскую ленточку. На вопрос водителя, кто конкретно запретил ленточки или каким нормативным документом регламентирован этот запрет, пенсионер ответа не получил. Милиционеры просто заявили ему: «Не положено»», – пишет издание.



Судя по тому, что на дороге, где остановили ветерана труда, стояли пять сотрудников в форме МВД, этот инцидент нельзя квалифицировать, как личную инициативу одного из них, – считает редакция данного интернет-издания.



«Вместе с тем редакция Uzmetronom допускает, что устный, но от того не менее категоричный, запрет на георгиевские ленты, символизирующие память народа о величайшей трагедии ХХ столетия, кто-то из чиновников действительно признал «не соответствующими» духу, истории и менталитету узбекского народа», – пишет Uzmetronom.



Указание против ленты



Напомним, что на этой неделе посольство России в Ташкенте начало акцию по бесплатной раздаче «Георгиевских ленточек».



По сообщению пресс-службы посольства, «каждый желающий может получить «Георгиевские ленточки» абсолютно бесплатно у ворот посольства в Ташкенте по улице Мираншох с 29 апреля по 6 мая с 09:00 до 18:00».



Согласно российскому посольству, «главной целью акции является стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну XX века».



Напомним, что первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году.



С тех пор ее проведение вошло в традицию в России.



Как говорит источник «Озодлик» в правоохранительных структурах Ташкента, существует указание «сверху», согласно которому нельзя допускать ношение «Георгиевских ленточек» и проведение других «неразрешенных» мероприятий.



– Во время утреннего развода личному составу подробно объясняют об этом. Нам сказали, что нужно убирать ленты, которые мешают безопасности дорожного движения. Но сказали, что делать это нужно очень вежливо, не штрафуя водителей, – говорит источник «Озодлик».



Символ победы или олицетворение империализма?



В Узбекистане к акции «Георгиевская ленточка» относятся по-разному.



Группа историков во главе с Анваром Назировым и Шухратом Барлосом обратились с письмом в министерство внутренних дел Узбекистана и мэрию города Ташкента с требованием запретить раздачу и ношение «Георгиевских ленточек».



В беседе с репортером «Озодлик» Шухрат Барлос заявил, что эта лента является «олицетворением российского империализма».



– Мы не против, если эта лента является символом для России, но для Узбекистана это не подходит. Этому есть историческая причина. Во время колонизации нашей Родины царской Россией, многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой святого Георгия, учрежденных Екатериной II 26 ноября в 1769 году. На медалях, учрежденных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена святого Георгия. Ношение этих лент, являющихся олицетворением российского империализма в годы независимости Узбекистана, как считается, как минимум, оскорблением духа наших прадедов, умерших в руках захватчиков царской России, – говорит «Озодлик» узбекский историк.



Белый, синий и зеленый вместо черно-оранжевого цвета



В прошлом году министерство обороны Узбекистана призвало отказаться от «Георгиевских ленточек» и использовать вместо них государственные символы Узбекистана.



Кажется, что спустя год данное предложение минобороны вступило в силу.



Во всяком случае, источники «Озодлик» внутри Узбекистана, отправили в нашу редакцию фотографии автомобилей, на которых вывешены ленты с изображением государственного флага республики.



В эти дни участники группы «Мы против Георгиевской ленты в Узбекистане» в социальной сети Facebook набирают подписи против раздачи и ношения «Георгиевских ленточек» в республике.



Противники раздачи «Георгиевской ленточки» заявили, что данный атрибут является «символом российского империализма».



Напомним, что противники «Георгиевских ленточек» появились и в соседних Узбекистану республиках – Кыргызстане и Казахстане.



Они также считают, что после событий в Крыму и на востоке Украины «Георгиевская ленточка» превратилась в символ российского империализма.



9 мая, отмечаемый в большинстве бывших советских республиках как День Победы, с 1999 года отмечается в Узбекистане как всенародный праздник – «День памяти и почестей».



Источник Узбекистанцам предлагают использовать ленточки цвета узбекского флага вместо «Георгиевских ленточек», которые считаются в России символом победы во Второй мировой войне и входят в традицию во многих соседних республиках.В «Озодлик» (Узбекскую редакцию радио «Свобода») обратился житель Ташкента Маруфжон и отправил нашим репортерам фотографию, на которой изображена «Георгиевская лента», повешенная на внутрисалонное зеркало его автомобиля. В разговоре с репортером нашего радио собеседник пожаловался, что накануне сотрудники милиции, остановившие его машину, приказали ему снять с зеркала «Георгиевскую ленту».– Наряд милиции останавливает каждый автомобиль, в салоне которых повязана «Георгиевская лента». Затем водителям приказывают убрать ленты. Когда я спросил их: «Зачем это надо?», они мне заявили: «Это угроза дорожной безопасности и мешает управлению автомобилем». Я поняла, что задавать им лишние вопросы не стоит. Мою машину проверял один лейтенант, сзади стояли еще четыре милиционера, – говорит житель Ташкента Маруфжон, который несколько дней назад взял «Георгиевскую ленту» в посольстве России, чтобы привязать ее к внутрисалонному зеркалу своего автомобиля.Между тем, как сообщает интернет-издание Uzmetronom, первое сообщение в редакцию данного издания на действия сотрудников ГУБДД МВД Узбекистана, которые вынуждают водителей автотранспорта снимать «Георгиевские ленты», прикрепленные в честь 71-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, поступило 4 мая этого года.«В частности, нам позвонил ветеран труда, ехавший по Ташкенту на мотороллере и рассказал, что сотрудники милиции вынудили его снять украшавшую мотосредство георгиевскую ленточку. На вопрос водителя, кто конкретно запретил ленточки или каким нормативным документом регламентирован этот запрет, пенсионер ответа не получил. Милиционеры просто заявили ему: «Не положено»», – пишет издание.Судя по тому, что на дороге, где остановили ветерана труда, стояли пять сотрудников в форме МВД, этот инцидент нельзя квалифицировать, как личную инициативу одного из них, – считает редакция данного интернет-издания.«Вместе с тем редакция Uzmetronom допускает, что устный, но от того не менее категоричный, запрет на георгиевские ленты, символизирующие память народа о величайшей трагедии ХХ столетия, кто-то из чиновников действительно признал «не соответствующими» духу, истории и менталитету узбекского народа», – пишет Uzmetronom.Напомним, что на этой неделе посольство России в Ташкенте начало акцию по бесплатной раздаче «Георгиевских ленточек».По сообщению пресс-службы посольства, «каждый желающий может получить «Георгиевские ленточки» абсолютно бесплатно у ворот посольства в Ташкенте по улице Мираншох с 29 апреля по 6 мая с 09:00 до 18:00».Согласно российскому посольству, «главной целью акции является стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну XX века».Напомним, что первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году.С тех пор ее проведение вошло в традицию в России.Как говорит источник «Озодлик» в правоохранительных структурах Ташкента, существует указание «сверху», согласно которому нельзя допускать ношение «Георгиевских ленточек» и проведение других «неразрешенных» мероприятий.– Во время утреннего развода личному составу подробно объясняют об этом. Нам сказали, что нужно убирать ленты, которые мешают безопасности дорожного движения. Но сказали, что делать это нужно очень вежливо, не штрафуя водителей, – говорит источник «Озодлик».В Узбекистане к акции «Георгиевская ленточка» относятся по-разному.Группа историков во главе с Анваром Назировым и Шухратом Барлосом обратились с письмом в министерство внутренних дел Узбекистана и мэрию города Ташкента с требованием запретить раздачу и ношение «Георгиевских ленточек».В беседе с репортером «Озодлик» Шухрат Барлос заявил, что эта лента является «олицетворением российского империализма».– Мы не против, если эта лента является символом для России, но для Узбекистана это не подходит. Этому есть историческая причина. Во время колонизации нашей Родины царской Россией, многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой святого Георгия, учрежденных Екатериной II 26 ноября в 1769 году. На медалях, учрежденных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена святого Георгия. Ношение этих лент, являющихся олицетворением российского империализма в годы независимости Узбекистана, как считается, как минимум, оскорблением духа наших прадедов, умерших в руках захватчиков царской России, – говорит «Озодлик» узбекский историк.В прошлом году министерство обороны Узбекистана призвало отказаться от «Георгиевских ленточек» и использовать вместо них государственные символы Узбекистана.Кажется, что спустя год данное предложение минобороны вступило в силу.Во всяком случае, источники «Озодлик» внутри Узбекистана, отправили в нашу редакцию фотографии автомобилей, на которых вывешены ленты с изображением государственного флага республики.В эти дни участники группы «Мы против Георгиевской ленты в Узбекистане» в социальной сети Facebook набирают подписи против раздачи и ношения «Георгиевских ленточек» в республике.Противники раздачи «Георгиевской ленточки» заявили, что данный атрибут является «символом российского империализма».Напомним, что противники «Георгиевских ленточек» появились и в соседних Узбекистану республиках – Кыргызстане и Казахстане.Они также считают, что после событий в Крыму и на востоке Украины «Георгиевская ленточка» превратилась в символ российского империализма.9 мая, отмечаемый в большинстве бывших советских республиках как День Победы, с 1999 года отмечается в Узбекистане как всенародный праздник – «День памяти и почестей».

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