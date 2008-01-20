Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Игры для программистов

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Наша жизнь - игра! Онлайн игры. Компьютерные игры. Игры на форуме.
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Старый Сегодня, 15:48
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 344
Благодарностей: 188
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КП: 0.226
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Игры для программистов
Игры для программистов являются хорошей возможностью провести время как с интересом, так и с пользой. Ведь они специально созданы для
того, чтобы обучить вас азам программирования.

Некоторые знакомят прямо с языком, другие развивают навыки в алгоритмических построениях, а остальные построены с неким псеводоязыком, который похож на синтаксис СИ-подобных.

На сайте my-gamezone.ru есть коллекция самых разнообразных игр для программистов (https://my-gamezone.ru/igry-dlja-programmistov/).

Как для новичков - так и для заядлых кодеров. Игре в игры и обучайтесь программированию. Что может быть лучше? Если будут вопросы по играм - пишите.
__________________
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