Игры для программистов являются хорошей возможностью провести время как с интересом, так и с пользой. Ведь они специально созданы для
того, чтобы обучить вас азам программирования.
Некоторые знакомят прямо с языком, другие развивают навыки в алгоритмических построениях, а остальные построены с неким псеводоязыком, который похож на синтаксис СИ-подобных.
На сайте my-gamezone.ru есть коллекция самых разнообразных игр для программистов (https://my-gamezone.ru/igry-dlja-programmistov/
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Как для новичков - так и для заядлых кодеров. Игре в игры и обучайтесь программированию. Что может быть лучше? Если будут вопросы по играм - пишите.