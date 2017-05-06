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Hypercube
Группа частных инвесторов создала инвестиционный фонд на $10 млн.
Фонд HYPERCUBE задуман, как партнерская сеть для упрощения доступа создателям инновационных проектов к необходимым ресурсам, а экспертам по акселерации и инвесторам к перспективным проектам.
К участию в конкурсе проектов и компаний приглашаются команды, работающие в области ІТ, в направлениях e-commerce, internet, mobile, cloud и смежным с ними. Обязательно наличие сформированной команды специалистов, имеющих подтвержденные компетенции. Проект должен решать актуальную проблему, иметь высокий потенциал роста и запуститься не позже, чем через год с начала поступления инвестиций. Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке: hypercube.vc
Основатели HYPERCUBE имеют успешный опыт финансирования стартапов с помощью партнерских фондов и частных инвесторов. За последние 3 года ими инвестировано в несколько проектов более $6 млн. В этом году было решено масштабировать этот опыт и собрать новый пул компаний. В первой сессии конкурса будет отобрано 10-12 проектов общей стоимостью до $10 млн.
Кроме финансовой поддержки, организаторы фонда планируют привлечь специалистов и менторов, чтобы проекты могли получить помощь в ценностном проектировании продуктов, создании маркетинговой стратегии и организации продаж на внешних рынках.
В дальнейшем планируется развитие фонда для финансирования и модернизации предприятий из реального сектора экономики. Несколько крупных западных инвесторов - партнеров, по словам создателей фонда, уже подтвердили свою заинтересованность в таких проектах.