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"IDOL Body" Максима Алексеева зарабатывает отличные деньги на здоровом питании

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"IDOL Body" Максима Алексеева зарабатывает отличные деньги на здоровом питании



Этот 30-летний молодой человек по имени Максим Алексеев, который родился и проживает в Петербурге, около 2-х лет тому назад организовал свою компанию под названием "IDOL Body" (если переводить дословно, то "Божественное тело"). Фирма занимается приготовлением и доставкой особых диетических блюд - для желающих похудеть, спортсменов и вообще для тех, кто следит за своим здоровым питанием.

А подвигло Максима на создание такого проекта сам его неважный внешний вид и тот образ питания, которого он раньше придерживался. Дело в том, что к своим 23 годам он достиг массы тела в 120 кило, и его вес продолжал расти. И тогда призадумавшись он пришел к выводу, что "нет": - с таким обильным перееданием пора нужно как можно быстрее завершать, а иначе это всё плохо отразится на здоровье. Пришлось идти в спортзал и начать строго пересматривать свой рацион и режим питания.

Занятия в спортзале, кроме всего прочего, привели Максима к увлечению фитнесом и положительно отразились на его фигуре - со 120 кг он скинул вес до 85 кг. Неплохо, правда? Из упитанного толстячка, который постоянно что-то во рту пережёвывал и запивал, постепенно он всё же превратился в подтянутого юношу своих молодых лет. А еще 3 этих года упорных тренировок заставляли его строго следить за правильным рационом своего питания и он истратил массу времени на покупки продуктов питания, их приготовление и дозированную фасовку такой пищи по контейнерам. Поэтому, однажды, ему в голову пришла мысль - а ведь не только я один столько мучаюсь с готовкой необходимого мне здорового питания, а есть же ещё и другие люди подобные мне, и которые в итоге просто устают от этого бега по кругу: - а вот как бы им помочь всё упростить, да еще и заработать денег на этом?

Фактически Максим сам, вернее через свой изменившийся образ жизни, дошёл до мысли, что пора открывать своё дело и делать на этом хорошие деньги. И это был момент наступления весны 2015 года и тогда Максим уже как 5 лет работал на госпредприятии, которое выполняло заказы на разработку и поставку оборудования для атомных станций. Казалось бы - это неплохое место работы, сиди себе за компьютером, участвуй в разработке систем пожаротушения для АЭС: зарплата стабильно капает, карьера потихоньку идёт вверх - глядишь там и до начальника отдела дорастешь... Ан, нет! На поверку Максим оказался не из породы покладистых "белых воротничков" и в итоге он самостоятельно принял решение строить свою дальнейшую жизнь именно своими руками и головой, а не ждать пока государство выплатит тебе зарплату. Подал заявление на увольнение с офисной работы и для начала направился в Непал, волонтером, и там какое-то время помогал местным жителям строить новую сельскую школу.

Мысль о создании собственного бизнеса никуда не закинул и по возвращению из горной страны в Питер созвонился со знакомым бизнесменом, чтобы тот посоветовал как начать дело. Бизнесмен не подвёл и направил Максима в российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив). Фонд заинтересовался начинающим бизнесменом и начал рекомендовать Максиму как лучше поднять свой новый бизнес, хотя основную работу, безусловно, тянул всё же сам Максим.

По его воспоминаниям, он поступил просто: - в Интернете нашёл сайт "Sportlife" и переписал оттуда имена спортивных тренеров, а затем через соцсеть "ВКонтакте" предложил им попробовать первые приготовленные блюда по себестоимости, благо как уже сказано было сказано выше, опыт готовки здорового питания у Максима у тому времени уже имелся немалый. Но для начала Максим решил сделать упор на смузи, ведь такой густой напиток можно приготовить даже в домашних условиях.



Реально Максим стартовал ближе к осени 2015 года, причём всего лишь с 5000 рублей - на эти деньги приобрел продукты и упаковку. И надо сказать, что угадал: - большинству из тренеров очень понравились предложенные питательные напитки, они увидели в них несомненную пользу для себя. В результате по "сарафанному радио" они начали рекомендовать питание от Максима своим подопечным и всем знакомым - вот так было запущен в жизнь этот стартап.

Постепенно Максим разворачивался и уже через какое-то время нанял к себе новых сотрудников, в том числе и опытного диетолога. И вот уже в собранной этой команде единомышленников, на одном из "мозговых штурмов" и было принято решение, что все же самым перспективным направлением бизнеса будет не смузи, а ежедневная доставка клиентам (а клиентская база быстро росла) 5-разового здорового питания. На том и порешили. И сейчас Максим ежедневно вместе с парой своих поваров составляет меню и по завершению, те сразу берутся за работу. Приготовление пищи происходит на кухне взятой в аренду у банкетного зала, то есть все санитарные нормы при этом соблюдены.

Наибольшим спросом у клиентов сейчас пользуются такие блюда как суфле из курицы, протеиновые блины и творожная запеканка. Все эти блюда, впрочем, как и остальные готовятся по особым кулинарным рецептам. Максим и его повара постоянно в поиске новых блюд - ведь от этого зависит их бизнес.

Средний класс плюс

По словам Максима сейчас в день им приходится обрабатывать до 100 заказов. Рекламу компании создают всё те же самые тренера, а также новые клиенты, плюс Инстраграм и конечно, "сарафанное радио". Заказать питание можно сразу на целую неделю и средний чек при этом выходит в районе 6500 рублей, т.е. 26000 рублей в месяц. Для Петербурга такие траты на здоровое питание вполне могут позволить себе люди относящие себя к "среднему классу плюс". И как утверждает Максим, у них есть конкуренты в сегменте премиум и ниже среднего, однако, в "среднем классе плюс" они сильной конкуренции не ощущают. За весь прошлый год оборот компании "IDOL Body" составил почти 18 млн. рублей.

Российский фонд бизнес-ангелов AddVenture недавно провёл своё исследование этого сегмента рынка, которое показало, что в России в ближайшие 3-5 лет почти 2 млн человек могут перейти на такой формат потребления здоровой пищи и любой компании занявшей даже 1% этого рынка вполне по силам довести свой годовой оборот до 20 млн долл. США. Поэтому компании Максима есть ещё куда расти и как он, так и его сотрудники только рады этому факту. Бизнес идёт в гору.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/590dafc8b89b3
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