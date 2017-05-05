OPLATA - oplata.capital

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старт 03.05.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash
языки: RU
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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OPLATA AO - крупнейшая в мире инвестиционная сеть — это сочетание финансового, стратегического и производственного мастерства. Идеальная среда для инвесторов и партнёров, позволяющая получить доход до 45% ежемесячно. Деятельность компании, в качестве основной цели является извлечения прибыли путём микрокредитования. Основной источник дохода генерирует официальный партнёр eCreditLife LIMITED GB, деятельность которого является выдача микрозаймов на территории Великобритании. Таким образом, наши инвесторы регулярно получают прибыль инвестируя свои средства в компанию ОПЛАТА. ----- Поддержка через форму: Если пользователь не авторизован: [oplata.capital/contacts/ Если авторизован - тикет система: oplata.capital/help/
Характеристика плана "СТАРТ"
Минимальная сумма:
$25.00
Максимальная сумма:
$350.00
Срок инвестирования:
30 дней
Ежедневное начисления:
4.00%
Процент прибыли:
120.00%
Тело возвращается:
Нет
Характеристика плана "СТАНДАРТ"
Минимальная сумма:
$100.00
Максимальная сумма:
$1 000.00
Срок инвестирования:
50 дней
Ежедневное начисления:
1.00%
Процент прибыли:
50.00%
Тело возвращается:
Да
Характеристика плана "ГОЛД"
Минимальная сумма:
$500.00
Максимальная сумма:
$2 000.00
Срок инвестирования:
120 дней
Ежедневное начисления:
1.25%
Процент прибыли:
150.00%
Тело возвращается:
Да
Характеристика плана "СТАРТ"
Минимальная сумма:
$2 000.00
Максимальная сумма:
$5 000.00
Срок инвестирования:
180 дней
Ежедневное начисления:
1.90%
Процент прибыли:
342.00%
Тело возвращается:
Нет
Характеристика плана "ОПЛАТА"
Минимальная сумма:
$2 500.00
Максимальная сумма:
$25 000.00
Срок инвестирования:
210 дней
Ежедневное начисления:
1.50%
Процент прибыли:
315.00%
Тело возвращается:
Да
депозит:
06.05.17 09:58 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U12156269 from U1294xxx. Batch: 175332420. Memo: Shopping Cart Payment. Транзакция 1046.
видео ролик:
подробности:
Минимальный вклад: 25$
Максимальный вклад: 25000$
Реферальские: 10%
Выплаты: вручную
Скрипт: Original
Особенности: SSL +, Эксклюзивный скрипт, Оригинальный дизайн
Registrar WHOIS Server: who.godaddy.com/
Updated Date: 2017-05-05T16:14:38Z
Creation Date: 2017-01-26T14:08:14Z
Registry Expiry Date: 2018-01-26T14:08:14Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Name Server: dns1.storm-pro.net
Name Server: dns2.storm-pro.net
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