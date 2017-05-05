Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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OPLATA - oplata.capital

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 15:29
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,722
Благодарностей: 4,903
Записей в блоге: 3
УГ: 26
КП: 0.140
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
OPLATA - oplata.capital
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 03.05.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash



языки: RU



Описание:

Цитата:
OPLATA AO - крупнейшая в мире инвестиционная сеть — это сочетание финансового, стратегического и производственного мастерства. Идеальная среда для инвесторов и партнёров, позволяющая получить доход до 45% ежемесячно. Деятельность компании, в качестве основной цели является извлечения прибыли путём микрокредитования. Основной источник дохода генерирует официальный партнёр eCreditLife LIMITED GB, деятельность которого является выдача микрозаймов на территории Великобритании. Таким образом, наши инвесторы регулярно получают прибыль инвестируя свои средства в компанию ОПЛАТА. ----- Поддержка через форму: Если пользователь не авторизован: [oplata.capital/contacts/ Если авторизован - тикет система: oplata.capital/help/
Инвест планы:

Характеристика плана "СТАРТ"
Минимальная сумма:
$25.00
Максимальная сумма:
$350.00
Срок инвестирования:
30 дней
Ежедневное начисления:
4.00%
Процент прибыли:
120.00%
Тело возвращается:
Нет

Характеристика плана "СТАНДАРТ"
Минимальная сумма:
$100.00
Максимальная сумма:
$1 000.00
Срок инвестирования:
50 дней
Ежедневное начисления:
1.00%
Процент прибыли:
50.00%
Тело возвращается:
Да

Характеристика плана "ГОЛД"
Минимальная сумма:
$500.00
Максимальная сумма:
$2 000.00
Срок инвестирования:
120 дней
Ежедневное начисления:
1.25%
Процент прибыли:
150.00%
Тело возвращается:
Да

Характеристика плана "СТАРТ"
Минимальная сумма:
$2 000.00
Максимальная сумма:
$5 000.00
Срок инвестирования:
180 дней
Ежедневное начисления:
1.90%
Процент прибыли:
342.00%
Тело возвращается:
Нет

Характеристика плана "ОПЛАТА"
Минимальная сумма:
$2 500.00
Максимальная сумма:
$25 000.00
Срок инвестирования:
210 дней
Ежедневное начисления:
1.50%
Процент прибыли:
315.00%
Тело возвращается:
Да

депозит:

06.05.17 09:58 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U12156269 from U1294xxx. Batch: 175332420. Memo: Shopping Cart Payment. Транзакция 1046.

видео ролик:

подробности:

Минимальный вклад: 25$
Максимальный вклад: 25000$
Реферальские: 10%
Выплаты: вручную
Скрипт: Original
Особенности: SSL +, Эксклюзивный скрипт, Оригинальный дизайн

Registrar WHOIS Server: who.godaddy.com/
Updated Date: 2017-05-05T16:14:38Z
Creation Date: 2017-01-26T14:08:14Z
Registry Expiry Date: 2018-01-26T14:08:14Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC

Name Server: dns1.storm-pro.net
Name Server: dns2.storm-pro.net

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Старый Сегодня, 16:07
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,931
Благодарностей: 4,580
УГ: 3
КП: 0.005
Re: OPLATA - oplata.capital
была росоплата теперь просто оплата
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Старый Сегодня, 16:19
#3
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 760
Благодарностей: 67
УГ: 2
КП: 0.000
Re: OPLATA - oplata.capital
Опять довольные рожи - достали уже!
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Old Seaman на форуме  
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