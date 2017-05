all-hyips Топ Мастер

OPLATA - oplata.capital



старт 03.05.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash







языки: RU







Описание:



Цитата: OPLATA AO - крупнейшая в мире инвестиционная сеть — это сочетание финансового, стратегического и производственного мастерства. Идеальная среда для инвесторов и партнёров, позволяющая получить доход до 45% ежемесячно. Деятельность компании, в качестве основной цели является извлечения прибыли путём микрокредитования. Основной источник дохода генерирует официальный партнёр eCreditLife LIMITED GB, деятельность которого является выдача микрозаймов на территории Великобритании. Таким образом, наши инвесторы регулярно получают прибыль инвестируя свои средства в компанию ОПЛАТА. ----- Поддержка через форму: Если пользователь не авторизован: [oplata.capital/contacts/ Если авторизован - тикет система: oplata.capital/help/ Инвест планы:



Характеристика плана "СТАРТ"

Минимальная сумма:

$25.00

Максимальная сумма:

$350.00

Срок инвестирования:

30 дней

Ежедневное начисления:

4.00%

Процент прибыли:

120.00%

Тело возвращается:

Нет



Характеристика плана "СТАНДАРТ"

Минимальная сумма:

$100.00

Максимальная сумма:

$1 000.00

Срок инвестирования:

50 дней

Ежедневное начисления:

1.00%

Процент прибыли:

50.00%

Тело возвращается:

Да



Характеристика плана "ГОЛД"

Минимальная сумма:

$500.00

Максимальная сумма:

$2 000.00

Срок инвестирования:

120 дней

Ежедневное начисления:

1.25%

Процент прибыли:

150.00%

Тело возвращается:

Да



Характеристика плана "СТАРТ"

Минимальная сумма:

$2 000.00

Максимальная сумма:

$5 000.00

Срок инвестирования:

180 дней

Ежедневное начисления:

1.90%

Процент прибыли:

342.00%

Тело возвращается:

Нет



Характеристика плана "ОПЛАТА"

Минимальная сумма:

$2 500.00

Максимальная сумма:

$25 000.00

Срок инвестирования:

210 дней

Ежедневное начисления:

1.50%

Процент прибыли:

315.00%

Тело возвращается:

Да







депозит:



06.05.17 09:58 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U12156269 from U1294xxx. Batch: 175332420. Memo: Shopping Cart Payment. Транзакция 1046.



видео ролик:

YouTube YouTube

подробности:



Минимальный вклад: 25$

Максимальный вклад: 25000$

Реферальские: 10%

Выплаты: вручную

Скрипт: Original

Особенности: SSL +, Эксклюзивный скрипт, Оригинальный дизайн



Registrar WHOIS Server: who.godaddy.com/

Updated Date: 2017-05-05T16:14:38Z

Creation Date: 2017-01-26T14:08:14Z

Registry Expiry Date: 2018-01-26T14:08:14Z

Registrar: GoDaddy.com, LLC



Name Server: dns1.storm-pro.net

Name Server: dns2.storm-pro.net



