Правительство РФ легализует блокчейн к 2019 году

Министерство связи и массовых коммуникаций России назвало 2019 год сроком принятия всех нормативно-правовых актов, которые обеспечат использование технологии блокчейн в России.
«Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав технологии блокчейн… в 2019 году»,— гласит фрагмент программы «Цифровая экономика Российской Федерации», который разработала Минкомсвязь.
Напомним, Минкомсвязи и Минэкономики рассматривают возможность использования технологии блокчейн в сфере госуправления и экономики. В апреле 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству к 11 мая 2017 года разработать и утвердить программу «Цифровая экономика». В документе должны быть отражены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в стране.Медведев полагает, что блокчейн может способствовать избавлению от излишней бюрократизации.
Идея разработки программы появилась в правительстве по итогам послания президента Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, в котором Владимир Путин обозначил необходимость формирования цифровой экономики в России.
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