Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,661 Благодарностей: 663 УГ: 12 КП: 0.148 подарки

Мировая экономика восстанавливается, но количество бездомных в Германии увеличивается



Как говорят западные финансовые аналитики и всякие говорящие головы от Центральных Банков мира, мировая экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2008 года. И говорят, что восстанавливается чуть ли не ударными темпами. Но мне почему-то хочется заявить на такие речи так, как заявлял Станиславский, то есть не верю.



С 2010 по 2014 год, как указывает официальная статистика, в самой экономически развитой стране Европейского Союза Германии, количество безработных продолжает увеличиваться, достигнув отметки в 335 тысяч человек, с 248 тысяч. Такие данные Федеральному Правительству пришлось предоставить по официальному запросу депутата федерального парламента от "Левой Партии". Между прочим, с 2005 по 2010 годы, количество бездомных в Германии сокращалось. Сокращалось даже в годы кризиса 2008-2009.



Из 335 тысяч бездомных в Германии - 29 тысяч дети. Ещё 220 тысяч человек - это бездомные мужчины разного возраста. Оставшаяся часть бездомных, в количестве 86 тыс человек - это женщины. Представленный доклад Федерального министерства занятости и социальных вопросов Германии основан на исследовании рабочей группы организации "Помощь бездомным". Федеральным властям приходится опираться на статистические данные частных организаций, так как по количеству бездомных государство статистику не ведёт, и вести даже не собирается. Частная организация записала в бездомных всех тех граждан, которые живут на улице, не имеют договора на съём жилья, снимают квартиры за государственный счёт, а так же те, кто проводят ночное время в ночлежках для бездомных. Прогнозы организации "Помощь бездомным" на ближайшие три года так же не утешительны, рабочая группа заявляет, что уже к 2018 году количество бездомных превысит значение более чем 0,5 млн человек.



Как пишется в докладе, рост количества бездомных не связан с тем, что в Германии строится недостаточное количество жилья. Основная причина роста количества бездомных - это ряд социальных проблем. В некоторых случаях психосоциальных. Часто, тем гражданам, которые оказались без жилья, нужна срочная психологическая помощь, чтобы они могли преодолеть трудности, оставить в прошлом семейные проблемы, победить алкогольную и наркотическую зависимость. Эксперты уверены, что все кто оказался на улице, стали бездомными не из-за проблем с финансами. Это всё последствия психологических проблем.



Оппозиционные партии, прочитав данный доклад, не согласились с выводами исследовательской группы по поводу причин роста количества бездомных. Политики уверены, что всему причиной - массовое обнищание среднего класса Германии. И чтобы победить проблему, нужно принять федеральную программу, по строительству жилья, которое будет доступно беднейшим слоям населения. Ко всему прочему, чтобы решить проблему растущей бедности, нужно принять законы, которые обяжут частный бизнес увеличить минимальную оплату труда. Государство так же обязано увеличивать размеры пенсионных выплат, чтобы не росло количество бедных и бездомных среди тех граждан страны, которые ушли на пенсию.



Специально для mmgp.ru Как говорят западные финансовые аналитики и всякие говорящие головы от Центральных Банков мира, мировая экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2008 года. И говорят, что восстанавливается чуть ли не ударными темпами. Но мне почему-то хочется заявить на такие речи так, как заявлял Станиславский, то есть не верю.С 2010 по 2014 год, как указывает официальная статистика, в самой экономически развитой стране Европейского Союза Германии, количество безработных продолжает увеличиваться, достигнув отметки в 335 тысяч человек, с 248 тысяч. Такие данные Федеральному Правительству пришлось предоставить по официальному запросу депутата федерального парламента от "Левой Партии". Между прочим, с 2005 по 2010 годы, количество бездомных в Германии сокращалось. Сокращалось даже в годы кризиса 2008-2009.Из 335 тысяч бездомных в Германии - 29 тысяч дети. Ещё 220 тысяч человек - это бездомные мужчины разного возраста. Оставшаяся часть бездомных, в количестве 86 тыс человек - это женщины. Представленный доклад Федерального министерства занятости и социальных вопросов Германии основан на исследовании рабочей группы организации "Помощь бездомным". Федеральным властям приходится опираться на статистические данные частных организаций, так как по количеству бездомных государство статистику не ведёт, и вести даже не собирается. Частная организация записала в бездомных всех тех граждан, которые живут на улице, не имеют договора на съём жилья, снимают квартиры за государственный счёт, а так же те, кто проводят ночное время в ночлежках для бездомных. Прогнозы организации "Помощь бездомным" на ближайшие три года так же не утешительны, рабочая группа заявляет, что уже к 2018 году количество бездомных превысит значение более чем 0,5 млн человек.Как пишется в докладе, рост количества бездомных не связан с тем, что в Германии строится недостаточное количество жилья. Основная причина роста количества бездомных - это ряд социальных проблем. В некоторых случаях психосоциальных. Часто, тем гражданам, которые оказались без жилья, нужна срочная психологическая помощь, чтобы они могли преодолеть трудности, оставить в прошлом семейные проблемы, победить алкогольную и наркотическую зависимость. Эксперты уверены, что все кто оказался на улице, стали бездомными не из-за проблем с финансами. Это всё последствия психологических проблем.Оппозиционные партии, прочитав данный доклад, не согласились с выводами исследовательской группы по поводу причин роста количества бездомных. Политики уверены, что всему причиной - массовое обнищание среднего класса Германии. И чтобы победить проблему, нужно принять федеральную программу, по строительству жилья, которое будет доступно беднейшим слоям населения. Ко всему прочему, чтобы решить проблему растущей бедности, нужно принять законы, которые обяжут частный бизнес увеличить минимальную оплату труда. Государство так же обязано увеличивать размеры пенсионных выплат, чтобы не росло количество бедных и бездомных среди тех граждан страны, которые ушли на пенсию.

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