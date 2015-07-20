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Deutsche Bank подсчитал что, сколько и где стоит

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Deutsche Bank подсчитал что, сколько и где стоит


Чтобы что-то купить вначале надо получить зарплату.
Лучше всего работать в Швейцарии, а именно следует искать работу в Цюрихе. Там вы в среднем будете получать 5876 долларов. Но швейцарцы негодуют, ведь в 2014 году их средняя зарплата была 7171. Представляете, как тяжело стало жить в Швейцарии рядовым гражданам. На втором месте по зарплате Сан-Франциско, США со средней месячной зарплатой в 4817$, далее идет американский Бостон, где получают 4322$ в месяц. Для сравнения, средняя зарплата рядового жителя в Москве составила 999$ в 2017 году, в 2014 москвичам жилось лучше они получали 1390$. В списке зарплат Москва заняла 34 место, поднявшись на 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Хуже всего живется в Индонезии, там средняя зарплата в 2017 году составила 548$. Индонезия заняла 48 место в списке.

Получив зарплату, надо еще где-то жить. Для этого нужно арендовать квартиру с 2 спальнями (чтобы можно было друга пригласить или подругу).

Самая дорогая аренда в Сан-Франциско, США, обойдется вам в 3449$ в 2017 году в месяц. Далее идет Гонконг - 3237$ и Нью-Йорк, США - 2909$. Если вы захотите перебраться в Цюрих, то за аренду заплатите 2520$, он занимает 5 место в списке. Гостям Москвы квартира обойдется в 1049$ в месяц. В общем им даже зарплаты не хватит, чтобы заплатить за квартиру. В списке по дороговизне жилья Москва занимает 28 место поднявшись на 3 позиции по сравнению с 2016 годом. Самое дешевое жилье в Бангалоре, Индия обойдется вам на двоих в 296 долларов.

Допустим вы нашли подружку или дружка, так как сами квартиру с двумя спальнями не потяните и решили объединить свои бюджеты. После того как вы заплатили за квартиру больше всего у вас останется в Цюрихе - 4616$ на двоих, далее идет Бостон - 3210$ и Сан-Франциско - 3093$. В Москве после оплаты квартиры у вас на двоих останется 474$. В этом списке Москва занимает 40 место, поднявшись на 3 позиции. Ну а хуже всего вам придется с дружком (подружкой) в Бразилии Рио-Де-Жанейро. В городе карнавалов у вас на двоих останется 212$ на месяц. Так вы точно похудеете.

После съема квартиры можно и отдохнуть. Берите подружку (или дружка) и отправляйтесь на отдых на выходные. Самый дорогой отдых на выходные будет в Милане, Италия и обойдется вам на двоих в 2092$ на 2 дня. Далее идет Копенгаген, Дания - 2006$ и швейцарский Цюрих - 1926$. Если вы вдвоем решите посетить Москву на выходные, это удовольствие вам обойдется в 1561$ за 2 дня. По дороговизне отдыха Москва занимает 12 позицию, поднявшись на 9 пунктов. Ну а дешевле всего отдыхать вдвоем в Турции, Стамбуле. Такой отдых вам обойдется в 740$ на двоих.

Специально для mmgp.ru
Подготовлено по материалам
http://www.finews.ch/images/download...rices.2017.pdf

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/590da59ad234b
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:37.
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